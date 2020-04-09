11 điều đàn bà có chồng khắc thật sâu nhớ thật lâu, tuyệt đối không bao giờ quên

Phụ nữ yêu 09/04/2020 05:15

Đã là phụ nữ có chồng thì thế nào cũng hãy quý trọng bản thân. Nếu bạn không biết yêu bản thân thì dù là người bạn thương nhất cũng có lúc xem thường hay bỏ rơi bạn.

1. Ở đời này, người yêu bạn vô điều kiện, chân thành với bạn nhất chính là cha mẹ và bản thân bạn. Nếu cha mẹ không còn, thì hãy dựa vào chính mình. Bạn cũng không nợ bất kì ai ngoài cha mẹ của mình. Vì thế nếu còn cha mẹ, hãy quý trọng họ, cũng hãy yêu thương chính mình.

2. Người phụ nữ có chồng, dại nhất là tin tưởng chồng tuyệt đối. Có những người bạn đời chỉ đáng tin tưởng một thời. Dù là lúc yêu thương chồng nhất cũng hãy giữ lại chút ít cho bản thân. Tương lai là chuyện khó đoán, là đàn bà thông minh thì phải có một đường lui cho mình.

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 Là phụ nữ, không cần kiếm nhiều tiền nhưng nhất định phải biết kiếm và xài tiền của chính mình - Ảnh minh họa: Internet

3. Là phụ nữ, không cần kiếm nhiều tiền nhưng nhất định phải biết kiếm và xài tiền của chính mình. Nghe theo một câu chồng nói ngọt ngào “để anh nuôi” chính là phải trả giá bằng tháng ngày bị xem thường, không thể tự chủ. Nhưng dù kiếm tiền nhiều hơn chồng cũng đừng để anh ấy thấy tự ti, và tuyệt đối không tự nhận là người gánh tài chính trong nhà. Đừng dại giành vai trò đó của đàn ông, bạn sẽ chuốc khổ vào người. Người vợ thông minh nhất là dù bên ngoài có giỏi giang thế nào thì khi về nhà cũng chỉ muốn nấp sau lưng chồng để được yêu thương, chiều chuộng.

4. Phụ nữ giỏi kiếm tiền cũng tốt, nhưng đừng quên chăm sóc bản thân. Đầu tư cho bản thân luôn là khoản đầu tư sinh lời liên tục. Kỳ thực, đừng nghĩ phụ nữ hy sinh mới giữ được đàn ông, phụ nữ biết yêu quý thì đàn ông mới không dám làm càn.

5. Với việc nhà, phụ nữ có chồng đừng ôm đồm một mình. Đừng chứng tỏ rằng bạn có thể làm mọi thứ, chồng con sẽ không muốn hay không thể giúp đỡ. Nếu chồng không khéo tay thì để anh ấy làm những việc dọn dẹp. Nếu con còn nhỏ, thì để con làm việc nhỏ. Giữ thói quen lao động cho gia đình cũng là cách nâng cao tình thần trách nhiệm cho các thành viên.

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Trong hôn nhân, phụ nữ nhẫn nhịn là cần thiết trong vài trường hợp, nhưng nhu nhược cam chịu thì sẽ bất hạnh - Ảnh minh họa: Internet

6. Trong hôn nhân, phụ nữ nhẫn nhịn là cần thiết trong vài trường hợp, nhưng nhu nhược cam chịu thì sẽ bất hạnh. Chuyện gì cần lên tiếng thì không thể im lặng. Sống vì người khác cũng không được quên sống cho bản thân. Trong những gia đình hạnh phúc sẽ luôn có người phụ nữ hạnh phúc. Khi bạn đủ hạnh phúc thì mới có thể giúp con và gia đình hạnh phúc.

7. Tuyệt đối không quá tin tưởng bạn bè của chồng. Tin vào trực giác và những gì mình thấy.

8. Với đàn bà có gia đình, con cái là điều quý giá. Nhưng phụ nữ sống thì phải hạnh phúc vì con. Một người mẹ hạnh phúc sẽ có những đứa trẻ lớn lên bình yên. Đừng mang suy nghĩ phải sống khổ vì con, con lớn lên sẽ khó thấu hiểu lòng của mẹ.

9. Tuyệt đối không tin những thể loại như em gái nuôi, bạn bè hay đồng nghiệp nữ thân thiết của chồng. Nếu bạn tin thì đừng hoảng hốt nếu có ngày xuất hiện một người thứ ba ngang nhiên bước vào hôn nhân của bạn. Chồng bạn dù có tốt đến mấy cũng có lúc mềm lòng nếu có người phụ nữ tình nguyện dâng hiến bản thân cho anh ấy. Bảo vệ chồng bạn cũng là bảo vệ gia đình của mình.

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Nếu bạn không biết yêu bản thân thì dù là người bạn thương nhất cũng có lúc xem thường hay bỏ rơi bạn - Ảnh minh họa: Internet

10. Quan hệ mẹ chồng nàng dâu không thể nào như ruột thịt. Điều bạn có thể làm là cố gắng trở thành một người bạn của mẹ chồng. Khi ấy, cả hai có thể cảm thông, chia sẻ, đặt lòng tin vào nhau. Mối quan hệ nhẹ nhàng thân thiết ấy có thể giảm bớt đi những mâu thuẫn lớn, hòa thuận sống cùng nhau.

11. Kỳ thực, phụ nữ có chồng là để có một gia đình, trải nghiệm cuộc đời có chồng, có con, có một mái ấm riêng. Nhưng dù thế nào cũng hãy quý trọng bản thân. Nếu bạn không biết yêu bản thân thì dù là người bạn thương nhất cũng có lúc xem thường hay bỏ rơi bạn.

Đàn ông thường xuyên nói 2 câu này, bạn sẽ tự đánh mất giá trị của mình trong mắt phụ nữ

Đàn ông thường xuyên nói 2 câu này, bạn sẽ tự đánh mất giá trị của mình trong mắt phụ nữ

Người đàn ông thường nói với phụ nữ bên cạnh mình 2 câu này chắc chắn sẽ khiến giá trị của họ trong mắt đối phương hạ xuống thấp đến mức người ấy có thể cảm thấy chán ghét bạn.

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