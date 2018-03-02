Phụ nữ khôn ngoan: Cư xử với đàn ông phải ‘sang’ thế này mới khiến anh ta một đời mê đắm!

Phụ nữ khôn ngoan luôn biết nhu cương trong từng hoàn cảnh, nặng nhẹ vừa phải, lời nói hay hành động đều rất tinh ý. Vì họ biết, muốn giữ trái tim một người đàn ông, phụ nữ luôn cần phải cư xử khéo léo như thế này!

Tôn trọng đối phương Nói thì dễ nhưng đây lại là điều nhiều cặp không làm được, vì vậy mà khiến hôn nhân đổ vỡ nhanh chóng. Phụ nữ khi yêu thường có tính sở hữu rất cao, luôn muốn giữ chồng bằng cách biết hết mọi thứ trong cuộc sống của đối phương. Dù vậy, giữ đàn ông thì phải giữ trái tim họ, chứ đừng mong quản cả cuộc đời họ. Vì không ít người vợ mang ý nghĩ giữ chồng mà không tôn trọng những riêng tư của chồng. Phụ nữ khôn ngoan không bao giờ muốn tự biết về mọi thứ của chồng, họ để chồng tự chia sẻ với mình. Họ cũng không muốn quản hết mọi thứ trong cuộc sống của chồng, vì họ hiểu ai cũng cần có sự riêng tư. Hơn hết, họ không vì ghen tuông hay giận hờn mà nói những lời không tôn trọng chồng. Hôn nhân, nếu không có sự tôn trọng, vốn không thể lâu bền được.

Quan tâm đến gia đình của bạn đời Phụ nữ khi làm vợ, chính có thêm một gia đình để lo toan. Với đàn ông, họ luôn coi trọng gia đình. Phụ nữ muốn giữ trái tim đàn ông thì phải biết yêu thương gia đình của anh ấy. Không người chồng nào có thể chấp nhận việc vợ mình vô tâm với cha mẹ của anh ấy. Dù rằng, những mối quan hệ nàng dâu và gia đình chồng nhiều lúc sẽ gặp vấn đề nhưng có thế nào cũng hãy cố hết lòng nhất có thể. Khi vợ có được sự gắn kết với gia đình chồng thì chồng cũng sẽ yêu thương và nể trọng vợ hơn. Khi vợ có được sự gắn kết với gia đình chồng thì chồng cũng sẽ yêu thương và nể trọng vợ hơn - Ảnh minh họa: Internet Không làm mất mặt đối phương ở nơi đông người Sĩ diện của đàn ông rất lớn. Phụ nữ khôn luôn biết giữ gìn mặt mũi cho người đàn ông của mình nơi đông người. Vì họ biết, khi đàn ông bị mất mặt nơi đông người vì người phụ nữ của mình thì đó là một vết thương không hề nhẹ. Chính điều này sẽ dễ khiến tình cảm vợ chồng nhạt đi không ít. Do đó, vợ nên khôn khéo trong cách ứng xử, có không hài lòng thế nào cũng phải giữ sĩ diện cho chồng, có muốn lớn tiếng cũng chỉ nên khi chỉ có hai vợ chồng. Đàn ông nhiều khi không cần một cô vợ quá sắc sảo, biết điều thôi là đủ.

Luôn giao tiếp khi xảy ra mâu thuẫn Khi có tranh cãi, nhiều cặp vợ chồng thường lựa chọn cách im lặng để cho qua. Nhưng đây lại là điều dễ giết chết hôn nhân nhất. Cả hai có thể im lặng để cùng bình tĩnh lại nhưng nhất định phải nói chuyện cùng nhau sau đó. Giao tiếp sẽ giúp vợ chồng giải quyết những tranh cãi tốt nhất, cũng giúp cả hai hiểu nhau hơn. Nếu để những khó chịu, hiểu lầm chất chồng theo tháng năm, vợ chồng sẽ càng khó gần nhau hơn, dần dà sẽ rời xa nhau lúc nào không hay. Vì vậy, dù có bất cứ chuyện gì, vợ chồng cũng nên nói chuyện rõ ràng cùng nhau. Phải nhớ, im lặng luôn có thể giết chết hôn nhân. Biết nói lời ngọt ngào Không phải chỉ có phụ nữ là yêu bằng tai, đàn ông cũng thế. Họ cũng thích nghe lời thủ thỉ yêu thương của vợ khi đi công tác xa, cũng muốn biết vợ thương mình ra sao khi cả hai vừa cãi nhau xong. Hay những khi mệt mỏi đàn ông cũng thèm nghe vợ động viên. Vì vậy, khi là vợ, phụ nữ nên biết cách “nịnh” chồng bằng những lời ngọt ngào đúng lúc. Khi chồng đi làm, có thể nhắn một câu “Chiều chồng về sớm nhé, em đợi”, hay khi chồng gặp chuyện không vui có thể nhẹ nhàng: “Chồng còn có em”. Đôi khi chỉ cần những lời như thế, đàn ông dù đang ở đâu đều muốn trở về nhà ngay để được vợ yêu thương, chăm chút. Không phải chỉ có phụ nữ là yêu bằng tai, đàn ông cũng thế - Ảnh minh họa: Internet Biết cách lắng nghe Đàn ông ai cũng mạnh mẽ nhưng ai cũng cần người phụ nữ của mình lắng nghe. Họ vốn không cần vợ mình phải làm gì cho mình khi bản thân gặp rắc rối. Điều họ muốn chính là vợ có thể lắng nghe họ nói, san sẻ bớt cùng họ những suy tư, trăn trở khi kiệt sức. Sự thấu hiểu, cảm thông từ vợ luôn là sức mạnh lớn với đàn ông. Phụ nữ đừng để chồng phải đi tâm sự với người đàn bà khác, đó là lúc bạn đã mất chồng rồi! Cởi mở nơi phòng the Tình dục đóng vai trò quan trọng trong hôn nhân. Tình dục không hòa hợp dễ khiến hôn nhân khó lâu bền. Phụ nữ nên cởi mở trong chuyện ấy hơn với chồng bằng cách hiểu chồng muốn gì, và đừng e dè để chồng biết mình cần gì. Sự cởi mở nơi phòng the sẽ tạo gắn kết mật thiết khiến vợ chồng chỉ có quấn quýt bên nhau chứ khó lòng mà rời xa được.

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