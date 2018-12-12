Cuộc đời đàn bà, điều đáng sợ nhất không phải vết rạn da sau sinh mà là những điều này

Phụ nữ yêu 12/12/2018 10:48

Những vết rạn da trên cơ thể sau sinh chẳng qua là để đánh dấu cột mốc quan trọng nhất cuộc đời của người phụ nữ. Đó chưa phải là thứ đáng sợ nhất khiến họ cảm thấy mệt mỏi và tổn thương.

Cuộc đời đàn bà điều đáng sợ nhất không phải là thân hình xấu xí sau khi sinh, cũng chẳng phải là nuôi con, mà là thái độ của người đàn ông bên cạnh. Trong hôn nhân, phụ nữ rất nhạy cảm trong việc nắm bắt cảm xúc của chồng.

Còn đàn ông thì khá vô tâm. Đôi khi họ nói những câu, làm những hành động khiến vợ tổn thương mà chính bản thân cũng không nhận ra. Với phụ nữ, đây là những điều họ sợ nhất sau sinh.

Chồng lạnh nhạt sau sinh

Cuộc đời đàn bà, điều đáng sợ nhất không phải vết rạn da sau sinh mà là những điều này - Ảnh 1
Đàn bà rất sợ thái độ lạnh nhạt của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Mang thai, sinh con là giai đoạn nhạy cảm của phụ nữ. Đây cũng là thời điểm mà nhiều người đàn ông thay lòng đổi dạ nhanh nhất. Một phần vì không được gần gũi với vợ khiến họ không thể thỏa mãn những nhu cầu tình dục của mình.

Hai là tâm sinh lý của vợ thay đổi khiến họ cảm thấy sợ hãi, không dám đến gần. Cũng vì vậy mà đàn ông thường có xu hướng “bỏ rơi” người vợ của mình trong giai đoạn nhạy cảm này. Và do đó phụ nữ cảm thấy sợ hãi.

Cuộc đời đàn bà, điều đáng sợ nhất không phải vết rạn da sau sinh mà là những điều này - Ảnh 2
Họ cảm thấy tổn thương khi chồng thờ ơ và vô tâm - Ảnh minh họa: Internet

Họ sợ chồng sẽ thay lòng, sợ chồng sẽ không còn cần vợ con nữa. Điều họ sợ không phải là những vết rạn da trên cơ thể mà là thái độ lạnh nhạt của người chồng. Thế nên đàn ông hãy tập thông cảm cho vợ trong giai đoạn này, đừng để cô ấy lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi và lo lắng.

Công việc không như ý muốn

Thời độc thân, bạn có nhiều thời gian và tâm huyết dành cho công việc. Cái bạn có là sức khỏe và thời gian. Nhưng khi sinh con rồi, phụ nữ đánh mất rất nhiều thứ. Họ không còn đủ thời gian để vẹn toàn chăm lo cho cả hai việc.

Cuộc đời đàn bà, điều đáng sợ nhất không phải vết rạn da sau sinh mà là những điều này - Ảnh 3
Đàn bà thường sợ hãi khi công việc không như ý - Ảnh minh họa: Internet

Lo cho con thì không có thời gian dành cho công việc. Mà bỏ việc thì không được, bỏ con lại càng không. Nhiều phụ nữ sợ mất việc chỗ này sẽ khó mà tìm được việc mới cho mình.

Có thể nói cái giá phải trả cho việc có gia đình, có con là đánh mất nhiều cơ hội nghề nghiệp. Còn độc thân, bạn muốn gì cũng được, làm gì cũng chẳng ai cấm. Nhưng khi đã có gia đình, dường như bạn chẳng thể làm theo ý mình. Nếu làm không tốt việc chăm con, chồng sẽ bắt nghỉ việc. Nếu làm không tốt việc ở công ty thì cấp trên bắt buộc cho bạn thôi việc.

Mất dần những mối quan hệ

Cuộc đời đàn bà, điều đáng sợ nhất không phải vết rạn da sau sinh mà là những điều này - Ảnh 4
Họ đánh mất đi những mối quan hệ khi đã có con - Ảnh minh họa: Internet

Khi đã kết hôn, người ta dần đánh mất những mối quan hệ của mình. Không có thời gian nên phải chấp nhận không còn liên lạc với bạn bè cũ, ít có buổi tiệc nào trọn vẹn với đồng nghiệp.

Có gia đình, có con rồi những thói quen cũng bị hạn chế huống hồ là việc duy trì những mối quan hệ. Phụ nữ đã có con, dù không ai ép buộc nhưng họ vẫn muốn dành thời gian rảnh của mình cho gia đình. Với họ, gia đình vẫn là trên hết.

Không có thời gian cho mình

Cuộc đời đàn bà, điều đáng sợ nhất không phải vết rạn da sau sinh mà là những điều này - Ảnh 5
Đàn bà có con thường không có thời gian cho mình - Ảnh minh họa: Internet

Điều đáng sợ nhất mà phụ nữ phải gánh chịu đó là không còn thời gian dành cho bản thân. Hầu hết thời gian đều dành hết cho con nên thường sẽ không còn quan tâm đến mình. Rất nhiều phụ nữ có con rồi không còn chăm chút vẻ ngoài.

Nhất là giai đoạn con mới vài tháng tuổi, mẹ bỉm sữa dường như chẳng còn đụng vào son phấn, quần áo thì mặc đơn giản nhất có thể. Sáng đi làm, chiều lại về chăm con, đến tối muộn mới có thời gian nghỉ ngơi một chút. Mỗi ngày đều lặp đi lặp lại những điều nhàm chán và tẻ nhạt, chỉ lấy con làm niềm vui.

Vài lời người đàn bà mới sinh gửi đến chồng: Em đã thôi tin lời anh hứa!

Vài lời người đàn bà mới sinh gửi đến chồng: Em đã thôi tin lời anh hứa!

Đây không phải là lần đầu tiên anh thất hứa với em. Đây không phải là lần đầu tiên anh quên đi những thề ước về tương lai của hai chúng ta. Vì vậy kể từ hôm nay, em sẽ thôi mơ mộng về mai sau. Bởi lẽ đàn ông đều thích hứa nhưng chẳng mấy ai làm được.

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