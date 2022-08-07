Người phụ nữ hấp dẫn một khi bước ra đường luôn có 9 chiêu lý tưởng để hút mắt bất kì ai

Vì thế, phụ nữ nên có một bộ trang điểm đủ đẹp và thấy tự tin, đừng tiếc tiền đầu tư cho khoản này. Với phụ nữ, mỹ phẩm luôn là thứ vũ khí gia tăng giá trị nhan sắc. Phụ nữ đã có nét đẹp thì càng phải trang điểm để đẹp hơn. Phụ nữ có dung mạo bình thường thì càng phải học cách trang điểm. Với phụ nữ, xinh đẹp không bao giờ là thừa, xinh đẹp hơn chắc chắn luôn có lợi.

Đàn ông thích ngắm cái đẹp, còn phụ nữ biết làm đẹp thì mới có quà. Phụ nữ không biết trang điểm thì chính là dại dột. Dù bao nhiêu tuổi, có gia đình hay chưa thì đại kỵ nhất với phụ nữ là ra ngoài với vẻ nhợt nhạt, thiếu sức sống. Người đàn bà khôn ngoan thì cứ bước ra đường là phải xinh đẹp, tinh tươm nhất có thể. Đàn bà đẹp sẽ tự tin, đàn bà đẹp là niềm kiêu hãnh.

Phụ nữ ở nơi đông người không cần phải quá xinh đẹp nổi bật nhưng nhất định phải trang bị đủ để tự tin, kiêu hãnh.

Phụ nữ không nhất thiết phải mua sắm quần áo xa xỉ, nhưng nhất định phải có một bộ váy đủ lộng lẫy để bản thân tự tin. Đừng mặc đồ đi làm để đi chơi, đừng chọn đại bộ váy áo mờ nhạt để đi tiệc. Và đặc biệt, đừng quanh đi quẩn lại với quần áo cũ kỹ.

Giữ mái óc khỏe mạnh óng mượt

Mái tóc là một phần nét đẹp được chú ý ở phụ nữ. Đặc biệt là đàn ông luôn thích ngắm, thậm chí là sờ vào mái tóc của phụ nữ. Mái tóc cũng một phần tạo nên ấn tượng về khuôn mặt và cơ thể.

Vì thế, một mái tóc rồi bù, gãy rụng vì không được chăm sóc cho người khác cảm giác người này không biết chăm sóc bản thân. Phụ nữ chăm sóc tóc gọn gàng, khỏe mạnh, tạo kiểu phù hợp với khuôn mặt thì đi đâu cũng bắt mắt người đối diện.

Tự tin vào bản thân

Phụ nữ dù đẹp mà không có tự tin thì cũng trở nên nhạt nhòa. Bạn không cần phải diện đồ đẹp, xài đồ sang mới có thể tự tin. Chỉ cần nắm rõ thế mạnh của bản thân, biết mình có gì và muốn gì, hài lòng với chính mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tinh tế

Phối phụ kiện nổi bật nhưng không lố

Phụ kiện là từ khóa để phụ nữ làm đẹp hơn cho trang phục. Phụ kiện còn thể hiện cá tính, con người của bạn nếu biết phối hợp lý, vừa mắt.

Dù chỉ là một chiếc vòng, đồng hồ, chiếc nhẫn đeo tay nhưng có thể kết hợp hài hòa với quần áo thì cũng giúp bạn trở nên nổi bật hơn.

Biết giới hạn của bản thân

Chăm sóc cho ngoại hình, trang phục của bản thân là một quá trình học hỏi. Không phải cái gì hợp với người khác thì cũng vừa vặn với mình. Biết giới hạn về cơ thể, cá tính của bản thân thì sẽ tạo được điểm nhấn trong ngoại hình. Ngược lại, quá phô trương mà không phù hợp sẽ trở nên kém “sang”.

Nắm vững bài học phối màu trang phục

Màu sắc hài hòa luôn tạo thiện cảm với người nhìn. Khi bạn nắm rõ quy tắc phối màu, sẽ tự khắc sẽ ăn mặc đẹp hơn. Chọn màu cho trang phục phù hợp hoàn cảnh, cơ thể thì phụ nữ không bao giờ kém thu hút được.

Thơm

Nếu không dùng nước hoa, dùng tinh dầu sẽ giữ hương lâu hơn. Vài giọt tinh dầu thơm phức tạo cho phụ nữ mùi hương thu hút dù là đi làm hay đi chơi. Dùng tinh dầu cũng tạo mùi hương thoải mái, dùng như một liệu pháp spa, xoa bóp tại nhà.

Tránh ăn thức ăn gây mùi khó chịu, ăn thực phẩm tạo mùi hương cho cơ thể

Theo nghiên cứu khoa học, có những thực phẩm khi ăn vào sẽ tạo mùi cơ thể khó chịu như hành tỏi, đồ ăn cay, … Do đó, phụ nữ nên chọn ăn những thực phẩm tạo mùi hương thơm tho cho cơ thể như quế, thảo quả, uống nước lọc hay vì rượu bia…

Kỳ thực, làm đẹp là một quá trình lâu dài, từng ngày học hỏi. Không thể chỉ tô son, đánh phấn, mua váy áo là có thể đẹp hơn. Người đàn bà đẹp còn là do ăn uống lành mạnh, ưa vận động, trau dồi kỹ năng, nội hàm… Đó mới là vẻ đẹp bền bỉ không bị thời gian bào mòn.