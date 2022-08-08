90% phụ nữ có những đặc điểm sau đây thường sẽ dễ ngoại tình hơn những người khác

Phụ nữ yêu 08/08/2022 04:15

Thích mạo hiểm cũng có thể là điểm thu hút khiến phụ nữ bị cuốn vào chuyện ngoại tình.

Thích được chú ý

Một người phụ nữ thích thu hút sự chú ý từ đàn ông thường dễ lừa dối bạn đời của mình. Vì phụ nữ ngoại tình thường cảm thấy bạn đời không quan tâm họ đủ. Họ vừa dễ bị thu hút bởi người khác vừa dễ trở thành con mồi của đàn ông có ý đồ xấu. Chỉ cần nhận được một chút sự chú ý từ người khác, họ liền cảm thấy thỏa mãn và dễ nhầm lẫn trong tình cảm. Họ sẽ khó phân biệt được đâu là sức hút giới tính và đâu là cảm xúc rung động đúng nghĩa.

Thích có thu nhập cao

Người ta nói đàn ông có tiền dễ sinh hư, thật ra phụ nữ cũng như thế. Phụ nữ có nền tảng tài chính vững chắc nhưng không cảm thấy hạnh phúc bên chồng thì sẽ dễ tìm một đối tượng khác phù hợp hơn.

Dễ chán

Một người đàn bà ngoại tình có thể vì họ thích cái mới mẻ, và không chịu được sự nhàm chán. Khi không tìm được sự thích thú trong hôn nhân như mong muốn, họ sẽ có xu hướng tìm kiếm ở bên ngoài.

Ham hư vinh

Đây là kiểu phụ nữ đã muốn gì thì bằng mọi giá phải có được thứ đó. Họ chỉ thích sống trong sung sướng nhung lụa, không thích cuộc sống gia đình lo toan, chăm sóc cho chồng con. Đây là kiểu phụ nữ dễ ngoại tình nhất, với mục đích là muốn cho bản thân cuộc sống hưởng thụ mỗi ngày.

90% phụ nữ có những đặc điểm sau đây thường sẽ dễ ngoại tình hơn những người khác - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thích có bạn thân là nam giới

Không ít câu chuyện ngoại tình xuất phát từ mối quan hệ bạn bè khác giới. Tình bạn khác giới vẫn tồn tại nhưng không thể phủ nhận ra có những mối quan hệ vụng trộm sau khi là bạn bè thân thiết. Người phụ nữ thích có bạn là nam giới thì có nhiều nguy cơ nảy sinh tình cảm hơn người khác.

Từng bị phản bội

Khi bị phản bội trong tình cảm thì phụ nữ ngoại tình dễ hơn người khác. Vì từng bị tổn thương nên tâm lý của họ yếu hơn người khác, dễ bị thu hút, cũng dễ bị dụ dỗ hơn.

Có nhu cầu cao

Nếu người phụ nữ có nhu cầu cao nhưng không được chồng đáp ứng, hoặc bị chồng lên án thì thường sẽ bị người khác thu hút. Ham muốn tình dục là một nhu cầu bình thường. Nhưng nếu bị dồn nén quá lâu thì phụ nữ cũng như đàn ông, rất dễ sa ngã mất kiểm soát.

Có bạn thân ngoại tình

Bạn bè có sức ảnh hưởng lớn đến chúng ta. Khác với đàn ông, phụ nữ khi là bạn bè của nhau thì thường chia sẻ với nhau suy nghĩ, tình cảm nhiều hơn. Khi phụ nữ chơi thân với một người bạn gái ngoại tình thì tư tưởng của cô ấy cũng bị ảnh hưởng theo. Từ đó, họ dễ vô thức sa vào tình huống tương tự.

Suy nghĩ thoáng

Phụ nữ hào sảng thì thu hút, nhưng phụ nữ suy nghĩ quá thoáng thì không tốt. Vì suy nghĩ thoáng nên đôi khi họ sẽ vô tình đánh giá thấp một tình huống nghiêm trọng với người khác giới. Không chỉ vậy, phụ nữ có suy nghĩ thoáng thường hướng ngoại, dễ có mong muốn tìm kiếm cảm giác mới bên ngoài gia đình hơn.

Thích mạo hiểm

Một người phụ nữ ngoại tình thường thích cảm giác mạo hiểm, chinh phục khi vụng trộm. Vì thế, thích mạo hiểm cũng có thể là điểm thu hút khiến phụ nữ bị cuốn vào chuyện ngoại tình.

9 dấu hiệu phụ nữ ngoại tình mà chồng hoặc người xung quanh có thể nhìn thấy qua sinh hoạt hằng ngày

9 dấu hiệu phụ nữ ngoại tình mà chồng hoặc người xung quanh có thể nhìn thấy qua sinh hoạt hằng ngày

So với tỷ lệ đàn ông ngoại tình thì tỷ lệ phụ nữ ngoại tình đang có xu hướng tăng nhanh hơn. Một người vợ ngoại tình sẽ để lại những dấu vết thay đổi thông qua đời sống sinh hoạt hằng ngày.

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