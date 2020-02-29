Tổng hợp những cách chữa da bị sạm nắng hiệu quả ngay tại nhà

Sau khi tiếp xúc một thời gian với ánh sáng mặt trời, nếu bắt đầu cảm thấy làn da của mình không còn đều màu như trước nữa. Thay vào đó là các mảng sáng tối khác nhau thì chắc chắn da bạn đã bị bắt nắng. Tác động của tia UV từ ánh nắng cực kỳ độc, nếu không tìm cách khắc phục kịp thời, để lâu dài sẽ rất dễ dẫn đến hiện tượng lão hóa sớm, nám và tàn nhang. Nặng hơn nữa là có nguy cơ ung thư da cực kỳ nguy hiểm.

Mùa du lịch đã đến, song song với những kỳ nghỉ dài ngày đầy thú vị là nỗi lo làn da bị bắt nắng. Tiếp xúc với ánh sáng mặt trời mỗi ngày thì không thể tránh khỏi được những tác động của tia UV. Chính vì thế, hãy bỏ túi những cách chữa da bị sạm nắng tại nhà cực kỳ hiệu quả dưới đây để có thể dễ dàng tự mình khắc phục tình trạng này.

Dưới đây là một số cách chữa da bị sạm nắng vô cùng nhanh chóng và an toàn cực kỳ đơn giản ngay tại nhà mà bạn có thể áp dụng.

Chính vì thế, những cách chữa cháy nắng cho da mặt là một trong những “cẩm nang” mà chị em không thể bỏ quên được.

Làm mát da tức thì

Da bị cháy nắng đỏ rát phải làm sao? Khi cảm nhận được ánh nắng đã làm tổn thương, khiến làn da của bạn nóng rát rất khó chịu thì điều đầu tiên bạn cần làm đó chính là làm mát da. Bạn có thể chọn một trong những cách sau để thực hiện, đây là bước tiếp nước và làm dịu da đầu tiên ngay sau khi bị bắt nắng:

Rửa mặt bằng nước mát và tinh chất bạc hà hoặc lá bạc hà: Đây là một gợi ý khá hay ho để làm dịu da ngay thời điểm bị bắt nắng. Chắc chắn khi rửa mặt bằng hỗn hợp nước này, bạn sẽ cảm thấy cực kỳ dễ chịu so với tình trạng nóng rát ban đầu.

Đắp mặt nạ dưa leo: Nếu có sẵn dưa leo trong nhà, bạn hãy bỏ vào tủ lạnh, đợi dưa leo mát, cắt thành những lát thật mỏng và rải đều lên mặt. Đây chính là thao tác bước đầu cấp ẩm cho da và làm dịu da.

Đắp mặt nạ dưa leo giúp làm mát da, trị sạm nắng - Ảnh minh họa: Internet

Đắp mặt nạ lòng trắng trứng gà và nước cốt chanh

Một trong những cách chữa da bị sạm nắng hiệu quả đó chính là sử dụng hỗn hợp lòng trắng trứng gà và nước cốt chanh. Thành phần Lysozyme có trong lòng trắng trứng gà kích thích sự sản sinh và phục hồi của tế bào mới. Lượng acid vừa đủ trong nước cốt chanh tươi sẽ làm cho những vùng da tối màu trở nên sáng sủa lên. Các bước thực hiện cũng rất đơn giản:

Lòng trắng trứng gà đánh bông lên, hòa thêm 2 đến 3 giọt nước cốt chanh.

Dùng bông tẩy trang thấm vào hỗn hợp trên và thoa đều lên da.

Nằm yên đến khi lớp mặt nạ này khô thành mảng trên mặt.

Rửa sạch với nước ấm để toàn bộ lớp da chết, tế bào chết bong ra hoàn toàn.

Thực hiện đều đặn tuần 3 lần, trong 2 tuần, da của bạn sẽ được nâng tone hẳn.

Mặt nạ lòng trắng trứng gà và nước cốt chanh - Ảnh minh họa: Internet

Đắp mặt nạ chanh và mật ong

Thêm một cách làm trắng da khi bị ăn nắng nữa đó chính là áp dụng công thức mật ong chanh tươi. Như đã nói ở trên, chanh tươi có tính tẩy nhẹ nên sẽ làm mờ đi các vết sạm, nám. Mật ong chứa nhiều dưỡng chất đóng vai trò vào việc phục hồi và tái tạo lại các tế bào da bị hư tổn. Tuy nhiên nếu bạn nào có tiền sử dị ứng với phấn hoa thì nên chú ý. Cách thực hiện như sau:

1 muỗng mật ong và ½ thìa nước cốt chanh trộn đều với nhau.

Nhẹ nhàng thoa lên mặt và massage kỹ tại những vùng da tối màu.

Để yên trong vòng 15 phút và cuối cùng là rửa sạch lại với nước mát.

Thực hiện đều đặn 1 tuần 2 lần để nhanh chóng đạt được hiệu quả mong muốn.

Mặt nạ chanh mật ong giúp làm trắng da, trị sạm da - Ảnh minh họa: Internet

Sữa chua không đường và nước cốt cam tươi

Đây là một hỗn hợp cấp ẩm cho da rất tốt. Khi làn da bị bắt nắng, chắc chắn độ ẩm trong da sẽ bị tụt xuống. Nếu không cấp ẩm ngay lập tức, chắc chắn làn da của bạn sẽ xuống cấp cực kỳ nhanh chóng. Hỗn hợp sữa chua không đường và nước cốt cam tươi là một trong những cách chữa da bị sạm nắng hiệu quả nhanh nhất.

Mặt nạ sữa chua không đường và nước cốt cam tươi - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là một số cách chữa da bị sạm nắng đơn giản mà bạn có thể dễ dàng thực hiện tại nhà. Mùa cao điểm du lịch đã gần đến rồi, hãy chuẩn bị sẵn hành trang kiến thức chăm sóc da để thoải mái vui chơi suốt cả mùa hè.