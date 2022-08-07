Phụ nữ khi lấy chồng thường quên đi thói quen chăm sóc bản thân. Họ thường dồn hết tâm sức thời gian cho gia đình. Nếu một ngày trong nhà bạn chẳng có gì bất thường, trong cuộc sống của vợ cũng không có gì lạ nhưng cô ấy lại bất ngờ thay đổi ngoại hình và trông đẹp hơn hẳn… vậy thì hãy cận trọng. Cô ấy bắt đầu thay đổi từ kiểu tóc đến cách ăn mặc, thậm chí là thích trang điểm hơn khi ra ngoài, dù chỉ là đi ăn uống, đi tập thể dục.

Phụ nữ bỗng muốn thay đổi bản thân và đẹp hơn trông thấy thường là dấu hiệu đáng ngờ. Có thể là vì cô ấy gặp phải cú sốc nào đó và muốn thay đổi bản thân. Hoặc là cô ấy được người khác để ý tới nên muốn trở nên xinh đẹp hơn.

Khi ngoại tình, phụ nữ thường bộc lộ cảm xúc vui vẻ rõ hơn đàn ông. Cô ấy cười một mình hoặc lâu lâu sẽ ngẩn người suy tư, hoặc mơ mộng về điều gì đó. Đây có thể là dấu hiệu ngoại tình tư tưởng, khi vợ của bạn đang nghĩ tới một người đàn ông khác.

Có thể vợ muốn trông mình hấp dẫn hơn để bạn phải chú ý. Nhưng cũng có thể cô ấy muốn người khác ngắm nhìn nhiều hơn. Một người chồng tỉnh táo và biết quan tâm đến vợ thì có thể tìm được nguyên do cho sự thay đổi của vợ mình.

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Thường về muộn hay đi công tác xa nhà

Vợ của bạn ngày trước thường muốn dành nhiều thời gian cho gia đình nhưng giờ lại thường về muộn hoặc có những chuyến công tác xa nhà bất chợt. Kỳ thực, phụ nữ có gia đình bỗng thay đổi như thế thường là vì họ không còn đặt nặng mối quan tâm vào gia đình. Họ có thể muốn dành thời gian cho công việc nhiều hơn, hoặc là một người đàn ông khác ngoài chồng.

Thường xuyên hội họp với bạn bè

Khi phụ nữ dành nhiều thời gian cho các mối quan hệ bạn bè, xã giao mà không có mặt chồng thì đây là một dấu hiệu đáng ngờ trong hôn nhân. Người chồng tỉnh táo nên nhận ra đâu là những dịp tụ họp để giúp vợ giải tỏa căng thẳng, và đâu là những lần gặp ngày một dày đặc bất thường của vợ và bạn bè.

Ngoại tình qua mạng

Thời đại ngày càng phát triển, và mạng xã hội là một nơi dễ tiềm tàng những cuộc ngoại tình. Phụ nữ ngoại tình qua mạng thường có những dấu hiệu như không để chồng xem điện thoại, thường đăng những dòng trạng thái lạ, hoặc gọi điện nhắn tin không muốn để người khác biết, tâm trạng khi nhắn tin thay đổi bất thường…

Hỏi nhiều về lịch trình của chồng

Theo nghiên cứu của các chuyên gia tư vấn hôn nhân, một người vợ đột nhiên hỏi han nhiều về lịch trình của chồng thì có thể là dấu hiệu ngoại tình.

Cô ấy bỗng chốc hỏi chồng nhiều hơn: Anh đi đâu? Mấy giờ anh về? Chồng ban đầu có thể nghĩ vợ đang quan tâm đến mình. Nhưng hãy tỉnh táo nếu những câu hỏi này ngày một nhiều và có phần lạ lùng hơn bình thường.

Dễ cáu gắt với chồng hơn

Phụ nữ khi ngoại tình sẽ bớt yêu chồng hơn và dành nhiều tình cảm cho nhân tình. Vì thế, họ dễ cảm thấy bức bối với những sai phạm hay điểm không hài lòng ở chồng. Từ đó, họ sẽ thường xuyên cáu gắt với chồng, ảnh hưởng đến không khí trong gia đình.

Ánh mắt lảng tránh

Đôi mắt của một người phụ nữ ngoại tình sẽ có lúc không tập trung vì thấy tội lỗi. Hãy thử nhìn thẳng vào mắt cô ấy và xem thái độ như thế nào.

Có hành vi sử dụng tiền của gia đình mập mờ

Đàn ông ngoại tình có thể lấp liếm tiền khi đưa cho vợ. Phụ nữ ngoại tình thì lén sử dụng tiền của gia đình. Nếu chồng để ý kỹ chi tiêu của gia đình thì có thể phát hiện một khoản tiền hụt đi. Phụ nữ ngoại tình dù không tiêu tiền nhiều như đàn ông (vì có thể bồ đã trả) nhưng vẫn sẽ có những khoản thất thoát.