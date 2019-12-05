3 cách giữ đàn ông say mê cả đời, không thôi ham muốn bạn

Đây là việc cần thiết, đặc biệt là với những cặp đôi bên nhau lâu ngày, đã quá quen thuộc với cơ thể của nhau. Nhưng cảm giác quen thuộc chính là sát thủ vô hình trong tình yêu và hôn nhân . Quen thuộc quá lâu sẽ dần nhàm chán, không ngắm nhìn nhau, lười động chạm sẽ dần tạo nên xa cách. Và phụ nữ muốn giữ đôi mắt đàn ông luôn ngắm nhìn mình theo năm tháng không hẳn là quá khó.

Trái tim của đàn ông là nơi phụ nữ khó nhìn thấu nhất. Ngọn lửa tình yêu trong lòng họ cũng là thứ phụ nữ khó nắm giữ nhất. Cốt lõi cách giữ chân đàn ông chính là khơi gợi ham muốn, thỏa mãn trong lòng họ.

Hãy bỏ đi những bộ quần áo quá cũ và không đủ để khoe ưu điểm trên cơ thể của bạn. Hãy chăm sóc vóc dáng và da dẻ của mình. Đừng tiếc tiền mua nội y nóng bỏng hay nước hoa gợi tình. Đàn ông không yêu cầu bạn làm đẹp , nhưng ham muốn thầm kín của họ chính là luôn muốn thỏa mãn đôi mắt thích cái đẹp của mình.

Thứ nhất, hãy luôn giữ mình xinh đẹp và quyến rũ nhất có thể. Đàn ông là sinh vật yêu bằng mắt, dù bao nhiêu tuổi vẫn giữ thói quen này. Vì vậy, đừng đánh giá thấp tầm quan trọng của ngoại hình, ngay cả khi đã trở thành vợ chồng. Sức hút từ ngoại hình là một trong những yếu tố sống còn để giữ lửa tình yêu không lụi tàn.

Thứ hai, đừng bao giờ quên làm mới bản thân. Đàn ông có thể quá quen thuộc với cơ thể của bạn, nhưng bạn có thể làm mới cách nhìn của anh ta trên cơ thể bạn. Hãy thử những phong cách mới, đặc biệt là trong phòng ngủ. Đôi khi chỉ cần một chiếc áo hở vai trần, một mùi nước hoa mới cũng đủ để đàn ông nhìn bạn thật khác.

Học cách giao tiếp với đàn ông

Đây là bài học phụ nữ phải học cả đời. Ở từng giai đoạn trong sự nghiệp hay sự trưởng thành của đàn ông, họ luôn có những suy nghĩ, quan điểm hay mục tiêu khác nhau. Và nếu bạn không kịp nắm bắt, thấu hiểu, thì có một ngày sẽ không thể hiểu những điều họ muốn. Đàn ông càng ra ngoài nhiều sẽ càng có tư duy và quan điểm thay đổi thường xuyên. Cách tốt nhất là bạn nên học giao tiếp và thấu hiểu chồng mỗi ngày.

Sức hút của một người vợ thông minh khiến đàn ông dù bao nhiêu tuổi cũng say mê nằm ở sự thấu hiểu và gắn bó - Ảnh minh họa: Internet

Đây là việc đòi hỏi vợ chồng cùng kiên trì và nỗ lực. Giao tiếp không chỉ dừng lại ở việc hỏi thăm, an ủi, mà còn là đào sâu vào mong muốn và khao khát của nhau. Nếu bạn không thể là người đàn ông muốn chia sẻ điều thầm kín thì rất khó để giữ trái tim anh ấy về sau. Sức hút của một người vợ thông minh khiến đàn ông dù bao nhiêu tuổi cũng say mê nằm ở sự thấu hiểu và gắn bó.

Đáp ứng vừa đủ nhu cầu của đàn ông

100% thỏa mãn mong muốn của đàn ông thì bạn chỉ nên đáp ứng 80 hay 90. Đừng bao giờ cho đàn ông hết những gì anh ấy muốn, anh ấy sẽ không đòi hỏi bạn nữa. Đàn ông một khi thôi đòi hỏi, thôi chinh phục thì sẽ dần cảm thấy đối phương mất sức hút. Ham muốn thật sự của đàn ông không phải là sự hy sinh tuyệt đối của bạn, mà là thách thức chinh phục bạn theo thời gian.

Cách giữ chân đàn ông là giữ sự tò mò, tập trung của họ vào bạn - Ảnh minh họa: Internet

Hãy nhớ, cách giữ chân đàn ông là giữ sự tò mò, tập trung của họ vào bạn. Dù là bao nhiêu tuổi, đàn ông vẫn có mong muốn trở thành người khám phá, và khao khát chiếm hữu phụ nữ.