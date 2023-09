Mách bạn các mẹo chữa nấc cụt tại nhà

Bạn có thể dùng một thìa đường để chữa nấc cụt. Đây là một phương pháp phổ biến được lưu truyền trong dân gian. Các hạt đường nhỏ có khả năng gây kích ứng với một lực nhẹ cho thực quản làm cho các dây thần kinh cơ thể tự thiết lập lại khiến cho các cơn co thắt biến mất và cơn nấc cũng sẽ biến mất.

Ngậm viên đá trong miệng

Ngậm đá trong miệng chữa nấc cụt - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn đang bị nấc cụt mà không có đường trong nhà thì hãy mở tủ lạnh và lấy một vài viên đá nhỏ để chữa nấc cụt. Đá có tính lạnh với khả năng làm dịu các dây thần kinh đang bị kích thích, giúp bạn hết nấc nhanh chóng. Ngoài ra bạn cũng có thể nhờ người khác bất ngờ chà đá lên mặt, cảm giác lạnh bất ngờ sẽ làm cơn nấc của bạn ngừng dễ dàng hơn.

Cách dùng đá như sau:

Bạn ngậm cục đá trong miệng nếu là đá nhỏ

Đối với đá to bạn nhẹ nhàng chà đá lên mặt

Nếu đá quá to, bạn có thể bỏ viên đá vào một miếng vải mỏng sau đó mới chà nhẹ lên mặt để tránh bỏng lạnh.

Uống nước từng ngụm

Bạn có thể dùng ống hút uống từng ngụm nước để làm giãn các dây thần kinh, giúp ngưng cơn nấc. Bên cạnh đó bạn cũng có thể súc miệng với nước để mang lại tác dụng tương tự. Bạn có thể ngăn chặn cơn nấc sau khi uống vài ngụm nước, tuy nhiên cách này không phải lúc nào cũng hiệu quả vì vậy bạn nên lặp lại một vài lần.

Cách uống nước để trị nấc cụt như sau:

Đầu tiên bạn ngậm một ngụm nước, sau đó cúi người và nuốt xuống.

Lưu ý, bạn nên nuốt ngụm nước vào cổ họng ngược từ dưới lên để gia tăng hiệu quả.

Hít thở thật sâu

Hít thở sâu chữa nấc cụt - Ảnh minh họa: Internet

Khi bị nấc, bạn cần hít thở sâu và giữ hơi thở với thời gian lâu nhất. Giữ hơi thở là một cách hiệu quả để chữa nấc. Hít thở sâu làm căng cơ hoành và ngăn ngừa việc cơ hoành co lại. Tình trạng co cơ hoành làm cho bạn bị nấc, vì vậy khi các cơn co này ngừng lại thì cơn nấc cũng sẽ tự động ngừng.

Cách hít thở để chữa nấc cụt như sau:

Đầu tiên bạn hít một hơi thật sâu rồi giữ trong vòng 10 giây.

Tiếp theo bạn hít vào và giữ trong thời gian 5 giây (lưu ý nín thở trong 5 giây).

Lần thứ 3, bạn hít vào thêm một lần nữa và giữ trong vòng 5 giây, sau đó thở ra một cách từ từ.

Uống nước mật ong

Uống mật ong để chữa nấc cụt - Ảnh minh họa: Internet

Mật ong có tác dụng kích thích các dây thần kinh phế vị truyền thẳng từ não bộ xuống dạ dày. Theo kinh nghiệm dân gian, bạn thực hiện theo cách này vài lần sẽ mang lại hiệu quả chữa nấc cụt.

Cách dùng mật ong chữa nấc cụt như sau:

Đầu tiên bạn chuẩn bị 1 muỗng cà phê mật ong và một ly nước đun sôi (còn ấm).

Sau đó bạn pha mật ong vào nước và uống từ từ.

Lè lưỡi hết cỡ

Lè lưỡi hết cỡ chữa nấc cụt - Ảnh minh họa: Internet

Hành động lè lưỡi có tác dụng kích thích dây thần kinh phế vị, làm giãn các dây thần kinh âm thanh từ đó làm giảm cơn co thắt gây ra nấc cụt. Sau khi những cơn nấc cụt bị dập tắt bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn.

Cách lè lưỡi chữa nấc cụt như sau:

Đầu tiên bạn chú ý xung quanh xem có ai không, sau đó bạn bắt đầu thè lưỡi hết cỡ.

Bạn lè lưỡi trong 5 giây sau đó lặp lại động tác từ 5 đến 6 lần để cơn nấc chấm dứt.

Cách chữa nấc cụt kéo dài

Nấc cụt kéo dài - Ảnh minh họa: Internet

Khi đã thử hết các mẹo trên mà cơn nấc cụt vẫn không chấm dứt hay tình trạng nấc cụt kéo dài hơn 48 tiếng gây ảnh hưởng đến khả năng hít thở, ăn uống, bạn nên tìm đến bác sĩ để có phương pháp điều trị thích hợp. Nấc cụt kéo dài có thể là dấu hiệu của những căn bệnh nguy hiểm như trào ngược dạ dày thực quản.

Trên đây là một số mẹo chữa nấc cụt tại nhà với những nguyên liệu sẵn có trong căn bếp của mỗi gia đình, bạn có thể lựa chọn cách phù hợp để chấm dứt tình trạng khó chịu này.