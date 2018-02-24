Vợ làm điều này khi chồng cặp bồ thì chỉ khiến gia đình ly tán

Phụ nữ yêu 24/02/2018 05:30

Khi phát hiện chồng ngoại tình, phụ nữ làm những điều này thì chỉ khiến chồng không bao giờ muốn quay trở về nữa.

Dùng lời lẽ nặng nề nói với chồng

Khi biết chồng ngoại tình, phụ nữ nào cũng thương tổn, còn cả hận thù và trách móc. Nhưng rõ ràng khi phụ nữ nổi trận “tam bành” với chồng, đánh ghen không thương tiếc kẻ thứ ba, nói lời nặng nề cho bớt đau lòng sẽ chỉ khiến chồng càng muốn ra đi. Vì dù đàn ông có sai, họ vẫn không muốn quay về với người vợ không khôn khéo như thế.

Phụ nữ có chồng ngoại tình, trước tiên cứ khóc trước đã, cho trôi bớt đau lòng và oán giận. Sau đó, phải bình tĩnh mà dùng lời lẽ nhỏ nhẹ, từ tốn nhất để nói chuyện với chồng. Phải nhớ, người bạn cần nói chuyện lúc này là chồng bạn, chứ không phải là người thứ ba. Vợ khôn ngoan không cần đánh ghen, nói lý lẽ với chồng cho rõ rồi vẫn khiến chồng quay về. Làm vợ, chính là hơn nhân tình địa vị trong cuộc đời đàn ông, hơn cả một cuộc sống vợ chồng gắn kết không ít. Vì vậy, phụ nữ phải nói năng chừng mực, khôn khéo và bĩnh tĩnh nhất thì mới mong tìm được cách kéo chồng về nhà.

Vợ làm điều này khi chồng cặp bồ thì chỉ khiến gia đình ly tán - Ảnh 1
Phụ nữ phải nói năng chừng mực, khôn khéo và bĩnh tĩnh nhất thì mới mong tìm được cách kéo chồng về nhà - Ảnh minh họa: Internet

Về nhà mẹ đẻ hoặc không cho chồng vào nhà

Chứng kiến người đàn ông của mình phản bội khiến không ít bà vợ oán hận tới mức bỏ thẳng về nhà mẹ đẻ hay đuổi không thương tiếc chồng ra ngoài. Dù vậy, phụ nữ có chồng nên nhớ nhà chính là nơi mình phải mai phục để chiến đấu. Muốn thắng thì không được rời khỏi chiến trường, muốn không thua thì cũng không thể né tránh kẻ địch mãi được. Làm vợ, nhất định không được rời khỏi căn nhà của mình, càng không nên khiến chồng không muốn về nhà.

Anh ngoại tình thì tôi cũng ngoại tình

Chồng bạn ngoại tình, sai rõ ràng. Nhưng nếu chỉ vì vậy bạn lại ngoại tình thì cũng không thể đúng được. Không có một sự trả thù nào có cái kết tốt đẹp bắt nguồn từ ngoại tình được cả. Một kẻ sai, gia đình đã có vết nứt. Đằng này, hai kẻ đều sai cùng một lỗi thì chỉ có đổ vỡ. Nếu còn muốn giữ gia đình thì đàn bà tuyệt đối đừng đi theo lỗi lầm của chồng. Huống hồ, đàn ông ngoại tình còn lối về, chứ đàn bà lạc lối thì chỉ có đường cùng. Còn có thể tha thứ cho chồng thì phải cố gắng vun vén. Nhưng nếu đã chịu đựng đủ, mỏi mệt rồi thì cứ buông tay cho nhau một mở đầu khác.

Quá dễ tha thứ cho chồng

Nhiều phụ nữ vì quá tin và yêu chồng mà nghĩ rằng chỉ cần mình tha thứ cho chồng thì anh ta sẽ lại quay về như chưa từng bội bạc. Thật ra, làm vợ nên biết cách tha thứ, nhưng là thứ tha thế nào để chồng xem trọng mình và gia đình. Phụ nữ tha thứ quá dễ cho chồng sẽ khiến họ lại ngựa quen đường cũ.

Do đó, có muốn bỏ qua cho chồng cũng phải đong đếm cho được mức độ bội bạc của chồng. Nếu chồng đã lạc đường quá xa thì phải để anh ta tự nhận thức quay về rồi mới bao dung. Còn nếu chồng còn biết đường về mà mong tha lỗi thì cũng đừng tiếc một lần tha thứ. Một khi chấp nhận bỏ qua cho chồng rồi thì phải có cách để thử thách anh ấy một lần nữa giúp bạn tin và hàn gắn vết thương cũ. Đừng vội vàng, cũng đừng để đàn ông thấy rằng chỉ cần họ quay về là sẽ được tha thứ. Và nếu đến cuối cùng, chồng vẫn không thể toàn tâm toàn ý về với vợ con, bạn vẫn có thể quyết định lại một lần nữa để mình có thể hạnh phúc hơn.

Vợ làm điều này khi chồng cặp bồ thì chỉ khiến gia đình ly tán - Ảnh 2
Đừng vội vàng, cũng đừng để đàn ông thấy rằng chỉ cần họ quay về là sẽ được tha thứ - Ảnh minh họa: Internet

Cam chịu chồng ngoại tình

Không ít phụ nữ vì sợ mất gia đình, con cái không đủ cha mẹ mà chấp nhận sống cùng chồng ngoại tình. Họ xem sự cam chịu này là hy sinh tận tụy vì con cái. Nhưng rõ ràng trong hôn nhân, cam chịu bội bạc chính là một sự lựa chọn sai lầm. Vì với đàn ông, bạn càng nhẫn nhịn, họ càng không để tâm. Một khi lạc đường, đàn ông sẽ như mất trí, chỉ tham lam có thứ mình muốn mà thương tổn vợ con.

Làm vợ, một khi chồng ngoại tình, còn đáng để tha thứ thì đừng tiếc, mà đã không đáng rồi thì nhất định phải bỏ, bỏ cho bằng được! Có thế thì phụ nữ mới mong không bất hạnh một đời.

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