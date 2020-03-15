Trẻ sơ sinh nấc cụt – nguyên nhân và cách điều trị

Nếu cha mẹ đang quan tâm đến vấn đề trẻ sơ sinh nấc cụt thì hãy tìm hiểu trong bài viết sau.

Trẻ sơ sinh nấc cụt là hiện tượng rất bình thường- Ảnh minh họa: Internet Nguyên nhân khiến trẻ sơ sinh nấc cụt Trẻ có thể bị nấc cụt do những nguyên nhân chính sau đây: Trẻ bú mẹ quá no, nuốt nhiều không khí vào trong dạ dày. Đặc biệt đối với những trẻ hay bú bình không đúng cách thì khí sẽ vào nhiều hơn. Khi dạ dày không thể chịu được nữa sẽ tạo ra những kích thích khiến cho cơ hoành co thắt và nấc.

Do axit trong dạ dày bị trào ngược vào thực quản. Vì dạ dày của trẻ chưa hoàn thiện nền đây là nguyên nhân chủ yếu khiến trẻ bị nấc cụt

Do nhiệt độ cơ thể của trẻ đột ngột thay đổi, không khí lạnh đi vào phổi và tạo ra những tiếng nấc. Để trẻ khóc quá lâu cũng khiến con bị nấc - Ảnh minh họa: Internet Các chữa nấc cho trẻ sơ sinh Có khá nhiều mẹo dân gian chữa nấc cho trẻ sơ sinh, trong trường hợp trẻ chỉ bị nấc bình thường thì cha mẹ hãy áp dụng để giúp con cảm thấy dễ chịu hơn.

Cho bé bú mẹ: Trẻ sơ sinh trong 6 tháng đầu đời, để chữa nấc cụt cho bé, mẹ hãy cho con bú sữa chứ không nên cho uống nước. Còn những trẻ đã hơn 6 tháng, bước vào thời kỳ ăn dặm thì có thể cho trẻ uống nước.

Dùng tay bịt lỗ tai hoặc hai cánh mũi của trẻ là mẹo chữa nấc cho trẻ sơ sinh cũng khá hiệu quả. Hãy dùng 2 ngón tay bịt hai bên lỗ tai trong khoảng nửa phút. Di chuyển tay xuống bịt 2 cánh mũi và miệng trẻ. Thực hiện động tác cho đến khi trẻ hết nấc. Cách này sẽ giúp cho cơ hành bị căng cứng, không còn co lại nữa và trẻ hết nấc.

Khiến cho trẻ khóc để giúp giãn thần kinh thực quản. Từ đó cắt kích thích trên cơ hoành. Dựng bé lên khoảng từ 20 đến 30 phút sau khi bú- Ảnh minh họa: Internet Vỗ lưng cho trẻ bằng cách: Đặt trẻ nằm hoặc bế cho trẻ dựa vào người. Me chụm 2 tay lại và vỗ nhẹ. Hãy đặt áo khoác lên lưng của trẻ để khi vỗ không quá mạnh. Làm như vậy sẽ giúp trẻ không bị trào ngược dạ dày đồng thời có thể ợ hơi giúp khí thoát ra ngoài.

Cho trẻ ăn đường. Khi đường vào dạ dày sẽ có tác dụng kích thích niêm mạc dạ dày. Chỉ nên áp dụng cách này đối với trẻ đã lớn khoảng gần 1 tuổi, không dùng cho trẻ còn quá bé.

Mẹ chỉ cần cho trẻ dùng vài giọt mật ong là cũng có thể cắt cơn nấc. Nhưng hãy chú ý vì trẻ dưới 1 tuổi có thể bị dị ứng với mật ong. Vì vậy hãy thật cân nhắc.

Thay đổi tư thế khi bú cho trẻ. Khi trẻ chuyển qua bú bình, nếu bị nấc cụt, mẹ hãy thay đổi tư thế cho trẻ để không khí không vào dạ dày quá nhiều. Vỗ lưng nhẹ nhàng cũng giúp trẻ hết nấc- Ảnh minh họa: Internet Cách để ngăn ngừa việc trẻ sơ sinh nấc cụt Bên cạnh việc chữa mẹo nấc cụt cho trẻ sơ sinh, để ngăn ngừa trẻ bị nấc gây khó chịu thì cha mẹ cũng có thể áp dụng thực hiện những cách sau đây: Khi cho bé ăn hãy đảm bảo yến tĩnh nhất. Hãy cho trẻ ăn theo giờ. Không để trẻ đói quá mới được ăn. Khi bị để quá đói sẽ khiến tâm trạng trẻ bị buồn và khóc. Việc khóc khiến cho trẻ phải nuốt hơi nhiều hơn dẫn đến nấc cục.

Tăng số lần bú trong một ngày lên và giảm số lượng sữa mỗi lần của trẻ.

Nếu trẻ bú bình, hãy đặt trẻ đúng tư thế. Và khi bú, mẹ nên cho bé ợ hơi. Cứ khoảng 2 đến 3 phút thì cho bé dừng lại một chút và bú tiếp. Tốt nhất hãy mua bình sữa có van chống sặc và chống đầy hơi để bé sử dụng.

Khi cho trẻ bú trực tiếp, mẹ cũng nên cho bé ợ mỗi khi chuyển bên. Cho bé ngậm hẳn quầng vú chứ không chỉ ngậm đầu ti như vậy không khí sẽ ít có cơ hội lọt vào dạ dày của trẻ hơn.

Sau khi bú, mẹ hãy giữ bé thẳng đứng khoảng 20 đến 30 phút để tránh trào ngược dạ dày sẽ không dẫn đến nấc cụt.

Bú mẹ xong hãy tránh để cho bé hoạt động quá mạnh, không đưa lên xuống, không để nảy lên và cho bé chơi các trò chơi vận động. Cho bé ngậm cả quầng vú chứ không chỉ đầu ti - Ảnh minh họa: Internet Khi nào thì tình trạng nấc cụt trở nên nguy hiểm? Về bản chất thì nấc cụt không phải là hiện tượng quá nguy hiểm khiến mẹ phải lo lắng. Tuy nhiên nếu trẻ nấc liên tục trong thời gian quá lâu lên tới hơn 48 tiếng đồng hồ. Hoặc trong khi nấc, trẻ có những biểu hiện khó chịu hoặc bị kích động thì tốt nhất là nên cho trẻ đến gặp bác sĩ. Những trẻ bị nấc khi ngủ hoặc tần suất bị nấc ngày càng nhiều hơn sau khi trẻ 1 tuổi thì cũng nên đưa trẻ đi khám. Bởi những dấu hiệu này có thể đang muốn báo cho mẹ biết rằng trẻ đang mắc phải một bệnh khác. Cho trẻ bú bình đúng cách để không bị nấc cụt - Ảnh minh họa: Internet Khi trẻ sơ sinh nấc cụt mẹ không cần phải quá lo lắng, chỉ cần thực hiện đúng theo những cách trên là đã có thể chấm dứt hiện tượng này một cách dễ dàng.

Mách bạn các mẹo chữa nấc cụt tại nhà Cách hết nấc cụt nhanh nhất là gì? Mẹo dân gian chữa nấc cụt tại nhà như thế nào? Bạn có thể dùng mẹo chữa nấc cụt tại nhà hay không?

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