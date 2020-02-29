Tổng hợp những cách chữa da bị sạm nắng hiệu quả ngay tại nhà

Làm đẹp 29/02/2020 06:30

Làn da bắt nắng có dấu hiệu ửng đỏ, rát và rất khó chịu. Vậy có những cách chữa da bị sạm nắng nào hiệu quả và an toàn nhất? Cùng tham khảo bài viết sau!

Mùa du lịch đã đến, song song với những kỳ nghỉ dài ngày đầy thú vị là nỗi lo làn da bị bắt nắng. Tiếp xúc với ánh sáng mặt trời mỗi ngày thì không thể tránh khỏi được những tác động của tia UV. Chính vì thế, hãy bỏ túi những cách chữa da bị sạm nắng tại nhà cực kỳ hiệu quả dưới đây để có thể dễ dàng tự mình khắc phục tình trạng này. 

Cach chua da bi sam nang 1
Tổng hợp những cách chữa da bị sạm nắng hiệu quả ngay tại nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tác hại của ánh nắng mặt trời

Sau khi tiếp xúc một thời gian với ánh sáng mặt trời, nếu bắt đầu cảm thấy làn da của mình không còn đều màu như trước nữa. Thay vào đó là các mảng sáng tối khác nhau thì chắc chắn da bạn đã bị bắt nắng. Tác động của tia UV từ ánh nắng cực kỳ độc, nếu không tìm cách khắc phục kịp thời, để lâu dài sẽ rất dễ dẫn đến hiện tượng lão hóa sớm, nám và tàn nhang. Nặng hơn nữa là có nguy cơ ung thư da cực kỳ nguy hiểm.

Chính vì thế, những cách chữa cháy nắng cho da mặt là một trong những “cẩm nang” mà chị em không thể bỏ quên được. 

Cach chua da bi sam nang 2
Tác động của ánh nắng mặt trời thật sự rất mạnh  - Ảnh minh họa: Internet

Những cách chữa da bị sạm đen hiệu quả nhanh chóng tại nhà

Dưới đây là một số cách chữa da bị sạm nắng vô cùng nhanh chóng và an toàn cực kỳ đơn giản ngay tại nhà mà bạn có thể áp dụng.

Làm mát da tức thì

Da bị cháy nắng đỏ rát phải làm sao? Khi cảm nhận được ánh nắng đã làm tổn thương, khiến làn da của bạn nóng rát rất khó chịu thì điều đầu tiên bạn cần làm đó chính là làm mát da. Bạn có thể chọn một trong những cách sau để thực hiện, đây là bước tiếp nước và làm dịu da đầu tiên ngay sau khi bị bắt nắng:

  • Rửa mặt bằng nước mát và tinh chất bạc hà hoặc lá bạc hà: Đây là một gợi ý khá hay ho để làm dịu da ngay thời điểm bị bắt nắng. Chắc chắn khi rửa mặt bằng hỗn hợp nước này, bạn sẽ cảm thấy cực kỳ dễ chịu so với tình trạng nóng rát ban đầu.
  • Đắp mặt nạ dưa leo: Nếu có sẵn dưa leo trong nhà, bạn hãy bỏ vào tủ lạnh, đợi dưa leo mát, cắt thành những lát thật mỏng và rải đều lên mặt. Đây chính là thao tác bước đầu cấp ẩm cho da và làm dịu da.
Cach chua da bi sam nang 3
Đắp mặt nạ dưa leo giúp làm mát da, trị sạm nắng - Ảnh minh họa: Internet

Đắp mặt nạ lòng trắng trứng gà và nước cốt chanh

Một trong những cách chữa da bị sạm nắng hiệu quả đó chính là sử dụng hỗn hợp lòng trắng trứng gà và nước cốt chanh. Thành phần Lysozyme có trong lòng trắng trứng gà kích thích sự sản sinh và phục hồi của tế bào mới. Lượng acid vừa đủ trong nước cốt chanh tươi sẽ làm cho những vùng da tối màu trở nên sáng sủa lên. Các bước thực hiện cũng rất đơn giản:

  • Lòng trắng trứng gà đánh bông lên, hòa thêm 2 đến 3 giọt nước cốt chanh.
  • Dùng bông tẩy trang thấm vào hỗn hợp trên và thoa đều lên da. 
  • Nằm yên đến khi lớp mặt nạ này khô thành mảng trên mặt.
  • Rửa sạch với nước ấm để toàn bộ lớp da chết, tế bào chết bong ra hoàn toàn. 

Thực hiện đều đặn tuần 3 lần, trong 2 tuần, da của bạn sẽ được nâng tone hẳn. 

Cach chua da bi sam nang 4
Mặt nạ lòng trắng trứng gà và nước cốt chanh  - Ảnh minh họa: Internet

Đắp mặt nạ chanh và mật ong

Thêm một cách làm trắng da khi bị ăn nắng nữa đó chính là áp dụng công thức mật ong chanh tươi. Như đã nói ở trên, chanh tươi có tính tẩy nhẹ nên sẽ làm mờ đi các vết sạm, nám. Mật ong chứa nhiều dưỡng chất đóng vai trò vào việc phục hồi và tái tạo lại các tế bào da bị hư tổn. Tuy nhiên nếu bạn nào có tiền sử dị ứng với phấn hoa thì nên chú ý. Cách thực hiện như sau:

  • 1 muỗng mật ong và ½ thìa nước cốt chanh trộn đều với nhau.
  • Nhẹ nhàng thoa lên mặt và massage kỹ tại những vùng da tối màu.
  • Để yên trong vòng 15 phút và cuối cùng là rửa sạch lại với nước mát.

Thực hiện đều đặn 1 tuần 2 lần để nhanh chóng đạt được hiệu quả mong muốn. 

Cach chua da bi sam nang 5
Mặt nạ chanh mật ong giúp làm trắng da, trị sạm da - Ảnh minh họa: Internet

Sữa chua không đường và nước cốt cam tươi

Đây là một hỗn hợp cấp ẩm cho da rất tốt. Khi làn da bị bắt nắng, chắc chắn độ ẩm trong da sẽ bị tụt xuống. Nếu không cấp ẩm ngay lập tức, chắc chắn làn da của bạn sẽ xuống cấp cực kỳ nhanh chóng. Hỗn hợp sữa chua không đường và nước cốt cam tươi là một trong những cách chữa da bị sạm nắng hiệu quả nhanh nhất. 

Cach chua da bi sam nang 6
Mặt nạ sữa chua không đường và nước cốt cam tươi  - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là một số cách chữa da bị sạm nắng đơn giản mà bạn có thể dễ dàng thực hiện tại nhà. Mùa cao điểm du lịch đã gần đến rồi, hãy chuẩn bị sẵn hành trang kiến thức chăm sóc da để thoải mái vui chơi suốt cả mùa hè.

Cách làm hết chất nhờn trên da mặt cô nàng nào cũng phải biết

Cách làm hết chất nhờn trên da mặt cô nàng nào cũng phải biết

Dầu nhờn thừa trên da mặt chắc chắn là kẻ thù của nhiều cô gái. Những cách làm hết chất nhờn trên da mặt sau đây sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này.

Xem thêm
Từ khóa:   những cách chữa da bị sạm nắng mẹo chữa da bị sạm nắng da bị sạm nắng

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 1 giờ 31 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 6 giờ 46 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 7 giờ 1 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 44 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 31 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 8 giờ 33 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 41 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới