Điều đàn ông nào cũng sợ nhất ở phụ nữ

Không phải phụ nữ nào cũng biết đây là điều đàn ông sợ nhất ở mình.

Mê tín dị đoan Phụ nữ lúc nào cũng suy nghĩ nhiều, lại dễ tin vào những chuyện không có căn cứ khoa học. Bằng chứng là sự nhẹ dạ cả tin của họ vào bói toán dễ là cội nguồn của những chuyện không hay. Đàn ông thường không mấy để tâm, cũng không ghét bói toán nếu đó không ảnh hưởng đến người phụ nữ của mình. Chỉ là, đàn ông thật sự sợ khi phụ nữ dễ tin vào những chuyện có phần không có căn cứ đó mà không vui, thậm chí là phiền muộn. Dù sao, đàn ông vẫn thích phụ nữ có chính kiến, suy nghĩ lạc quan hơn. Và đàn ông cũng mong phụ nữ hiểu chuyện tình yêu hay hôn nhân, có tan vỡ hay không đều do chính mình, chứ không vì một lần bói toán nào khác. Đàn ông vẫn thích phụ nữ có chính kiến, suy nghĩ lạc quan hơn - Ảnh minh họa: Internet Im lặng Không ít phụ nữ nghĩ rằng chỉ cần mình khóc, chồng thế nào cũng phải sợ. Nhưng thật ra, thứ khiến đàn ông sợ hơn cả nước mắt, chính là sự im lặng của phụ nữ. Phụ nữ khóc, đàn ông sẽ bối rối nhưng vẫn có thể tìm cách dỗ dành, ủi an. Nhưng một khi phụ nữ im lặng, đàn ông luôn mặc định chính là to chuyện rồi. Sự im lặng của phụ nữ đáng sợ, vì nó không còn là buồn phiền cần đàn ông vỗ về, mà là bất cần đến dửng dưng. Mà đàn bà đã bất cần rồi thì đàn ông nên thấy sợ. Vì lúc ấy, thương tổn khiến đàn bà hóa lặng thinh, lòng dạ hóa sắt đá, điều gì cũng không còn quan trọng nữa. Đàn ông khi đó sẽ không thấy một giọt nước mắt nào, càng không thấy bóng hình mình trong đôi mắt của phụ nữ. Tận cùng của chịu đựng, phụ nữ không còn thương, cứ thản nhiên mà không một lời. Đây mới là lúc đàn ông sợ nhất, là điều ông chồng nào cũng không muốn nhìn thấy ở vợ mình.

Ghen tuông vô lý Ghen là dư vị cần thiết để tình yêu hay hôn nhân đậm đà nghĩa tình hơn. Nhưng giữ gìn hôn nhân cũng như nêm nếm một món ăn, gia vị nào càng nhiều cũng không thể ngon được, cũng như ghen tuông càng nhiều càng khiến đàn ông hoảng sợ. Đàn ông luôn mong người phụ nữ của mình đủ tinh tế để cho họ tự do và lòng tin. Sự ghen tuông vô lý quá đà của phụ nữ sẽ có lúc khiến đàn ông chỉ muốn bỏ trốn. Và phải hiểu, đàn ông vô cùng sợ phụ nữ càng yêu nhiều càng ghen tuông không điểm dừng. Có thế nào, đàn ông vẫn thích người phụ nữ biết điều, có ghen cũng phải khôn khéo khiến họ nể trọng. Nhẫn tâm Nhẫn tâm của đàn bà chính là khi tuyệt tình, buông là dứt khoát không quay đầu lại. Họ có thể yêu đương không đắn đo, hy sinh tận tụy không ít nhưng một khi đến ranh giới chịu đựng cuối cùng, họ sẽ hóa nhẫn tâm tận cùng. Lúc này, cạn tình thế nào đàn bà cũng dám, thế nào cũng có thể bỏ. Đây sẽ là lúc đàn ông thấy đáng sợ nhất. Họ không thể níu kéo đàn bà, càng không thay đổi được quyết định của đàn bà.

Nói nhiều Phụ nữ thường hay nói nhiều với người mình quý nhưng nói quá nhiều lại khiến đàn ông thấy sợ. Đàn ông sợ nhất là khi trở về nhà sẽ phải nghe những lời càm ràm không ít của vợ. Vợ khôn luôn biết khi nào nên nói, nói ít hay nhiều để đàn ông coi trọng lời nói của mình. Vì họ hiểu, khi đàn ông không xem thường lời nói của mình thì đó là lúc họ chán chê. Quá phức tạp Đàn ông luôn sợ phụ nữ quá phức tạp. Sự thay đổi đột ngột trong hành động, lời nói sẽ khiến đàn ông từ trạng thái tò mò sẽ chuyển sang hoảng sợ và bỏ chạy. Phụ nữ khôn ngoan nên biết tinh tế trong cư xử, nắm buông đúng lúc để đàn ông chỉ mong muốn được chinh phục, chứ không phải là phát sợ rồi từ bỏ. Đàn ông luôn sợ phụ nữ quá phức tạp - Ảnh minh họa: Internet Ích kỷ và đố kị Khi yêu, ai cũng có chút ích kỷ của riêng mình. Nhưng phụ nữ ích kỷ quá lại khiến đàn ông thấy sợ. Họ vẫn thích phụ nữ có sự vừa phải trong cư xử, không ích kỷ và đố kị quá mức làm họ mệt mỏi. Không sống thật với chính mình Đàn ông luôn thích phụ nữ là chính mình. Họ sợ những người phụ nữ có quá nhiều khuôn mặt, giả tạo và không chân thật. Phụ nữ thế này luôn khiến đàn ông không thể tin tưởng. Xem ngoại hình là quan trọng nhất Phụ nữ nên quan tâm đến ngoại hình. Và đàn ông cũng rất thích phụ nữ biết chăm chút bản thân, muốn đi cạnh một người xinh đẹp duyên dàng. Nhưng phụ nữ xem ngoại hình là trên hết lại khiến đàn ông có hơi lo sợ. Đàn ông vẫn thích phụ nữ có chút ít ngoại hình nhưng khôn khéo và tinh tế, hơn là một người chỉ có nhan sắc mà không có gì khác.

Dấu hiệu đàn bà có mệnh khổ, nhiều bất hạnh Đây là những kiểu phụ nữ không khi nào có thể thảnh thơi thoải mái, vì họ quá biết điều, lại dễ mềm lòng, nghĩ suy cho người khác nhiều hơn bản thân mình…

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