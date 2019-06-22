Phụ nữ đến 30 mới thật sự bắt đầu một cuộc đời đúng nghĩa. Như một cành hồng bung nở lần hai, sắc đậm hương đượm, rạng ngời một kiểu rất riêng. Nhiều người sợ 30, như sợ tuổi già, sợ tháng năm cuốn mất thanh xuân. Nhưng thật ra, 30 mới là lúc phụ nữ biết mình muốn gì, cần làm gì và phải thế nào để cuộc đời mình rực rỡ hơn. Phụ nữ 30 đẹp ở sự tự tin vào bản thân. Điều bạn phải làm đầu tiên là cho mình niềm tin và bản lĩnh bắt đầu những tháng năm mới.

Người ta hay nói, phụ nữ đẹp nhất ở tuổi trăng tròn 16, rực rỡ nhất là những năm tháng 20 đầy đặn. Đấy là lúc phụ nữ đẹp như một cành hoa hồng lúc sớm mai, tinh nguyên và rực rỡ mới mẻ. Rồi sự tươi trẻ, mới mẻ ấy cũng có thời, cành hồng nào cũng sẽ tàn khi chiều đến. Nhưng đó là phụ nữ của những năm cuối 20, họ cần chuyển mình, cần vươn vai để đến những năm 30. Với phụ nữ, nếu nói là đẹp nhất là độ tuổi đôi mươi, thì chất nhất sẽ bắt đầu từ cột mốc 30.

Phụ nữ ngày nay không cần nhất thiết phải giỏi nấu ăn, nhưng hãy có ít nhất một món nấu vừa miệng cho bất kì ai. Nấu ăn, trước hết là bạn có thể tự phục vụ, khiến bản thân hài lòng, và sau đó là thể hiện yêu thương với người bên cạnh. Phụ nữ biết nấu ăn cũng sẽ tự tin hơn.

Bởi thế, nếu bạn đang ở những năm 30 đặc biệt ấy, nhất định phải nhớ những việc này. Chớ quên, vì tháng năm sẽ thật sự không đợi bạn nữa đâu!

Hiểu ai mới là bạn tốt

Khi còn trẻ, bạn dễ kết bạn, dễ có những mối quan hệ mới. Nhưng càng trưởng thành sẽ có nhiều người rời bỏ bạn. Nhưng đây cũng là lúc bạn chắt lọc được các mối quan hệ không bao giờ rời bỏ bạn. Họ sẵn sàng ở bên bạn, cùng bạn chia sẻ niềm vui và nỗi buồn. Tuổi 30, bạn có thể có ít bạn nhưng sẽ là những người suốt đời đáng để bạn trân trọng.

Kiếm tiền, nhất định phải biết kiếm tiền

Hãy đảm bảo rằng bạn có một nguồn thu chắc chắn ở những năm tháng 30. Sự ổn định không nằm ở việc bạn làm ở đâu, vị trí nào, mà là dù thế nào bạn vẫn có một khoản thu nhập nhất định. Công việc không bao giờ có thể chắc chắn, ổn định, nhưng khả năng phán đoán, đương đầu và tìm hướng giải quyết của bạn phải có sự nâng cao theo năm tháng. 30 tuổi, dù bạn có làm ở một công ty hàng đầu, có một việc kinh doanh tốt nhất cũng không thể đảm bảo sẽ ổn định. Bạn luôn phải có một "kế hoạch B" trong mọi tình huống, một nguồn thu để xoay sở khi mọi chuyện không như cũ.

Hãy đảm bảo rằng bạn có một nguồn thu chắc chắn ở những năm tháng 30 - Ảnh minh họa: Internet

Có một tài khoản tiết kiệm và đầu tư

30 tuổi, đã đến lúc bạn phải tiết kiệm và đầu tư. Khoản tiết kiệm là nhất định phải có vào độ tuổi này, dù bạn đã có gia đình hay chưa. Phụ nữ phải có khoản phòng rủi ro bất trắc và một khoản để mở rộng tương lai sau này. Tập trung vào hiện tại cho những điều có lợi và nghĩ về tương lai ngay từ giờ.

Biết cách chọn một người đàn ông tốt và vứt bỏ một kẻ tệ

Những năm tháng 20 chắc đã dạy cho bạn đủ nhiều về đàn ông. 30 tuổi, đừng để đàn ông tốn thời gian của bạn thêm. Bạn có thể yêu, nhưng hãy biết cách chọn người đàn ông tốt. Bạn không còn trẻ để chỉ đâm đầu vào những kẻ suốt ngày tổn thương bạn. Bạn đã 30, có tài chính, có chính kiến, có một cuộc sống bạn muốn, thế thì cũng nên biết cách vứt bỏ một kẻ tệ bạc với mình. Nắm thì cho đáng, mà đã không đáng thì phải vứt, đó mới là bản lĩnh của đàn bà tuổi này.

Giữ gìn vóc dáng

Vì phụ nữ 30 vẫn rất đẹp, nếu bản thân kiên trì làm mình đẹp hơn - Ảnh minh họa: Internet

Khi còn trẻ, bạn có thể không cần tập luyện, ăn kiêng vẫn không lên cân. Nhưng năm tháng qua đi, cơ thể cũng bị bào mòn, vóc dáng sẽ không thể được như xưa. Nếu bạn không muốn đến 50 bị cơ thể dày vò, hãy bắt đầu việc giữ gìn vóc dáng và sức khỏe từ khi 30. Đừng nói rằng 30 rồi, bạn có chăm sóc thế nào cơ thể cũng không thể được như những năm 20. Vì phụ nữ 30 vẫn rất đẹp, nếu bản thân kiên trì làm mình đẹp hơn.

Có bằng lái ô tô

Chỉ cần bạn có bằng lái xe ô tô, bạn sẽ động lực muốn có một chiếc ô tô cho riêng mình. Đây sẽ là động lực rất lớn để bạn tăng thu nhập cho bản thân. Hơn nữa, nếu có bằng lái, việc du lịch càng dễ dàng với bạn hơn. Bạn có thể thuê một chiếc ô tô khi ra nước ngoài và thoải mái tự do thư giãn.

Yêu thương bản thân

Phụ nữ 30 phải yêu bản thân nhiều hơn khi còn 20. Bởi lúc này, bạn biết rõ mình nhất, biết bản thân xứng đáng với điều gì nhất, nên bạn càng biết cách trân quý chính mình hơn. 30, bạn không chỉ bận rộn với việc chăm lo sự nghiệp, gia đình, vóc dáng, mà còn phải trau dồi nội hàm và tâm hồn.

Nếu bạn còn độc thân, hẹn hò nhiều vào. Nếu bạn có gia đình, cũng hãy ra ngoài nhiều hơn

Phụ nữ 30 phải yêu bản thân nhiều hơn khi còn 20 - Ảnh minh họa: Internet

30, nếu bạn vẫn chưa tìm được người ưng ý hãy hẹn hò nhiều vào. Không phải là hẹn hò cho vui, mà là để tìm hiểu xem bản thân muốn gì, và có những ai hợp với bạn nhất. Đừng hạn chế bản thân với tuổi tác. Phụ nữ 30 không phải là quá trễ để có gia đình, mà là đã khôn ngoan hơn để chọn thật kỹ người đàn ông tốt dành cho mình.

30, nếu bạn đã có gia đình, cũng hãy ra ngoài nhiều hơn. Tốt nhất là bạn nên dành thời gian hẹn hò bạn bè, hay ra ngoài tìm hiểu thế giới mỗi tuần. Đừng chỉ biết gia đình, con cái. Mỗi người đều cần một hình thức để bắt kịp với cuộc sống. Đàn ông ra ngoài làm việc, phụ nữ dù ở nhà cũng đừng để bếp núc, nhà cửa thu hẹp đầu óc của mình.