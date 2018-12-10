Gửi người thứ ba: Đàn ông phụ vợ, chẳng có người nào tốt!

Tâm sự gia đình 10/12/2018 11:01

Đàn ông phụ bạc vợ, chẳng có người nào tốt đâu mà em cứ đâm đầu vào yêu như chưa từng có cuộc chia ly. Sẽ đến lúc anh ấy vứt em như món đồ chơi đã cũ, theo cách mà anh ấy đã làm với người vợ của mình.

Người thứ ba nên nhớ đàn ông tốt sẽ không bỏ vợ đến với nhân tình. Đàn ông tốt sẽ không có mới nới cũ, sẽ không phản bội lại nghĩa vợ chồng. Nếu đã ngoại tình thì chẳng có người nào tốt đâu. Đừng dại khờ mà lao vào đàn ông đã có vợ, đừng ngu ngốc mà uổng phí thanh xuân của mình vì người không xứng đáng.

Gửi người thứ ba: Đàn ông phụ vợ, chẳng có người nào tốt! - Ảnh 1
Đàn ông tốt sẽ không bỏ vợ đến với nhân tình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông tốt sẽ không đến lượt em sở hữu, đàn ông tốt sẽ không vì những thú vui nhất thời bỏ bê người vợ tào khang. Và đàn ông tốt sẽ không ngu ngốc đến nỗi tìm cho mình một mối tình tạm bợ. Vì vậy em hãy sáng suốt một chút, chọn cho mình một người đàn ông tốt đúng nghĩa. Bởi có lẽ cuộc đời đàn bà chẳng mong gì hơn hơn một tấm chồng tốt.

Nếu nói đến lòng dạ đàn ông, chắc chắn chị sẽ có kinh nghiệm hơn em rất nhiều. Khi yêu, họ cho em tất cả những gì em muốn. Nhưng khi đã chán rồi, em không khác gì món đồ chơi đã cũ bị vứt ngoài đường chẳng ai ngó ngàng đến. Vả lại em là kiếp nhân tình, em lấy gì để níu chân người đàn ông đó?

Gửi người thứ ba: Đàn ông phụ vợ, chẳng có người nào tốt! - Ảnh 2
Kẻ thứ ba đừng mù quáng mà thiệt thân - Ảnh minh họa: Internet

Em lấy gì để đấu lại với những người phụ nữ khác? Chị không nghĩ là nhan sắc vì ngoài kia có khối người đẹp hơn em. Chị cũng chẳng nghĩ đến vẻ đẹp trong tâm hồn, vì nội tâm đẹp sẽ không đi cướp chồng của người khác. Nói chung, em sẽ chẳng có gì ràng buộc người đàn ông bất kham đó.

Một khi anh ấy đã phản bội vợ, chắc chắn có ngày sẽ lừa dối nhân tình. Thế nên mở mắt to một chút, nhìn cho kỹ người đàn ông mà em ôm ấp mỗi ngày. Đến đến một lúc nào đó, anh ấy cũng quay về với gia đình nhỏ của mình. Khi đó em sẽ là kẻ đứng bên lề, nhìn ngắm hạnh phúc của người khác mà rơi nước mắt.

Gửi người thứ ba: Đàn ông phụ vợ, chẳng có người nào tốt! - Ảnh 3
Đừng nhân danh tình yêu mà mắc sai lầm - Ảnh minh họa: Internet

Chị nghĩ ngày đó sẽ không xa đâu. Vì vậy nếu được hãy buông bỏ trước khi ngày đó xảy ra, hãy trả người đàn ông đó quay về với nơi anh ấy thuộc về. Đừng cứng đầu, cố chấp nhân danh tình yêu để làm những chuyện trái với lương tâm và đạo đức của một con người.

Tình yêu của người thứ ba dù đúng dù sai thì cũng chẳng có giá trị gì trong mắt người khác cả. Dù em đúng, tình yêu của em là chân thành, người đời cũng sẽ nghĩ em là kẻ cướp chồng. Làm sao em dám chắc về tình cảm của người đàn ông bên cạnh em? Ngoài miệng anh ấy nói yêu em, nhưng sau lưng là gì? Em có biết không?

Gửi người thứ ba: Đàn ông phụ vợ, chẳng có người nào tốt! - Ảnh 4
Người thứ ba đừng ngu ngốc hoang phí thanh xuân của mình - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài miệng họ vẫn luôn nói sẽ cho em một danh phận, nhưng mấy đời đàn ông ngoại tình lại đi bỏ vợ. Dù có mù quáng đến mấy nhưng rồi anh ấy cũng sẽ nhận ra, vợ vẫn là nhất, nhà vẫn là nơi nương tựa cả đời. Đến khi đàn ông nhận ra điều đó, chỉ có em là người bị bỏ lại phía sau. Chỉ có em là người phải gánh chịu cô đơn chứ chẳng ai khác vào đây cả.

Lời cuối cùng cho người thứ ba, đàn ông phản bội vợ không đáng để em tin tưởng đâu. Và cũng đừng mong mỏi đến một ngày mình sẽ có được danh phận đàng hoàng. Bởi không có người đàn ông nào ngu ngốc đến nỗi bỏ tình nghĩa vợ chồng bấy lâu nay để chạy theo một người chỉ mới quen vài ngày.  

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