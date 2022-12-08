4 bước để nàng “thốt lên âm thanh sung sướng” trong 90 giây, màn dạo đầu là "khai vị" không thể thiếu

Phụ nữ yêu 08/12/2022 12:31

Hầu hết phụ nữ đều muốn có màn dạo đầu lâu. Đây là thời gian giúp nữ giới gia tăng cảm xúc trước khi lâm trận.

Vuốt ve, động chạm cơ thể nàng 

Việc mơn trớn, vuốt ve sẽ khiến họ có cảm giác được yêu chiều và có sức quyến rũ hơn. Khi được sờ nắn hoặc hôn vào những vùng nhạy cảm. Nữ giới sẽ có cảm giác kích thích, ham muốn nhiều hơn khi gần gũi với nàng. Nếu cả hai chưa quan hệ thì đây là cách hay nhất để gần gũi và giải tỏa sinh lý cùng người ấy.

4 bước để nàng “thốt lên âm thanh sung sướng” trong 90 giây, màn dạo đầu là 'khai vị' không thể thiếu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Màn dạo đầu thăng hoa

Nếu bạn bỏ qua màn dạo đầu mà trực tiếp lâm trận thì có lẽ đây là bước đi sai lầm. Hầu hết phụ nữ đều muốn có màn dạo đầu lâu. Đây là thời gian giúp nữ giới gia tăng cảm xúc trước khi lâm trận.

Một màn dạo đầu có thể bắt đầu từ những nụ hôn mơn trớn ở trên giường, phòng tắm, nhà bếp. Sau đó có thể khiêu khích những điểm nhạy cảm ở nàng để tạo sự kích thích nhu cầu quan hệ của phụ nữ.

4 bước để nàng “thốt lên âm thanh sung sướng” trong 90 giây, màn dạo đầu là 'khai vị' không thể thiếu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

“Yêu” với nàng trong nhiều tư thế khác nhau

Theo nhiều chia sẻ của các cô gái, họ thích việc yêu bằng nhiều tư thế đa dạng hơn là mãi làm một kiểu truyền thống. Ngoài ra, những phụ nữ có nhu cầu sinh lý cao còn muốn hóa thân vào những nhân vật như y tá, học sinh, cô giáo,.. để tăng kích thích khi quan hệ. Vì vậy cả hai nên cởi mở hơn trong việc trò chuyện về chuyện ấy để có được trải nghiệm tuyệt vời nhất.

Khen nàng khi ân ái

Phụ nữ rất hay tự ti khi có một lời nói nào chê bai ngoại hình của họ. Đặc biệt là trong chuyện ấy, họ luôn muốn trở nên xinh đẹp nhất trong mắt bạn tình. Vì vậy hãy dành một lời khen có cánh về ngoại hình của phụ nữ sẽ khiến nữ giới thích thú hơn trong chuyện ấy. Ngoài ra, trong lúc lâm trận, một số lời "hư hỏng" sẽ làm phụ nữ trở nên hào hứng và kích thích khi quan hệ.

Từ khóa:   chuyện ấy chuyện phòng the chuyện vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 47 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 1 giờ 47 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Tâm sự 2 giờ 17 phút trước
Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 2 giờ 47 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Video 3 giờ 17 phút trước
Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Tâm sự 3 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”