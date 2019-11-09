3 hạt giống 'tạo nên' người phụ nữ 30 tâm an yên giữa dòng đời dậy sóng

Ở độ tuổi này, giá trị của phụ nữ nằm ở nội tâm ổn yên mà kiên định. Dám nghĩ thì dám làm, dám dốc lòng thì dám buông bỏ. Không sợ sai phạm chỉ sợ không có can đảm. Không sợ tổn thương, chỉ sợ không dám sống như mình muốn.

Phụ nữ 30 hãy giữ tâm trí vững bền như đá, không dễ lay động bởi vài lời người dưng, không dốc hết lòng để hài lòng kẻ lạ. Cuộc đời có thể nổi trôi, sóng gió, nhưng lòng thì nhất định phải yên bình. Không vì ai vẩn đục lòng trong, không vì chuyện gì nổi gió tâm tư.

Đàn bà 30 hãy sống như một dòng nước, bình đạm mà thanh thuần, thản nhiên mà mạnh mẽ. Không tham phú phụ bần sẽ không sợ nhục lòng yếu đuối. Không để bạc tiền dẫn lối mà đục mờ tấm lòng. Bằng không, đến cả chính bản thân mình cũng không giữ được.

Đáng quý nhất ở phụ nữ tuổi này chính là tâm thái không ngã nghiêng, càng không sợ đời này thế cuộc khó đoán. Vì thế mà khí chất, bởi thế mà không ai có thể xem thường.

Chuyện ở đời khi bước qua 30 mới thật sự bắt đầu, sẽ không có giá như, cũng không thể quay lại. Một khi đã trượt chân, ắt sẽ khó đứng lên. Bởi vậy, đừng làm, đừng nghĩ, đừng sống theo cách sẽ khiến bản thân phải hối hận về sau.

Khi đàn bà 30, đó là thời điểm sắc sảo và ngời sáng nhất trong đời. Đừng chỉ để bạc tiền vào mắt, đừng là nô lệ của đồng tiền. Cuộc đời này, vật chất không thể thiếu, nhưng suy cho cùng bạc tiền cũng chỉ là mây trôi. Mọi thứ ngoài thân đều là phù du nếu lòng người suy tàn lão hóa. Huống hồ, phụ nữ đời này “tâm sinh tướng”. Lòng không sạch thì thần thái cũng mờ nhạt. Lòng tham càng lớn thì cuộc đời dẫu có bạc tiền cũng có lúc lâm vào ngõ cụt không lối.

Khi phụ nữ 30, đó là thời điểm sắc sảo và ngời sáng nhất trong đời - Ảnh minh họa: Internet

Nhìn xa trông rộng, không ngơi nghỉ cầu tiến

Khi phụ nữ 30, có thể tuổi trẻ một phần đã ở phía sau. Nhưng đừng dừng lại hoài bão và ước mơ. Một mong muốn nhỏ bé cũng hãy nỗ lực biến nó thành ước mơ. Tuổi trẻ có nhiệt huyết thanh xuân, thì 30 có tham vọng từ trải nghiệm và thử thách. Đừng để mình dừng lại ở một nơi, một chuyện nào quá lâu. Mục tiêu hôm nay có thể là cội nguồn cho thành công của ngày mai. Sống không có mục tiêu chính là cuộc sống nghèo nàn nhất.

Đến tuổi 30, phụ nữ có thể có gia đình hoặc chưa, có thể giàu có hoặc chưa, nhưng đừng thôi mưu cầu và nhìn ngắm về tương lai. Ngay cả khi không còn tuổi trẻ, người ta vẫn còn phải sống những tháng năm sau này. Đừng thối chí khi bước sang 30, đừng vội ổn yên khi còn chưa làm được điều mình muốn. Vì khi 30, thậm chí là 40 hay 50, người ta vẫn còn có thể thất bại, hay không may đánh mất tất cả. Không có thời điểm nào trong đời là ổn yên tuyệt đối. Ý chí của con người cũng phải chuyển động với thời gian, tiến về trước, không thể đứng yên.

Khi phụ nữ 30, có thể tuổi trẻ một phần đã ở phía sau. Nhưng đừng dừng lại hoài bão và ước mơ - Ảnh minh họa: Internet

Bởi thế, phụ nữ 30 sẽ là đàn bà bản lĩnh nếu bạn biết mình không dừng lại sau độ tuổi mà người ta cho rằng bạn phải ổn yên. Phía trước vẫn là đường đi, vì vậy tuyệt đối đừng dừng lại. Làm việc bạn muốn, ở cạnh người bạn quý, đến những nơi bạn thích, và không ngừng nhìn về tương lai. Cuộc đời khi ấy mới thật sự là bắt đầu.