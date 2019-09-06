Đàn bà 30 như trái ngọt ‘chín tới’, ai nhìn vào cũng sẽ thèm khát

Phụ nữ yêu 06/09/2019 05:15

Đàn bà 30, chính là khi cuộc đời mới thật sự bắt đầu, nhan sắc mới thật sự đến ngưỡng để ngắm nhìn. Không còn là quả non trên cành, mà là trái ngon “chín tới” khiến thiên hạ khao khát.

Đàn bà 30 đừng giới hạn chính mình bởi tuổi tác. Có người từng nói, tạo hóa quyết định tuổi tác của bạn nhưng chính bạn là người quyết định tâm trạng của mình. Bạn bao nhiêu tuổi không quan trọng bằng việc bạn trông bao nhiêu tuổi. Nếu bạn giữ một tâm hồn 20 tuổi thì trông bạn vẫn sẽ dồi dào sức sống. Nhưng nếu 30 tuổi và bạn nghĩ mình đã già, đã héo úa thì có lẽ nhiều người nhìn thấy bạn sẽ nói rằng cần gì đợi thêm vì bạn giờ trông cũng đã 40 rồi.

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Đàn bà 30 đừng giới hạn chính mình bởi tuổi tác - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ ở từng độ tuổi sẽ đẹp theo những nét riêng biệt. Đó không chỉ là nét đẹp từ tươi trẻ thanh xuân, mà là từ sự tự tin khẳng định chính mình. 30 tuổi, tự tin biết mình muốn gì, có thể làm được gì, hiểu rõ mình và đời, phụ nữ đẹp hơn bao giờ hết. Suốt những năm tháng 20, thời gian để bạn trải nghiệm nhiều điều, dần bản lĩnh và can trường hơn. Từ công việc, quan điểm sống đến nhan sắc cũng đã đến lúc chín muồi. Và những điều này một cô nàng 20 mơn mởn không bao giờ có thể so với bạn được. Huống hồ, với những thứ vũ khí ấy, bạn luôn có thể hạ gục được bất kì người đàn ông nào.

Có một sự thật là nhiều người đàn ông thành đạt, giỏi giang tìm kiếm đàn bà 30. Họ sẽ không tìm vì bạn đẹp hơn những người phụ nữ trẻ ngoài kia, mà là vì những ưu điểm bạn có. Đừng ngại để họ thấy sự từng trải, rắn rỏi và bản lĩnh của bạn. Đừng quên bày ra nét quyến rũ trong hiểu biết và thấu hiểu nơi bạn. Bên trong mỗi người phụ nữ 30 đều có những viên ngọc mà đàn ông tìm kiếm. Chỉ là, bạn phải mạnh dạn mài giũa viên ngọc của mình, can đảm để tin chắc rằng đó là thứ đẹp đẽ duy nhất bạn có. Phụ nữ khi 30, một khi tỏa sáng sẽ cực kì rực rỡ.

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Đàn bà 30 tự tin biết mình muốn gì, có thể làm được gì, hiểu rõ mình và đời họ, đẹp hơn bao giờ hết - Ảnh minh họa: Internet

Từng có người đàn ông nói với tôi rằng, phụ nữ 30 đặc biệt lắm. Nàng không mặc đồ gợi cảm, nhưng vẫn khiến đàn ông ngắm nhìn. Nàng không phô trương bản thân, nhưng lại tỏa sáng bằng tinh tế điềm đạm. Nàng không hơn thua tươi trẻ với ai, chỉ đặc biệt duy nhất với cá tính của riêng mình. Không phụ thuộc, không phô trương nhưng lại luôn nổi bật. Phụ nữ khi 30, đặc biệt cũng là vì họ không giống ai, họ là chính họ rạng ngời nhất.

Bởi thế, nếu bạn đã đến 30, đừng biến những năm tháng rực rỡ của mình trở nên nhạt nhẽo với những gì người ta muốn. Nếu bạn vẫn đam mê với điều bạn chưa thể thực hiện, hãy làm đến cùng. Nếu cuộc sống của bạn vẫn chưa đủ màu sắc, hãy vẽ lên nó những gì bạn muốn. Đừng để ai đem tuổi tác để áp đặt lên tâm hồn bạn. Đừng để người khác quyết định giúp bạn cuộc sống bạn đang nắm giữ.

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Đàn bà 30, chính là khi cuộc đời mới thật sự bắt đầu, nhan sắc mới thật sự đến ngưỡng để ngắm nhìn - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà 30, chính là khi cuộc đời mới thật sự bắt đầu, nhan sắc mới thật sự đến ngưỡng để ngắm nhìn. Không còn là hoa chỉ để trưng bày trong tủ kính, bạn đã có thể vươn ra ngắm nhìn bầu trời với sắc hương riêng biệt. Không còn là quả non trên cành, mà là trái ngon “chín tới” khiến người ta khao khát. Bởi thế, đừng sợ 30 khi bạn còn có thể đẹp đẽ và rực rỡ hơn. Đừng ngại 30, khi lúc này bạn mới thật sự có thể trở thành một người phụ nữ vững vàng đúng nghĩa.

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Phụ nữ 30, cũng như một đứa trẻ phải lớn lên, phải biết khóc để đứng lên, phải biết mất mát để trưởng thành. Đừng quên 4 việc này để đời về sau an yên, viên mãn.

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