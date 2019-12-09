11 sự thật ‘trần trụi’ nhất về đàn ông, phụ nữ biết càng sớm càng tốt

1. Đàn ông nói hay không bằng đàn ông hay làm. Phụ nữ thích yêu bằng tai, nhưng muốn tìm người tử tế thì nhất định phải nhìn thật kỹ. Lấy một người lúc nào cũng nói yêu mình không bằng chọn một người chăm sóc mình thật tâm. Lấy một người giỏi hứa hẹn ngọt ngào, không bằng bên một người chỉ làm chứ chẳng mấy khi hứa.

Có những sự thật về đàn ông , nghe qua thì “trần trụi” thật nhưng phụ nữ thấu hiểu càng sớm càng lợi cho mình.

3. Đàn ông khi yêu có thể không thể hiện rõ ràng. Nhưng một khi họ hết yêu bạn thì có giả vờ còn yêu cũng khó. Đàn ông nói yêu bạn có thể khó tin, nhưng họ đã nói hết yêu bạn thì chính là sự thật. Đàn ông còn thương bạn khó đoán, nhưng đàn ông đã cạn tình thì lại rất rõ ràng.

2. Phụ nữ yêu chuộng lãng mạn. Đàn ông yêu vẫn thực tế lý trí. Nhưng dù phụ nữ thích lãng mạn thế nào cũng đừng quên yêu bản thân. Bởi đàn ông yêu đậm sâu thế nào họ vẫn lý trí không xem bạn là tất cả. Vì tình yêu của đàn bà nằm bên ngực trái, còn tình yêu của đàn ông lại nằm trên đầu.

4. Đàn ông không yêu bạn vì một lý do nào đó, mà vì là bạn nên họ mới có nhiều lý do để yêu. Đàn ông không còn yêu bạn thì chẳng cần quá nhiều lý do, bởi vì không thể là bạn nữa nên mọi lý do đều không cần thiết.

5. Có thể thật phũ phàng, nhưng đàn ông có thể yêu đậm sâu một người rồi chóng lãng quên để đến với một người khác. Hoặc họ dù lấy một người khác, nhưng trong lòng vẫn nhớ một người. Đàn ông bạc tình thì nhanh như gió thoảng, đàn ông thâm tình thì khó ai bằng.

Có thể thật phũ phàng, nhưng đàn ông có thể yêu đậm sâu một người rồi chóng lãng quên để đến với một người khác - Ảnh minh họa: Internet

6. Phụ nữ mong muốn mình sẽ trở thành người cuối cùng của đàn ông, cùng nhau nên duyên vợ chồng. Đàn ông lại muốn mình là người đầu tiên của phụ nữ, bên nhau đến sau cùng.

7. Bước chân khỏi giường, đàn bà chỉ càng yêu thêm đối phương. Rời khỏi ái ân, yêu hay không đàn ông vẫn còn suy nghĩ. Đàn bà trao thân là khẳng định tình yêu lớn nhất. Đàn ông lên giường rồi mới nghĩ tình yêu bao nhiêu là đủ?

8. Đàn ông khi chưa có gì sẽ mong phụ nữ ở cạnh mình không đòi hỏi. Đàn ông khi đã nắm trong tay nhiều thứ lại cần đòi hỏi phụ nữ cho mình nhiều hơn.

Phụ nữ cho đàn ông thanh xuân của mình, nghĩ rằng họ sẽ quý trọng, sẽ biết ơn. Chẳng ngờ khi thanh xuân cạn cùng, đàn ông lại muốn thanh xuân của người phụ nữ khác.

9. Trong tình yêu, phụ nữ luôn chỉ cho mình một lựa chọn, cố chấp đến cùng cũng không buông tay.

Trong tình yêu, đàn ông tham lam muốn có nhiều hơn, cố chấp đến cùng cũng không muốn chọn lựa.

Sự thật về đàn ông chính là họ luôn yêu thương bản thân đầu tiên - Ảnh minh họa: Internet

10. Kỳ thực, đàn ông ngoại tình vì tham lam muốn dư, đàn bà ngoại tình vì tham lam muốn đủ. Đàn ông phản bội để có thêm, đàn bà dối lừa để có đủ.

11. Phụ nữ phải hiểu, sự thật về đàn ông chính là họ luôn yêu thương bản thân đầu tiên. Bởi thế, bạn cũng nhất định phải quý trọng chính mình trước nhất. Bởi chỉ có tình yêu dành cho bản thân trọn vẹn thì bạn mới có dũng khí và trách nhiệm để yêu thương người khác.