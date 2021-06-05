3 điểm yếu 'trí mạng' khiến phụ nữ dễ rơi vào bẫy tình của 'trai đểu'

Phụ nữ yêu 05/06/2021 18:21

Phụ nữ khi yêu rất dễ mềm lòng, càng yêu càng lún sâu. Lúc này, họ chỉ biết nghĩ tới đối phương, tình cảm mạnh hơn lý trí nên dễ khiến họ bị đàn ông lừa dối tình cảm.

Phụ nữ khi yêu chính là trút hết ruột gan cho đối phương, càng yêu càng lún sâu khó thoát. Vì thế một khi yêu bỏ quên lý trí thì dễ bị đàn ông lừa dối. Người phụ nữ dễ bị đàn ông lừa gạt tình cảm thường có những đặc điểm này. Nếu có thì mong bạn hãy sớm bỏ ngay trước khi quá muộn.

Không có lập trường, chính kiến riêng

Phụ nữ là sinh vật khi yêu liền trao hết cho đối phương không tiếc điều gì. Nhưng họ lại quên rằng liệu đối phương có thật sự xứng đáng với những gì họ hy sinh? Có những người phụ nữ mơ hồ không biết mình cần gì, nên yêu một người thế nào, trong tình yêu cũng hoàn toàn không có nguyên tắc để bảo vệ bản thân.

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Nếu bạn quá dễ dàng thỏa hiệp với đàn ông, chuyện gì cũng có thể bỏ qua thì chính là tạo cơ hội cho đàn ông tổn thương mình - Ảnh minh họa: Internet

Kỳ thực, những người phụ nữ như thế khi được một người đàn ông chăm sóc thì vội cho rằng đó là thứ tình yêu ngàn năm mới có. Họ vì vậy mà không cần bất cứ nguyên tắc nào nên dễ bị đối phương xem thường, lợi dụng. Họ sống quá cảm tính mà dễ bị đàn ông lừa gạt tình cảm.

Là phụ nữ, dù có yêu ai nhiều đến thế nào thì vẫn phải giữ đúng nguyên tắc giá trị của mình, phải có chính kiến riêng không bị lung lay. Nếu bạn quá dễ dàng thỏa hiệp với đàn ông, chuyện gì cũng có thể bỏ qua thì chính là tạo cơ hội cho đàn ông tổn thương mình. Đã thế, bạn làm sao có thể trách họ khi chính bạn không biết bảo vệ bản thân. Phụ nữ sống quá tùy tiện, dễ dãi với đàn ông thì chính là đang tàn nhẫn với chính mình.

Dễ tha thứ, quá bao dung

Phụ nữ sống lương thiện với tấm lòng rộng mở không sai nhưng phải có giới hạn để không trở thành người lụy tình, nhu nhược. Nhiều phụ nữ nghĩ phải giàu bao dung thì mới giữ được chân đàn ông cả đời. Nhưng thực tế, nếu bạn tha thứ quá dễ dàng, chuyện gì cũng có thể bỏ qua thì đối phương chẳng bao giờ biết sai, thậm chí còn tổn thương bạn nhiều lần hơn. Đàn ông sẽ cho rằng bạn không thể mất họ, cứ vậy mà tùy hứng làm sai.

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Phụ nữ thường viện nhiều lý do để tha thứ cho đàn ông, nhưng thật ra là đang tự bao biện cho họ, cũng là tự làm đau chính mình, hạ thấp giá trị của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ thường viện nhiều lý do để tha thứ cho đàn ông, nhưng thật ra là đang tự bao biện cho họ, cũng là tự làm đau chính mình, hạ thấp giá trị của bản thân. Người phụ nữ như thế đến cả bản thân cũng không coi trọng, bảo vệ thì làm sao đàn ông có thể nể trọng yêu thương được?

Thiếu cảm giác an toàn, thiếu thốn tình cảm

Những người phụ nữ khi còn nhỏ thiếu thốn tình cảm thì khi lớn lên dễ bị tổn thương trong tình cảm. Ngược lại, người phụ nữ có tâm lý vững vàng, lớn lên trong tình cảm đủ đầy đã thấu đáo thế nào là tình yêu thì khó mà bị lừa gạt.

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Phụ nữ nhất định phải bảo vệ trái tim và hạnh phúc của mình, đừng dễ dàng bị đàn ông lừa dối - Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ vậy, phụ nữ thiếu thốn tình cảm thường thiếu cảm giác an toàn. Họ không phân biệt được đâu là thật lòng, đâu là giả tạo lợi dụng. Chỉ cần có người đối xử tốt thì họ liền cho rằng là chân tình, liền đem hết lòng dạ giao cho đối phương.

Lời ngọt ngào của đàn ông là cạm bẫy giết chết tâm can đàn bà. Phụ nữ nhất định phải bảo vệ trái tim và hạnh phúc của mình, đừng dễ dàng bị đàn ông lừa dối.

Phụ nữ bỏ mặc cảm xúc của mình thì mãi mãi không hạnh phúc, bạn có không?

Phụ nữ bỏ mặc cảm xúc của mình thì mãi mãi không hạnh phúc, bạn có không?

Người phụ nữ nào thuộc 3 kiểu dưới đây phần lớn sẽ có cuộc sống không hạnh phúc bởi họ chỉ nghĩ đến cảm xúc của người khác mà quên đi cảm xúc của bản thân.

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