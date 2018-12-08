Đàn bà đừng sống như Lọ Lem quanh quẩn bên xó bếp, hãy sống như bà hoàng ngồi chễm chệ ở phòng khách

Tâm sự gia đình 08/12/2018 12:40

Cuộc đời đàn bà đừng sắm vai Lọ Lem chỉ biết quanh quẩn bên xó bếp, bị người đời thương hại. Mà hãy chọn cuộc sống như bà hoàng, ngồi chễm chệ trong phòng khách, được kẻ hầu người hạ, mặc sức kiêu hãnh với đời.

Đừng chọn làm Lọ Lem chỉ sống trong khu vực an toàn của mình, nhút nhát không dám thoát ra. Bởi lẽ nếu bà tiên không xuất hiện, nếu không có hoàng tử thì Lọ Lem chỉ mãi là Lọ Lem. Nếu không có phép màu kỳ diệu, Lọ Lem chỉ có thể sống mãi trong gian bếp chật hẹp của mình.

Cuộc đời phụ nữ dù không làm ông này bà kia, không kiếm được nhiều tiền nhưng cũng đừng để người khác phải xem thường. Bạn phải sống như một bà hoàng, tự mang đến hạnh phúc cho bản thân mà chẳng cần phải dựa dẫm vào bất cứ ai.

Đàn bà đừng sống như Lọ Lem quanh quẩn bên xó bếp, hãy sống như bà hoàng ngồi chễm chệ ở phòng khách - Ảnh 1
Đàn bà đừng chọn cuộc sống như Lọ Lem - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà nên nhớ không phải ai hiền lành, chịu thương chịu khó, cuối cùng sẽ được đền đáp xứng đáng. Ở xã hội ngày nay, mạnh được yếu thua. Kẻ ngây thơ chỉ mãi là thứ đồ chơi trên tay người khác. Kẻ ngây thơ chỉ mãi để người khác cười nhạo, mỉa mai. Vì vậy đừng trở thành con rối, mặc sức để đàn ông điều khiển chà đạp.

Nếu độc thân được cứ độc thân. Kiếm cho mình một công việc đủ nuôi sống bản thân. Nếu được hãy dành tiền để phụng dưỡng cha mẹ, còn dư thì đi chơi, du lịch, mua cây son mình thích, mua chiếc túi mình ưng.

Đàn bà đừng sống như Lọ Lem quanh quẩn bên xó bếp, hãy sống như bà hoàng ngồi chễm chệ ở phòng khách - Ảnh 2
Hãy sống như bà hoàng được mọi người ca tụng - Ảnh minh họa: Internet

Đừng đặt cược cuộc đời của mình vào bất cứ người đàn ông nào. Cũng đừng để họ có quyền điều khiển được cuộc sống của bạn. Đừng sống cuộc đời như Lọ Lem, chỉ biết tỏ ra ngây ngô để được rủ lòng thương xót. Mà hãy sống như bà hoàng, một lời nói ra trăm người kính nể.

Là phụ nữ nếu không sinh ra là công chúa thì hãy sống một cuộc đời như bà hoàng. Muốn được như vậy, bạn nhất định phải thay đổi suy nghĩ của bản thân. Cuộc đời phụ nữ không có đàn ông vẫn có thể sống tốt, đừng quá đặt nặng việc phải lấy chồng.

Đàn bà đừng sống như Lọ Lem quanh quẩn bên xó bếp, hãy sống như bà hoàng ngồi chễm chệ ở phòng khách - Ảnh 3
Đừng mãi đặt cược hạnh phúc của mình vào tay một người - Ảnh minh họa: Internet

Hoặc nếu đã lấy chồng rồi thì hãy gạt bỏ đi suy nghĩ tận tụy, hi sinh. Bởi xã hội hiện đại, đâu còn việc phụ nữ phải cúc cung tận tụy vì chồng con. Đâu còn việc đàn bà phải ở nhà, phải ở trong bếp.

Mà ngày nay, phụ nữ có thể tự tin bước ra đường kiếm tiền, tiếng nói có trọng lượng không khác gì đàn ông. Phụ nữ chỉ đẹp khi biết kiếm tiền và tiêu xài những đồng tiền mà mình làm ra. Khi đó bạn sẽ chẳng phải phụ thuộc vào bất cứ ai. Cũng chẳng ai có quyền sai khiến hay ra lệnh cho bạn.

Đàn bà đừng sống như Lọ Lem quanh quẩn bên xó bếp, hãy sống như bà hoàng ngồi chễm chệ ở phòng khách - Ảnh 4
Cuộc đời đàn bà phải biết tự nắm giữ - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ ở xã hội hiện đại yêu được buông được, không lụy tình cũng không van xin tình yêu của người khác. Hãy để đàn ông níu giữ mình chứ bản thân đừng bao giờ tìm cách giữ chân đàn ông. Đặc biệt là trong hôn nhân, hãy sống như một bà hoàng, chứ đừng biến mình thành hạng tôi tớ, nô lệ của chồng.

Vài lời nhắn nhủ đến những cô nàng độc thân: Không có hoàng tử thì hãy tự biến mình thành công chúa. Sống một đời kiêu hãnh đúng như ý bạn muốn. Vài lời gửi đến người phụ nữ có gia đình: Chồng không phải là cả thế giới. Chồng không tự mất đi mà sẽ được chuyền từ tay người này sang người khác. Vì vậy đừng xem chồng là vật sở hữu của riêng mình, đừng quá kỳ vọng kẻo thất vọng.

Dù chồng có tha thứ nhưng đàn bà ngoại tình cũng không thể thứ tha cho chính mình!

Dù chồng có tha thứ nhưng đàn bà ngoại tình cũng không thể thứ tha cho chính mình!

Người đời mắng chị là hạng đàn bà lăng loàn trắc nết. Chị cũng không thể bao biện gì cho bản thân vì mình đã hoàn toàn sai khi chọn ngoại tình, phản bội lại chồng con.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ kiêu hãnh phụ nữ hiện đại cách để phụ nữ hạnh phúc

TIN MỚI NHẤT

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 38 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 1 giờ 38 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 2 giờ 35 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 2 giờ 57 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 6 giờ 8 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 6 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm