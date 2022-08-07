Phụ nữ làm người thứ ba cũng có nhiều kiểu: Kiểu thứ 3 nguy hiểm nhất, kiểu thứ 4 ‘cao thủ’ nhất

Phụ nữ yêu 07/08/2022 09:57

Với kiểu người thứ ba nguy hiểm này, vợ nên nhìn lại cách yêu và giữ chồng, phải kiên trì hơn nhiều. Đây là cuộc chiến chồng yêu ai nhiều hơn, ai nắm giữ được trái tim của anh ấy chắc hơn.

Phụ nữ có gia đình ngoại tình

Đây là kiểu người thứ ba mang tư tưởng phản bội như đàn ông ngoại tình. Khi đàn ông và phụ nữ ngoại tình vụng trộm với nhau thì thường không có ý định bỏ gia đình để đến với nhau. Họ chỉ ngoại tình để tìm niềm vui khi hôn nhân quá nhàm chán hoặc đang gặp vấn đề chưa thể giải quyết.

Kiểu nhân tình này thường không quá nguy hiểm, vì họ có điểm yếu là con cái, họ vẫn muốn giữ lấy gia đình. Cách để đối phó với kiểu phụ nữ này là cứ nhắm vào điểm yếu của họ. Người này sẽ không muốn bị gia đình phát hiện, càng không muốn đánh mất con. Vì thế, nếu bị hăm dọa, họ sẽ dễ dàng buông tay nhân tình.

Phụ nữ ngây thơ bị lừa gạt

Đây là kiểu nhân tình non trẻ dại dột, vừa đáng thương vừa đáng trách. Kiểu phụ nữ này trẻ tuổi và ngây thơ nên bị đàn ông có gia đình lừa gạt. Thông thường, đến khi phát hiện, có người sẽ dứt khoát buông bỏ, nhưng cũng có người lụy tình mà chấp nhận làm người thứ ba.

Nếu vợ muốn chồng dứt khoát với kiểu người thứ ba này thì hãy tìm cách giải quyết với chồng. Vì anh ta mới là người lừa gạt tình cảm của người khác trước, cũng là người nắm đằng chuôi trong mối quan hệ vụng trộm này.

Phụ nữ làm người thứ ba cũng có nhiều kiểu: Kiểu thứ 3 nguy hiểm nhất, kiểu thứ 4 ‘cao thủ’ nhất - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ qua lại với đàn ông có vợ để trục lợi

Với các bà vợ thì đây là kiểu người thứ ba nguy hiểm nhất, khiến gia đình mất mát nhiều nhất. Vì kiểu phụ nữ này không đến với đàn ông có vợ vì tình cảm, họ chỉ muốn kiếm chác tiền bạc. Đàn ông ngoại tình đem tiền cho nhân tình sẽ làm khổ cho vợ con. Hơn hết, kiểu nhân tình này rất khôn khéo, biết cách chiều lòng đàn ông để chiếm lợi cho mình. Họ khiến đàn ông đem hết tiền trong nhà để dâng cho họ.

Vợ nên cẩn trọng với tình địch nguy hiểm này. Cách đối phó thông minh nhất là cứ “cắt” hết tiền của đàn ông thì tự khác kẻ thứ ba này sẽ rời đi tìm kiếm nguồn trục lợi khác.

Người thứ ba có tình cảm thật sự

Đây là kiểu nhân tình khiến đàn ông day dưa khó dứt nhất. Họ khiến đàn ông có vợ yêu đương quay cuồng. Họ cho đàn ông nếm trải tình yêu với cách thức mới mẻ, mùi vị thú vị. Họ cho đàn ông nhưng gì đàn ông muốn.

Không phải phụ nữ trẻ đẹp mới khiến đàn ông ngoại tình không thể trở về với gia đình, mà là phụ nữ khiến đàn ông yêu say mê. Đàn ông chơi bời rồi cũng sẽ chán, nhưng để đàn ông yêu nhân tình thật và nhiều thì thật sự rất khó dứt.

Với kiểu người thứ ba nguy hiểm này, vợ nên nhìn lại cách yêu và giữ chồng, phải kiên trì hơn nhiều. Đây là cuộc chiến chồng yêu ai nhiều hơn, ai nắm giữ được trái tim của anh ấy chắc hơn.

Người phụ nữ hấp dẫn một khi bước ra đường luôn có 9 chiêu lý tưởng để hút mắt bất kì ai

Người phụ nữ hấp dẫn một khi bước ra đường luôn có 9 chiêu lý tưởng để hút mắt bất kì ai

Là phụ nữ, không cần phải quá tài giỏi hơn người nhưng bạn nhất định phải sạch, thơm và sang.

Xem thêm
Từ khóa:   Phụ nữ phụ nữ khí chất chuyện kẻ thứ 3

TIN MỚI NHẤT

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 30 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 56 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 2 giờ 30 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 3 giờ 30 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 4 giờ 30 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 5 giờ 30 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 40 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 6 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này