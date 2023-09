11 sự thật ‘trần trụi’ nhất về đàn ông, phụ nữ biết càng sớm càng tốt

4. Đàn ông không yêu bạn vì một lý do nào đó, mà vì là bạn nên họ mới có nhiều lý do để yêu. Đàn ông không còn yêu bạn thì chẳng cần quá nhiều lý do, bởi vì không thể là bạn nữa nên mọi lý do đều không cần thiết.

5. Có thể thật phũ phàng, nhưng đàn ông có thể yêu đậm sâu một người rồi chóng lãng quên để đến với một người khác. Hoặc họ dù lấy một người khác, nhưng trong lòng vẫn nhớ một người. Đàn ông bạc tình thì nhanh như gió thoảng, đàn ông thâm tình thì khó ai bằng.

Có thể thật phũ phàng, nhưng đàn ông có thể yêu đậm sâu một người rồi chóng lãng quên để đến với một người khác - Ảnh minh họa: Internet

6. Phụ nữ mong muốn mình sẽ trở thành người cuối cùng của đàn ông, cùng nhau nên duyên vợ chồng. Đàn ông lại muốn mình là người đầu tiên của phụ nữ, bên nhau đến sau cùng.

7. Bước chân khỏi giường, đàn bà chỉ càng yêu thêm đối phương. Rời khỏi ái ân, yêu hay không đàn ông vẫn còn suy nghĩ. Đàn bà trao thân là khẳng định tình yêu lớn nhất. Đàn ông lên giường rồi mới nghĩ tình yêu bao nhiêu là đủ?

8. Đàn ông khi chưa có gì sẽ mong phụ nữ ở cạnh mình không đòi hỏi. Đàn ông khi đã nắm trong tay nhiều thứ lại cần đòi hỏi phụ nữ cho mình nhiều hơn.

Phụ nữ cho đàn ông thanh xuân của mình, nghĩ rằng họ sẽ quý trọng, sẽ biết ơn. Chẳng ngờ khi thanh xuân cạn cùng, đàn ông lại muốn thanh xuân của người phụ nữ khác.

9. Trong tình yêu, phụ nữ luôn chỉ cho mình một lựa chọn, cố chấp đến cùng cũng không buông tay.

Trong tình yêu, đàn ông tham lam muốn có nhiều hơn, cố chấp đến cùng cũng không muốn chọn lựa.

Sự thật về đàn ông chính là họ luôn yêu thương bản thân đầu tiên - Ảnh minh họa: Internet

10. Kỳ thực, đàn ông ngoại tình vì tham lam muốn dư, đàn bà ngoại tình vì tham lam muốn đủ. Đàn ông phản bội để có thêm, đàn bà dối lừa để có đủ.

11. Phụ nữ phải hiểu, sự thật về đàn ông chính là họ luôn yêu thương bản thân đầu tiên. Bởi thế, bạn cũng nhất định phải quý trọng chính mình trước nhất. Bởi chỉ có tình yêu dành cho bản thân trọn vẹn thì bạn mới có dũng khí và trách nhiệm để yêu thương người khác.