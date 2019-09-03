Phụ nữ 30 làm được 4 điều này thì một đời về sau ắt sung sướng, viên mãn

Nhiều phụ nữ có chồng thường dựa vào kinh tế của chồng. Họ cho rằng đó là nhiệm vụ của đàn ông, họ chỉ cần làm hậu phương chăm sóc gia đình. Nhưng không phải người đàn ông nào cũng đủ khả năng gánh vác kinh tế gia đình. Hay nếu đàn ông có thể cho vợ con cuộc sống đủ đầy, cũng không biết trước được tương lai thế nào.

Phụ nữ 30 nhất định không nên phụ thuộc quá nhều vào đàn ông, dù là đang yêu hay đã kết hôn. Đặc biệt là về tài chính, bạn phải độc lập và tự chủ.

Phụ nữ nên để tài chính là một bệ đỡ an toàn cho mình trong hôn nhân. Nếu không thể đủ nhiều để gánh vác tài chính cùng chồng thì cũng có thể cho mình tiếng nói riêng và một đường lui nếu xảy ra biến cố trong hôn nhân.

Một khi có biến cố ập đến, đàn ông nếu không đủ sức chống chọi một mình, rất dễ gục ngã, trong cả ý chí và bản chất. Phụ nữ lúc đó vừa không thể giúp chồng, vừa có thể đối mặt với nhiều vấn đề trong mối quan hệ vợ chồng.

Huống hồ, khi tự kiếm ra tiền, phụ nữ sẽ có điều kiện để yêu thương bản thân hơn. Để dành tiền đầu tư cho chính mình với phụ nữ không bao giờ là thiệt. Dù là đầu tư về bề ngoài hay trí thức nội hàm đều cần thiết với phụ nữ. Khi biết cách đối xử tốt với bản thân, tận hưởng cuộc sống, phụ nữ cũng có thể truyền năng lượng tích cực cho gia đình.

30 tuổi, phụ nữ phải học cách kiềm chế tính nóng nảy của mình

Phụ nữ không có sự kiên nhẫn, điềm tĩnh trong cư xử thì dù trong công việc hay cuộc sống đều sẽ thất bại. Đối mặt với sự căng thẳng mỗi ngày, giận dữ không bao giờ là cách giải quyết tốt. Trước khi quá muộn, bạn nên học cách kiểm soát bản thân.

Hãy cho mình sự bình yên nhất định, điềm tĩnh căn bản trong tâm hồn bằng cách nghe nhạc, đi dạo hay có một sở thích nào đó. Đàn bà 30 nên biết suy ngẫm, hơn là mất bình tĩnh. Bởi khi nóng giận, không chỉ nhan sắc, sức khỏe của bạn bị ảnh hưởng mà còn có thể làm tổn thương người xung quanh. Bởi thế, hãy giữ tâm trí thư giãn, tâm hồn an yên. Trên con đường dài phía trước, hãy để con tim bạn bình lặng trước những sóng gió.

Phụ nữ 30 nên biết suy ngẫm, hơn là mất bình tĩnh - Ảnh minh họa: Internet

30 tuổi, đừng quên hiếu thảo với cha mẹ

Khi phụ nữ bước qua 30 thì cha mẹ ắt cũng đã già đi. Phụ nữ khi còn nhỏ, đến những năm 20 có lẽ là khoảng thời gian ở bên cha mẹ nhiều nhất. Nhưng đó cũng là lúc ta chưa hiểu chuyện nhất. Có thể ta chưa biết cha mẹ mỗi ngày đều vất vả vì ta, biết những khổ tâm giấu kín của cha mẹ. Đến khi 30, bạn có tiền, hiểu chuyện hơn nhưng có thể bạn đã có chồng, hoặc đi làm xa, mải mê với cuộc sống của mình. Lúc ấy, bạn muốn ở gần cha mẹ hơn cũng thật khó.

Bởi thế, nếu phụ nữ phải có một động lực lớn nhất để kiếm tiền thì đó là để phụng dưỡng, báo hiếu cho cha mẹ. Tháng năm sau này, bạn có thể ở nhà chồng, nhưng vẫn có thể chăm sóc cha mẹ bằng tiền của mình, không để họ phải thiếu thốn điều gì. Đừng để đến lúc muốn báo hiếu lại không thể, vì bạn còn thời gian nhưng cha mẹ thì lại không.

30 tuổi, hãy hiểu rõ những gì mình muốn

Sự trưởng thành của một người phụ nữ không nằm ở con số tuổi tác rõ ràng. Nhưng đến một giai đoạn, khi đã đủ kinh nghiệm, bạn sẽ biết rõ bản thân muốn gì. 20 tuổi, bạn còn mơ hồ về cuộc đời. 25 tuổi, bạn vẫn chưa ổn định. Nhưng đến 30 tuổi, bạn nhất định phải biết mình muốn gì, mình đang ở đâu và mình có thể làm gì.

Dù là trong công việc hay cuộc sống cũng đừng quên nhắc bản thân những câu hỏi rằng bạn muốn gì, và phải làm sao để đạt được thứ bạn muốn. Đừng để bản thân có cơ hội ngụy biện, bào chữa cho chính mình. Bạn cần lý do để tiến về trước, để đương đầu, thậm chí là vấp ngã, chứ không phải là đứng yên và lùi bước.

Phụ nữ 30 không hẳn là cột mốc quá đáng sợ, như một đứa trẻ phải lớn lên, phải biết khóc để đứng lên - Ảnh minh họa: Internet

30 tuổi, bạn hãy nói với chình mình rằng đừng thờ ơ với bản thân nữa. Đừng sống chỉ vì mong ước của người khác. Quãng đời bắt đầu từ 30 nhất định phải sống đàng hoàng với những gì mình muốn, những gì mình khao khát.

Phụ nữ 30 không hẳn là cột mốc quá đáng sợ, như một đứa trẻ phải lớn lên, phải biết khóc để đứng lên, phải biết mất mát để trưởng thành. Nhưng đừng lo lắng khi bạn phải mất mát, phải già đi. Cuộc sống này ở mỗi chặng đường sẽ cho bạn những điều tốt đẹp. Đừng vì sợ hãi mà bỏ dở ước mơ, đừng vì lo lắng mà từ chối trưởng thành. Phụ nữ hạnh phúc khi 30 không khó, nếu bạn thật sự muốn bản thân hạnh phúc.