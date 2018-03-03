Đàn bà không con không tiền mới buồn, chứ không đàn ông tệ vẫn sống tốt thôi!

Đánh cược hết thảy hạnh phúc vào đàn ông là một canh bạc đầy rủi ro nhất đời đàn bà. Hạnh phúc của đàn bà hết thảy không thể vì một người đàn ông mà vẹn tròn hay mất đi...
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Điều buồn nhất của đàn bà, đừng chỉ vì đàn ông
Nhiều phụ nữ đều để mọi niềm vui, muộn phiền của bản thân chỉ quanh quẩn bên một người đàn ông. Như thể cả thế giới của họ chỉ vì đàn ông mà nở rộ, cũng vì đàn ông mà lụi tàn. Nhưng rõ ràng, điều buồn nhất của đàn bà không nên chỉ là vì đàn ông. Và điều hạnh phúc nhất đàn bà có được cũng không phải là chỉ vì giữ được một người đàn ông ở lại. Đời đàn bà còn chính mình để chăm chút, còn bè bạn để sẻ chia, còn gia đình đợi chờ, còn cả đam mê để cố gắng. Đến một lúc, đàn bà sẽ nhận ra, yêu thương của một người đàn ông không khi nào là thứ an toàn nhất. Họ có thể ở bên mình hôm nay, cũng có thể ra đi vào ngày mai. Đánh cược hết thảy hạnh phúc vào đàn ông là một canh bạc đầy rủi ro nhất đời đàn bà. Hạnh phúc của đàn bà hết thảy không thể vì một người đàn ông mà vẹn tròn hay mất đi. Vì cũng chỉ có đàn bà mới đủ sức tìm kiếm và đảm bảo hạnh phúc cho chính mình.
Điều đàn bà sợ nhất không phải và cũng không nên là sợ mất đàn ông
Đàn bà sợ nhiều điều, nhưng có lẽ sợ nhất chính là khi thấy bóng lưng người đàn ông mình yêu thương rời đi. Khi đó, thế giới của đàn bà như hoàn toàn sụp đổ, vì từng yêu mà đau lòng, vì từng mộng tưởng mà nát tan, và vì từng cùng nhau mà như không thể một mình bước tiếp. Nhưng rõ ràng không ai thiếu ai trong đời mà không thể sống nổi. Như đàn bà mất một người đàn ông không yêu mình thì cũng không nên đau đến không gượng dậy nổi. Điều đàn bà sợ nhất không nên và cũng không phải là vì mất đàn ông. Thất tình cũng chỉ buồn dăm ba bữa, chứ thất nghiệp mới là chuyện đáng để nói. Sẽ có thời khắc đàn bà nhận ra, so với việc cứ cố giữ một người đàn ông tệ thì kiếm tiền vẫn hay hơn. Tiền không như đàn ông, tiền không bỏ đi, tiền cũng không phụ đàn bà. Chỉ cần cố gắng, tiền vẫn có thể an toàn hơn cả một người đàn ông không đáng tin cậy. Thế thì, điều đàn bà sợ nhất nên là không có tiền để ủi an chính mình, không có tiền để phù phiếm và bảo vệ chính mình khi nên.
Đàn bà không con không tiền mới buồn, chứ không đàn ông tệ thì đã sao!
Một người đàn ông tệ rời đi khỏi cuộc đời đàn bà sẽ không đáng buồn bằng việc đàn bà không giữ nổi con, lại không có tiền của chính mình. Đàn bà lấy chồng lãi mỗi đứa con. Chồng tệ, bao năm cũng chỉ là kẻ lạ người dưng chung giường. Nhưng con cái thì cả đời là ruột thịt không rời được. Đàn bà có thể mất chồng, nhưng nhất định phải giữ cho bằng được con. Và đàn bà, ít hay nhiều cũng phải có tiền, tiền của chính mình, không phải tiền của đàn ông. Đàn bà có tiền để độc lập kiêu hãnh, để bảo vệ và nuông chiều cả chính mình và con. Đàn bà cứ kiếm tiền, dành những gì tốt nhất cho con, đến những nơi đẹp, gặp nhiều người hay ho sẽ thấy bản thân xứng đáng để hạnh phúc hơn. Không đàn ông, không chết được, không có tiền mới chết! Vì vậy, đàn bà càng phải cố gắng mỗi ngày để đủ sức giữ lấy những gì mình có, cũng như tự hào vì chính bản thân mình.
Làm đàn bà, không hề dễ dàng, nhưng quan trọng vẫn là phải biết yêu chính mình, hơn là chỉ biết thương kẻ khác. Có thế nào cũng phải hiểu đàn ông không bao giờ là tất cả với đàn bà. Ngay cả khi đã lấy chồng, đàn bà cũng nên có sự độc lập và kiêu hãnh của riêng mình. Có yêu, cứ yêu hết mình, nhưng một khi đối phương không còn xứng đáng, đàn bà phải thương mình và con hơn bao giờ hết. Có nghĩ được như vậy, đàn bà mới mong không khổ một đời…