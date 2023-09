Đàn bà lấy chồng dù sướng hay khổ cũng phải biết đường lui an toàn này

Đàn bà có chồng, dù sướng hay khổ đều phải chừa cho mình những đường lui an toàn.

Đàn bà muốn hạnh phúc, không thực dụng sống vì tiền, nhưng chắc chắn phải thực tế để tự sức làm ra tiền. Tiền không mua được hạnh phúc, nhưng có tiền đàn bà sẽ thấy an toàn hơn. Đàn ông có thể cho đàn bà cả tiền và sự an toàn. Nhưng đời mà, sự tuyệt đối an toàn ở đàn ông vốn không thể bằng tiền. Đàn bà cố gắng kiếm tiền không chỉ thể hiện giá trị của mình, còn là cách để trân trọng và yêu thương chính mình.

Đàn bà cố gắng kiếm tiền không chỉ thể hiện giá trị của mình, còn là cách để trân trọng và yêu thương chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà tự làm ra tiền để một ngày chồng có lúc rời đi mình cũng không tới mức sống khổ sở. Đàn bà sống không bi quan tiêu cực, nhưng nhất định phải dọn sẵn cho mình một đường an toàn nếu bão giông có ngày ập đến.