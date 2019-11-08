7 điểm chung của đàn ông có máu ngoại tình sẵn, chỉ đợi thời cơ để phản bội vợ!

Phụ nữ yêu 08/11/2019 05:11

Đây là đặc điểm chung của đàn ông ngoại tình, từng lừa dối vợ. Bạn có thể đoán biết một người đàn ông có khả năng ngoại tình không qua những dấu hiệu này.

Đàn ông ngoại tình, từng lừa dối vợ thường có những điểm chung này.

1. Không tôn trọng mẹ đẻ

Phụ nữ hãy cẩn thận với những người đàn ông hay giận dữ với mẹ của anh ấy. Nếu anh ấy thường xuyên nói dối mẹ hay dùng những từ ngữ khó nghe để nói về mẹ thì anh ta chắc chắn không hề tôn trọng mẹ mình. Trong nhân cách và cư xử của đàn ông, một khi đã không tôn trọng mẹ thì cũng sẽ không tôn trọng vợ.

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Đàn ông ngoại tình thường cư xử tệ với mẹ - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ có thể nhìn cách đàn ông cư xử với mẹ để nhìn thấy cách anh ấy đối đãi với vợ sau này. Một người đàn ông tốt sẽ luôn yêu thương và tôn trọng mẹ - người phụ nữ đầu tiên trong đời anh ấy quý trọng.

2. Chỉ biết yêu bản thân

Đàn ông chưa trưởng thành, xem mình là trung tâm của vũ trụ với hành xử trẻ con, không chịu trách nhiệm sẽ thường lừa dối vợ. Đàn ông chỉ yêu bản thân rất ích kỷ và họ không xem trọng phụ nữ. Họ cho mình có quyền làm bất cứ việc gì, thậm chí là tổn thương vợ mình.

Với kiểu đàn ông tệ này, phụ nữ đừng mong có thể thay đổi. Bởi sự trưởng thành của đàn ông vốn là do anh ta quyết định. Và đợi được anh ta trưởng thành có khi sẽ tốn cả một đời của phụ nữ.

3. Người chồng phụ thuộc kinh tế vào vợ

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Đàn ông ngoại tình có thể từng phụ thuộc tài chính vào vợ - Ảnh minh họa: Internet

Theo nhiều nghiên cứu, nếu phụ nữ phụ thuộc hoàn toàn tài chính vào chồng thì rất hiếm khi ngoại tình. Ngược lại, nếu đàn ông phụ thuộc 100% tài chính vào vợ thì khả năng ngoại tình rất cao.

4. Có nhiều bí mật

Dấu hiệu nhận biết đàn ông có máu ngoại tình chính là thường nói chuyện điện thoại vào đêm khuya, có nhiều bí mật trong laptop, điện thoại hay trong các mối quan hệ xung quanh. Vì họ thường nhập nhằng với phụ nữ, che giấu nhiều bí mật riêng. Và những thói quen này cũng sẽ không thay đổi nếu anh ta lấy vợ. Khả năng ngoại tình của kiểu đàn ông này cũng cao hơn những người khác.

5. Đàn ông thông minh

Theo nhiều kết quả khảo sát, đàn ông phản bội thường có chỉ số IQ cao hơn người khác. Giải thích cho kết quả này có thể là vì đàn ông thông minh thường có điều kiện tiền tài, địa vị, từ đó mà họ có nhiều cơ hội thu hút phụ nữ khác và ngoại tình sau lưng vợ.

6. Có bạn bè hay người thân từng ngoại tình

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Đàn ông có người thân hay bạn bè từng ngoại tình sẽ có xu hướng ngoại tình cao hơn người khác - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông có người thân hay bạn bè từng ngoại tình sẽ có xu hướng ngoại tình cao hơn người khác. Vì quan niệm, cách sống của những người thân thiết xung quanh có thể ảnh hưởng ít nhiều đến suy nghĩ của đàn ông. Khi họ xem việc người thân, bạn bè ngoại tình là bình thường thì khi ngoại tình họ cũng không xem đó là chuyện nguy hiểm với gia đình.

7. Từng nói dối với vợ

Những lời nói dối vặt vãnh của đàn ông với vợ có thể tiềm tàng cho việc ngoại tình, lừa dối sau này. Đàn ông có thể nói dối những chuyện nhỏ thì sẽ dám dối lừa những việc lớn. Khi đã quen với việc nói dối "không chớp mắt", đàn ông sẽ càng dễ dàng che giấu việc vụng trộm.

Một người đàn ông ngoại tình thường có những dấu hiệu trước đó để phụ nữ nhận ra. Từ những nét tính cách mờ nhạt ban đầu, đến những thói quen thường ngày, đều có thể tố cáo anh ấy có "máu ngoại tình" sẵn, chỉ đợi thời cơ mà bộc phát !

6 phát hiện mới nhất về đàn ông ngoại tình

6 phát hiện mới nhất về đàn ông ngoại tình

Thường thì một người đàn ông ngoại tình lần đầu sẽ không bao giờ nghĩ mình sẽ làm điều đó. Và cảm giác tội lỗi không đủ ngăn họ lại trước cám dỗ.

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