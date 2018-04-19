Đàn bà lấy chồng dù sướng hay khổ cũng phải biết đường lui an toàn này

Phụ nữ yêu 19/04/2018 05:30

Đàn bà lấy chồng, không vì chồng giàu mà không tự kiếm ra tiền. Không vì mình từng xinh đẹp mà không biết làm mình đẹp hơn. Cũng không vì có thêm một người sống cùng mà chỉ biết dựa dẫm, thiếu độc lập.

Đàn bà có chồng, dù sướng hay khổ đều phải chừa cho mình những đường lui an toàn.

Có tiền

Đàn bà có chồng, phải có tiền, là tiền của chính mình. Đàn bà có chồng chưa khá giả, có tiền để đỡ giúp chồng, để gánh vác gia đình cùng chồng. Đàn bà lấy được chồng giàu cũng phải có tiền, để không mang tiếng “chồng nuôi", cũng có thể để tự mua thứ mình thích. Đàn bà có tiền không chỉ để có tiếng nói cùng chồng, mà còn không vì tiền tự ti trước chồng, càng không vì tiền mà có ngày rời bỏ chồng.

Đàn bà muốn hạnh phúc, không thực dụng sống vì tiền, nhưng chắc chắn phải thực tế để tự sức làm ra tiền. Tiền không mua được hạnh phúc, nhưng có tiền đàn bà sẽ thấy an toàn hơn. Đàn ông có thể cho đàn bà cả tiền và sự an toàn. Nhưng đời mà, sự tuyệt đối an toàn ở đàn ông vốn không thể bằng tiền. Đàn bà cố gắng kiếm tiền không chỉ thể hiện giá trị của mình, còn là cách để trân trọng và yêu thương chính mình.

Đàn bà lấy chồng dù sướng hay khổ cũng phải biết đường lui an toàn này - Ảnh 1
Đàn bà cố gắng kiếm tiền không chỉ thể hiện giá trị của mình, còn là cách để trân trọng và yêu thương chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà tự làm ra tiền để một ngày chồng có lúc rời đi mình cũng không tới mức sống khổ sở. Đàn bà sống không bi quan tiêu cực, nhưng nhất định phải dọn sẵn cho mình một đường an toàn nếu bão giông có ngày ập đến.

Độc lập

Nhiều đàn bà thường mang suy nghĩ đã lấy chồng rồi thì cần gì phải đi làm, còn gì phải cố gắng nữa, cứ dựa vào chồng, cứ để chồng nuôi. Đây luôn là suy nghĩ sai lầm của các bà vợ. Đàn ông rõ ràng có thể đảm nhiệm vai trò làm chồng, làm cha, lo lắng cho gia đình. Nhưng nếu đàn bà chỉ biết dựa vào chồng, không độc lập, đàn ông sẽ có ngày xem vợ con là gánh nặng. Đừng là một người vợ mà đến một ngày nhận lấy hai từ “vô dụng” từ chồng.

Đàn bà muốn hạnh phúc, hãy độc lập trong chính cuộc sống của mình. Đừng gắn liền cuộc sống của mình cùng đam mê, hạnh phúc hay sự nghiệp của chồng. Đàn bà cũng phải có đam mê, hạnh phúc và cả sự nghiệp riêng của mình. Khi đàn bà độc lập trong xã hội, trong cuộc sống của riêng mình, tự khắc đàn bà sẽ trở nên quý giá trong mắt chồng. Ngược lại, nếu đàn bà chỉ là người vợ đầu tóc rối bù, chỉ biết chồng con sớm hôm, không đam mê, không mục đích sống, đàn ông rồi sẽ chán chê.

Đàn bà lấy chồng dù sướng hay khổ cũng phải biết đường lui an toàn này - Ảnh 2
Đàn bà muốn hạnh phúc, hãy độc lập trong chính cuộc sống của mình - Ảnh minh họa: Internet

Hơn hết, khi đàn bà có chồng vẫn có thể độc lập trong công việc, tài chính và cuộc sống cá nhân thì khi lỡ có ngày chỉ còn một mình, đàn bà sẽ không chông chênh tới mức khó đứng vững.

Xinh đẹp

Nhan sắc là thứ vũ khí từng ngày đàn bà đều phải giữ gìn thật kỹ. Đàn bà chưa chồng phải đẹp, có chồng rồi lại càng phải đẹp. Đàn bà làm đẹp không chỉ để không thẹn với mình trong gương, còn để chồng phải ngày đêm lo giữ mình. Và khi đàn bà có nhan sắc thì ngay cả khi có ngày chồng bội bạc rời đi, đàn bà cũng không sợ thiếu tự tin, không sợ cả đời không tìm được chỗ dựa khác tốt hơn. Phải nhớ, đàn bà đẹp luôn là lợi thế, đàn bà đẹp sẽ có quà.

Đàn bà lấy chồng dù sướng hay khổ cũng phải biết đường lui an toàn này - Ảnh 3
Phải nhớ, đàn bà đẹp luôn là lợi thế, đàn bà đẹp sẽ có quà - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, dù có bao tất bật, chồng có nói “Em lúc nào cũng đẹp trong mắt anh” thì phụ nữ cũng đừng thôi việc làm đẹp mỗi ngày. Dành thời gian chăm chút vóc dáng, làn da, mái tóc của mình. Tự thưởng cho mình bộ váy xinh đẹp khi có dịp đặc biệt. Đừng bao giờ quên, đàn bà nếu không biết làm đẹp, không thể khiến mình đẹp hơn mỗi ngày chính là tự tuyệt con đường lui của mình, tự khiến mình đi xa hơn hạnh phúc mình mong muốn.

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