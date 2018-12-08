Đàn bà đừng sống như Lọ Lem quanh quẩn bên xó bếp, hãy sống như bà hoàng ngồi chễm chệ ở phòng khách

Cuộc đời phụ nữ dù không làm ông này bà kia, không kiếm được nhiều tiền nhưng cũng đừng để người khác phải xem thường. Bạn phải sống như một bà hoàng, tự mang đến hạnh phúc cho bản thân mà chẳng cần phải dựa dẫm vào bất cứ ai.

Đừng chọn làm Lọ Lem chỉ sống trong khu vực an toàn của mình, nhút nhát không dám thoát ra. Bởi lẽ nếu bà tiên không xuất hiện, nếu không có hoàng tử thì Lọ Lem chỉ mãi là Lọ Lem. Nếu không có phép màu kỳ diệu, Lọ Lem chỉ có thể sống mãi trong gian bếp chật hẹp của mình.

Nếu độc thân được cứ độc thân. Kiếm cho mình một công việc đủ nuôi sống bản thân. Nếu được hãy dành tiền để phụng dưỡng cha mẹ, còn dư thì đi chơi, du lịch, mua cây son mình thích, mua chiếc túi mình ưng.

Đàn bà nên nhớ không phải ai hiền lành, chịu thương chịu khó, cuối cùng sẽ được đền đáp xứng đáng. Ở xã hội ngày nay, mạnh được yếu thua. Kẻ ngây thơ chỉ mãi là thứ đồ chơi trên tay người khác. Kẻ ngây thơ chỉ mãi để người khác cười nhạo, mỉa mai. Vì vậy đừng trở thành con rối, mặc sức để đàn ông điều khiển chà đạp.

Hãy sống như bà hoàng được mọi người ca tụng - Ảnh minh họa: Internet

Đừng đặt cược cuộc đời của mình vào bất cứ người đàn ông nào. Cũng đừng để họ có quyền điều khiển được cuộc sống của bạn. Đừng sống cuộc đời như Lọ Lem, chỉ biết tỏ ra ngây ngô để được rủ lòng thương xót. Mà hãy sống như bà hoàng, một lời nói ra trăm người kính nể.

Là phụ nữ nếu không sinh ra là công chúa thì hãy sống một cuộc đời như bà hoàng. Muốn được như vậy, bạn nhất định phải thay đổi suy nghĩ của bản thân. Cuộc đời phụ nữ không có đàn ông vẫn có thể sống tốt, đừng quá đặt nặng việc phải lấy chồng.

Đừng mãi đặt cược hạnh phúc của mình vào tay một người - Ảnh minh họa: Internet

Hoặc nếu đã lấy chồng rồi thì hãy gạt bỏ đi suy nghĩ tận tụy, hi sinh. Bởi xã hội hiện đại, đâu còn việc phụ nữ phải cúc cung tận tụy vì chồng con. Đâu còn việc đàn bà phải ở nhà, phải ở trong bếp.

Mà ngày nay, phụ nữ có thể tự tin bước ra đường kiếm tiền, tiếng nói có trọng lượng không khác gì đàn ông. Phụ nữ chỉ đẹp khi biết kiếm tiền và tiêu xài những đồng tiền mà mình làm ra. Khi đó bạn sẽ chẳng phải phụ thuộc vào bất cứ ai. Cũng chẳng ai có quyền sai khiến hay ra lệnh cho bạn.

Cuộc đời đàn bà phải biết tự nắm giữ - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ ở xã hội hiện đại yêu được buông được, không lụy tình cũng không van xin tình yêu của người khác. Hãy để đàn ông níu giữ mình chứ bản thân đừng bao giờ tìm cách giữ chân đàn ông. Đặc biệt là trong hôn nhân, hãy sống như một bà hoàng, chứ đừng biến mình thành hạng tôi tớ, nô lệ của chồng.

Vài lời nhắn nhủ đến những cô nàng độc thân: Không có hoàng tử thì hãy tự biến mình thành công chúa. Sống một đời kiêu hãnh đúng như ý bạn muốn. Vài lời gửi đến người phụ nữ có gia đình: Chồng không phải là cả thế giới. Chồng không tự mất đi mà sẽ được chuyền từ tay người này sang người khác. Vì vậy đừng xem chồng là vật sở hữu của riêng mình, đừng quá kỳ vọng kẻo thất vọng.