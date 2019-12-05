3 cách giữ đàn ông say mê cả đời, không thôi ham muốn bạn

Phụ nữ yêu 05/12/2019 05:19

Kỳ thực, cách giữ chân đàn ông cả đời ở bên bạn không hề khó. Nếu biết đâu là ngọn nguồn khơi gợi ham muốn, khao khát của đàn ông, bạn chẳng cần nhọc công giữ.

Trái tim của đàn ông là nơi phụ nữ khó nhìn thấu nhất. Ngọn lửa tình yêu trong lòng họ cũng là thứ phụ nữ khó nắm giữ nhất. Cốt lõi cách giữ chân đàn ông chính là khơi gợi ham muốn, thỏa mãn trong lòng họ.

Giữ đôi mắt đàn ông luôn muốn ngắm nhìn bạn

Đây là việc cần thiết, đặc biệt là với những cặp đôi bên nhau lâu ngày, đã quá quen thuộc với cơ thể của nhau. Nhưng cảm giác quen thuộc chính là sát thủ vô hình trong tình yêu và hôn nhân. Quen thuộc quá lâu sẽ dần nhàm chán, không ngắm nhìn nhau, lười động chạm sẽ dần tạo nên xa cách. Và phụ nữ muốn giữ đôi mắt đàn ông luôn ngắm nhìn mình theo năm tháng không hẳn là quá khó.

Thứ nhất, hãy luôn giữ mình xinh đẹp và quyến rũ nhất có thể. Đàn ông là sinh vật yêu bằng mắt, dù bao nhiêu tuổi vẫn giữ thói quen này. Vì vậy, đừng đánh giá thấp tầm quan trọng của ngoại hình, ngay cả khi đã trở thành vợ chồng. Sức hút từ ngoại hình là một trong những yếu tố sống còn để giữ lửa tình yêu không lụi tàn.

cach giu chan dan ong 1
Cốt lõi cách giữ chân đàn ông chính là khơi gợi ham muốn, thỏa mãn trong lòng họ - Ảnh minh họa: Internet

Hãy bỏ đi những bộ quần áo quá cũ và không đủ để khoe ưu điểm trên cơ thể của bạn. Hãy chăm sóc vóc dáng và da dẻ của mình. Đừng tiếc tiền mua nội y nóng bỏng hay nước hoa gợi tình. Đàn ông không yêu cầu bạn làm đẹp, nhưng ham muốn thầm kín của họ chính là luôn muốn thỏa mãn đôi mắt thích cái đẹp của mình.

Thứ hai, đừng bao giờ quên làm mới bản thân. Đàn ông có thể quá quen thuộc với cơ thể của bạn, nhưng bạn có thể làm mới cách nhìn của anh ta trên cơ thể bạn. Hãy thử những phong cách mới, đặc biệt là trong phòng ngủ. Đôi khi chỉ cần một chiếc áo hở vai trần, một mùi nước hoa mới cũng đủ để đàn ông nhìn bạn thật khác.

Học cách giao tiếp với đàn ông

Đây là bài học phụ nữ phải học cả đời. Ở từng giai đoạn trong sự nghiệp hay sự trưởng thành của đàn ông, họ luôn có những suy nghĩ, quan điểm hay mục tiêu khác nhau. Và nếu bạn không kịp nắm bắt, thấu hiểu, thì có một ngày sẽ không thể hiểu những điều họ muốn. Đàn ông càng ra ngoài nhiều sẽ càng có tư duy và quan điểm thay đổi thường xuyên. Cách tốt nhất là bạn nên học giao tiếp và thấu hiểu chồng mỗi ngày.

cach giu chan dan ong 2
Sức hút của một người vợ thông minh khiến đàn ông dù bao nhiêu tuổi cũng say mê nằm ở sự thấu hiểu và gắn bó - Ảnh minh họa: Internet

Đây là việc đòi hỏi vợ chồng cùng kiên trì và nỗ lực. Giao tiếp không chỉ dừng lại ở việc hỏi thăm, an ủi, mà còn là đào sâu vào mong muốn và khao khát của nhau. Nếu bạn không thể là người đàn ông muốn chia sẻ điều thầm kín thì rất khó để giữ trái tim anh ấy về sau. Sức hút của một người vợ thông minh khiến đàn ông dù bao nhiêu tuổi cũng say mê nằm ở sự thấu hiểu và gắn bó.

Đáp ứng vừa đủ nhu cầu của đàn ông

100% thỏa mãn mong muốn của đàn ông thì bạn chỉ nên đáp ứng 80 hay 90. Đừng bao giờ cho đàn ông hết những gì anh ấy muốn, anh ấy sẽ không đòi hỏi bạn nữa. Đàn ông một khi thôi đòi hỏi, thôi chinh phục thì sẽ dần cảm thấy đối phương mất sức hút. Ham muốn thật sự của đàn ông không phải là sự hy sinh tuyệt đối của bạn, mà là thách thức chinh phục bạn theo thời gian.

cach giu chan dan ong 3
Cách giữ chân đàn ông là giữ sự tò mò, tập trung của họ vào bạn - Ảnh minh họa: Internet

Hãy nhớ, cách giữ chân đàn ông là giữ sự tò mò, tập trung của họ vào bạn. Dù là bao nhiêu tuổi, đàn ông vẫn có mong muốn trở thành người khám phá, và khao khát chiếm hữu phụ nữ.

Học vợ cao tay ‘chiêu trò’ giữ chồng từng ngoại tình

Học vợ cao tay ‘chiêu trò’ giữ chồng từng ngoại tình

Không người phụ nữ nào từng nghĩ sẽ có lúc chọn tha thứ cho một người đàn ông ngoại tình. Nhưng một khi đã chọn tha thứ thì bạn nhất định phải biết cách giữ chồng "chặt" hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   vợ thông minh giữ đàn ông vợ khôn ngoan

TIN MỚI NHẤT

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 2 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 21 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 4 giờ 19 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 4 giờ 51 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 21 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 5 giờ 26 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này