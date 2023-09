Đàn bà không con không tiền mới buồn, chứ không đàn ông tệ vẫn sống tốt thôi!

Điều buồn nhất của đàn bà, đừng chỉ vì đàn ông

Nhiều phụ nữ đều để mọi niềm vui, muộn phiền của bản thân chỉ quanh quẩn bên một người đàn ông. Như thể cả thế giới của họ chỉ vì đàn ông mà nở rộ, cũng vì đàn ông mà lụi tàn. Nhưng rõ ràng, điều buồn nhất của đàn bà không nên chỉ là vì đàn ông. Và điều hạnh phúc nhất đàn bà có được cũng không phải là chỉ vì giữ được một người đàn ông ở lại. Đời đàn bà còn chính mình để chăm chút, còn bè bạn để sẻ chia, còn gia đình đợi chờ, còn cả đam mê để cố gắng. Đến một lúc, đàn bà sẽ nhận ra, yêu thương của một người đàn ông không khi nào là thứ an toàn nhất. Họ có thể ở bên mình hôm nay, cũng có thể ra đi vào ngày mai. Đánh cược hết thảy hạnh phúc vào đàn ông là một canh bạc đầy rủi ro nhất đời đàn bà. Hạnh phúc của đàn bà hết thảy không thể vì một người đàn ông mà vẹn tròn hay mất đi. Vì cũng chỉ có đàn bà mới đủ sức tìm kiếm và đảm bảo hạnh phúc cho chính mình.

Hạnh phúc của đàn bà hết thảy không thể vì một người đàn ông mà vẹn tròn hay mất đi - Ảnh minh họa: Internet

Điều đàn bà sợ nhất không phải và cũng không nên là sợ mất đàn ông

Đàn bà sợ nhiều điều, nhưng có lẽ sợ nhất chính là khi thấy bóng lưng người đàn ông mình yêu thương rời đi. Khi đó, thế giới của đàn bà như hoàn toàn sụp đổ, vì từng yêu mà đau lòng, vì từng mộng tưởng mà nát tan, và vì từng cùng nhau mà như không thể một mình bước tiếp. Nhưng rõ ràng không ai thiếu ai trong đời mà không thể sống nổi. Như đàn bà mất một người đàn ông không yêu mình thì cũng không nên đau đến không gượng dậy nổi. Điều đàn bà sợ nhất không nên và cũng không phải là vì mất đàn ông. Thất tình cũng chỉ buồn dăm ba bữa, chứ thất nghiệp mới là chuyện đáng để nói. Sẽ có thời khắc đàn bà nhận ra, so với việc cứ cố giữ một người đàn ông tệ thì kiếm tiền vẫn hay hơn. Tiền không như đàn ông, tiền không bỏ đi, tiền cũng không phụ đàn bà. Chỉ cần cố gắng, tiền vẫn có thể an toàn hơn cả một người đàn ông không đáng tin cậy. Thế thì, điều đàn bà sợ nhất nên là không có tiền để ủi an chính mình, không có tiền để phù phiếm và bảo vệ chính mình khi nên.