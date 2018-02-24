Dấu hiệu đàn bà có mệnh khổ, nhiều bất hạnh

Phụ nữ yêu 24/02/2018 05:30

Đây là những kiểu phụ nữ không khi nào có thể thảnh thơi thoải mái, vì họ quá biết điều, lại dễ mềm lòng, nghĩ suy cho người khác nhiều hơn bản thân mình…

Phụ nữ biết điều

Kiểu phụ nữ này thường rất biết đọc tâm tư người khác, lại giàu cảm thông và thấu hiểu. Chính vì vậy mà họ ít khi quan tâm đến cảm xúc của chính mình. Họ quá hiểu chuyện nên chỉ biết nghĩ và sống vì người khác.

Phụ nữ hiểu chuyện ít khi giận ai, cũng không khi nào để bụng chuyện không đáng. Họ luôn giàu bao dung, sẵn sàng tha thứ cho người khiến họ đau lòng. Họ luôn có thể nói rằng mình không sao dù rằng họ thật sự rất tổn thương.

Phụ nữ càng biết điều càng nhẹ dạ, dễ tin tưởng, vì vậy  lại càng dễ bị lừa gạt, lợi dụng mà không hề hay biết.

Dấu hiệu đàn bà có mệnh khổ, nhiều bất hạnh - Ảnh 1
Phụ nữ càng biết điều càng nhẹ dạ, dễ tin tưởng, vì vậy  lại càng dễ bị lừa gạt, lợi dụng mà không hề hay biết - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ giàu hy sinh

Phụ nữ thế này sinh ra vốn đã yếu ớt mềm mỏng, luôn sống vì người khác. Do đó, trong tình yêu hay hôn nhân, họ bằng lòng nhẫn nhịn, nhận hết thua thiệt về mình, chỉ cần người họ yêu thương hài lòng. Chính vì suy nghĩ đó và việc cho nhiều hơn nhận khiến họ dễ bất hạnh, tự ép mình vào con đường khó khăn hơn.

Phụ nữ dễ mềm lòng

Phụ nữ mềm lòng khó có chính kiến, không thể tự quyết định trong nhiều trường hợp. Vì vậy, họ dễ bị người xấu lợi dụng và hãm hại. Họ không thể thấy sự lừa dối của đối phương, vì dễ mềm lòng nên càng bị lung lay khi đối phương giở trò.

Nhất là trong tình yêu hay hôn nhân, phụ nữ càng mềm lòng càng dễ bị kiểm soát, dễ đau lòng tổn thương. Đây là lý do phụ nữ mềm lòng khó có được hạnh phúc.

Phụ nữ suy nghĩ nhiều

Đây là kiểu phụ nữ có quá nhiều tâm tư và nghĩ suy, ở họ lúc nào cũng có quá nhiều thứ để lo toan, muộn phiền. Họ hay tự bế tắc với những tổn thương, suy nghĩ của chính mình mà khó tìm được người thấu hiểu được hết.

Phụ nữ thế này thường suy nghĩ nhiều nhưng lại chẳng hành động được bao nhiêu, hoặc quá muộn màng. Chính sự chậm trễ, không nhanh chóng này khiến họ khó có thể thành công trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống.

Trong tình yêu hay hôn nhân, phụ nữ có quá nhiều tâm tư, suy nghĩ sẽ dễ bất hạnh hơn. Vì chỉ cần vài lời vô tâm của chồng, họ cũng có thể tự thấy đau lòng, khó cân bằng được cảm xúc cũng như tình cảm của mình.

Dấu hiệu đàn bà có mệnh khổ, nhiều bất hạnh - Ảnh 2
Trong tình yêu hay hôn nhân, phụ nữ có quá nhiều tâm tư, suy nghĩ sẽ dễ bất hạnh hơn - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ ôm đồm quá nhiều việc

Đây thường là những người phụ nữ giỏi giang, hiểu biết nên luôn ôm đồm nhiều việc vào mình. Do đó, họ thường khó từ chối sự nhờ vả của người khác. Và bản thân họ cũng vì muốn mọi chuyện thật hoàn hảo mà chỉ thích tự mình làm. Chính vì vậy mà họ tự đem đến nhiều gánh nặng cho bản thân, lúc nào cũng tự làm mọi việc mà không cần ai giúp đỡ.

Trong hôn nhân, phụ nữ ôm đồm quá nhiều việc thế này dễ khiến chồng tự ti, mặc cảm. Vì đàn ông luôn muốn thể hiện mình, cũng muốn là người bảo vệ vợ con. Hơn nữa, khi phụ nữ giành hết việc về mình sẽ khiến chồng càng vô tâm, vì anh ấy nghĩ vợ vốn không cần mình giúp.

Phụ nữ, muốn hạnh phúc, nhất định phải nghĩ cho mình, thương bản thân nhiều hơn. Đừng sống quá nhiều vì người khác, cũng đừng tự gánh vác. Phụ nữ, vẫn là nên tự cho mình cơ hội được yêu thương thì mới mong không khổ sở về sau.

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