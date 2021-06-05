4 điều phụ nữ ghét nhất khi bị đàn ông động vào, cái cuối cùng có chết cũng không tha thứ

Phụ nữ yêu 05/06/2021 12:27

Tình yêu muốn bền lâu cần có sự tôn trọng, tin tưởng lẫn nhau nếu một trong những yếu tố này bị phá vỡ sẽ khiến tình cảm sứt mẻ, khó lòng cứu vãn. Phụ nữ mềm yếu cách mấy cũng quyết không tha thứ khi bị phản bội tình cảm.

Có 4 điều phụ nữ ghét bị động chạm vào nhất, đàn ông nhất định phải chú ý!

Bị kiểm tra điện thoại

Ai cũng có bí mật giấu kín trong điện thoại di động. Dù vậy, có bí mật không có nghĩa là lừa dối, ngoại tình. Chỉ là một số vấn đề riêng tư họ không muốn chia sẻ với người khác. Họ muốn giữ riêng mình và không liên quan đến chuyện chung thủy hay không.

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Thực tế, đàn ông càng muốn như thế thì càng khiến phụ nữ thấy chán ghét. Phụ nữ cũng không khác gì đàn ông, họ cũng muốn được tôn trọng - Ảnh minh họa: Internet

Ngược lại, nhiều người đàn ông cho rằng một người phụ nữ chung thủy thì nhất định phải để họ kiểm tra điện thoại, không được có bất kì bí mật riêng tư nào. Thực tế, đàn ông càng muốn như thế thì càng khiến phụ nữ thấy chán ghét. Phụ nữ cũng không khác gì đàn ông, họ cũng muốn được tôn trọng.

Bị rình rập theo dõi

Có những người đàn ông chỉ cần nhìn thấy vợ có dấu hiệu kỳ lạ thì liền muốn theo dõi đối phương. Cho dù phụ nữ có làm sai hay không, nhưng đàn ông đã có hành vi theo dõi thì chính là không có lòng tin vào họ. Và phụ nữ sẽ bị tổn thương vì điều này.

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Một người đàn ông thông minh nên tin tưởng người phụ nữ của mình trước, thay vì theo dõi nghi ngờ khiến tình cảm dần nhạt đi - Ảnh minh họa: Internet

Một người đàn ông thông minh nên tin tưởng người phụ nữ của mình trước, thay vì theo dõi nghi ngờ khiến tình cảm dần nhạt đi.

Bị lừa dối

Với phụ nữ, có thể tha thứ nhưng không thể quên. Chỉ cần bị đàn ông lừa dối một lần, lòng tin và tình cảm của họ cũng sẽ bị lung lay. Dù sau đó họ có tha thứ, bỏ qua nhưng chắc chắn trong thâm tâm vẫn còn cảm giác bị tổn thương và không còn lòng tin. Tệ hơn, nếu bị lừa dối nhiều lần, phụ nữ dù có yêu nhiều đến mấy cũng có lúc cạn tình. Vì bị lừa dối là điều khiến phụ nữ chán ghét và tuyệt vọng nhất trong một mối quan hệ.

Bị bỏ rơi

Phụ nữ có thể chịu đựng nghèo khó, ở cùng người đàn ông không có tiền, nhưng họ không thể chấp nhận bị bỏ bê. Với phụ nữ, bị bỏ rơi là cảm giác đáng sợ và tồi tệ nhất. Đó không chỉ là vết thương về tình cảm và lòng tin bị phản bội mà còn là tổn thương lòng tự trọng của một người phụ nữ.

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Nếu từng bị bỏ rơi, phụ nữ dù là ai cũng sẽ học được cách trở nên kiên cường và vượt trội - Ảnh minh họa: Internet

Nếu từng bị bỏ rơi, phụ nữ dù là ai cũng sẽ học được cách trở nên kiên cường và vượt trội. Đó là lý do phụ nữ từng đổ vỡ trong tình cảm hay hôn nhân thường đầy sức hút và kiêu hãnh. Họ có khả năng cho bản thân hạnh phúc, gặp được nhiều người xứng đáng hơn. Ngược lại, đàn ông từng bỏ rơi phụ nữ lại dễ hối hận, thậm chí gặp “quả báo” tương tự.

Phụ nữ là sinh vật mềm mỏng, nhiều tình cảm và đức hy sinh. Nếu đàn ông yêu họ thật lòng, đừng bao giờ chạm vào những điều khiến phụ nữ ghét hay tổn thương. Bởi một khi thất vọng cùng cực, chịu nỗi đau lớn, phụ nữ sẽ tuyệt tình không nương tay, quay lưng đi không nuối tiếc.

Phụ nữ bỏ mặc cảm xúc của mình thì mãi mãi không hạnh phúc, bạn có không?

Phụ nữ bỏ mặc cảm xúc của mình thì mãi mãi không hạnh phúc, bạn có không?

Người phụ nữ nào thuộc 3 kiểu dưới đây phần lớn sẽ có cuộc sống không hạnh phúc bởi họ chỉ nghĩ đến cảm xúc của người khác mà quên đi cảm xúc của bản thân.

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