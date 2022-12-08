4 bước để nàng “thốt lên âm thanh sung sướng” trong 90 giây, màn dạo đầu là "khai vị" không thể thiếu

Hầu hết phụ nữ đều muốn có màn dạo đầu lâu. Đây là thời gian giúp nữ giới gia tăng cảm xúc trước khi lâm trận.

Vuốt ve, động chạm cơ thể nàng

Việc mơn trớn, vuốt ve sẽ khiến họ có cảm giác được yêu chiều và có sức quyến rũ hơn. Khi được sờ nắn hoặc hôn vào những vùng nhạy cảm. Nữ giới sẽ có cảm giác kích thích, ham muốn nhiều hơn khi gần gũi với nàng. Nếu cả hai chưa quan hệ thì đây là cách hay nhất để gần gũi và giải tỏa sinh lý cùng người ấy.

Ảnh minh họa: Internet

Màn dạo đầu thăng hoa

Nếu bạn bỏ qua màn dạo đầu mà trực tiếp lâm trận thì có lẽ đây là bước đi sai lầm. Hầu hết phụ nữ đều muốn có màn dạo đầu lâu. Đây là thời gian giúp nữ giới gia tăng cảm xúc trước khi lâm trận.

Một màn dạo đầu có thể bắt đầu từ những nụ hôn mơn trớn ở trên giường, phòng tắm, nhà bếp. Sau đó có thể khiêu khích những điểm nhạy cảm ở nàng để tạo sự kích thích nhu cầu quan hệ của phụ nữ.

Ảnh minh họa: Internet

“Yêu” với nàng trong nhiều tư thế khác nhau

Theo nhiều chia sẻ của các cô gái, họ thích việc yêu bằng nhiều tư thế đa dạng hơn là mãi làm một kiểu truyền thống. Ngoài ra, những phụ nữ có nhu cầu sinh lý cao còn muốn hóa thân vào những nhân vật như y tá, học sinh, cô giáo,.. để tăng kích thích khi quan hệ. Vì vậy cả hai nên cởi mở hơn trong việc trò chuyện về chuyện ấy để có được trải nghiệm tuyệt vời nhất.

Khen nàng khi ân ái

Phụ nữ rất hay tự ti khi có một lời nói nào chê bai ngoại hình của họ. Đặc biệt là trong chuyện ấy, họ luôn muốn trở nên xinh đẹp nhất trong mắt bạn tình. Vì vậy hãy dành một lời khen có cánh về ngoại hình của phụ nữ sẽ khiến nữ giới thích thú hơn trong chuyện ấy. Ngoài ra, trong lúc lâm trận, một số lời "hư hỏng" sẽ làm phụ nữ trở nên hào hứng và kích thích khi quan hệ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/4-buoc-e-nang-thot-len-am-thanh-sung-suong-trong-90-giay-man-dao-au-la-khai-vi-khong-the-thieu-532929.html