Cách làm hết chất nhờn trên da mặt cô nàng nào cũng phải biết

Đặc biệt là vào mùa hè, do thời tiết nắng nóng, việc tiết dầu có khi mất kiểm soát. Có những cách làm hết chất nhờn trên da mặt nào giúp bạn giải quyết vấn đề này? Hãy cùng tìm hiểu.

Da chúng ta thường xuyên phải tiết bã nhờn, chất bẩn ra ngoài thông qua các lỗ chân lông. Tùy vào thể trạng từng người mà lượng dầu tiết ra là nhiều hay ít. Và những người da dầu sẽ hiểu rõ nhất vấn đề khi mà da tiết dầu quá nhiều.

Tuyến nhờn thường sẽ hoạt động mạnh ở các vùng mũi và chữ T. Vì thế, chúng ta sẽ thấy rằng lỗ chân lông ở đây to hơn các vùng khác và rất dễ xuất hiện mụn. Da nhờn sẽ có cả mặt tốt và mặt xấu. Chất nhờn sẽ giúp làm ẩm cũng như bôi trơn cho da, thải các chất bẩn và tế bào chết trong các lỗ chân lông. Tuy nhiên, đây cũng là nguyên nhân khiến bạn bị mụn. Vì vậy, bạn cần phải hút hết chất nhờn trên da của mình.

Để có được những cách làm hết nhờn trên da mặt chính xác thì trước hết, bạn cần phải biết nguyên nhân khiến cho tình trạng da của bạn bị nhờn là gì. Chất nhờn trên da mặt xuất hiện là do tuyến bã nhờn nằm phía dưới các lỗ chân lông sản sinh ra. Các yếu tố về gen, lượng hormone và mức độ hoạt động của tuyến bã nhờn này sẽ quyết định đến lượng dầu sẽ tiết ra trên da của bạn.

Đặc tính của da nhờn nhiều dầu - Ảnh minh họa: Internet

Đặc điểm nhận diện của da dầu nhờn

Những người có dầu nhờn thường sẽ xuất hiện những đặc tính như sau:

Bề mặt của da lúc nào cũng trơn bóng. Da dày và thường không mịn màng.

Lỗ chân lông to và có thể nhìn thấy rõ.

Sau khi rửa mặt sẽ cảm thấy sạch, mịn hơn và thường không bị khô.

Da sẽ bóng dầu khi bạn vừa ngủ dậy hoặc buổi trưa.

Cách làm hết chất nhờn trên da mặt

Cùng tìm hiểu về cách chăm sóc da nhờn lỗ chân lông to với những gợi ý sau đây:

Rửa mặt đúng cách

Cách trị da mặt nhờn mụn đầu tiên bạn cần thực hiện đó là rửa mặt đúng cách. Hãy thực hiện rửa mặt từ 2 đến 3 lần/ngày. Rửa bằng nước ấm để loại bỏ các chất bẩn trên da. Sau đó rửa bằng nước lạnh để lỗ chân lông thu nhỏ lại, hạn chế bụi bẩn bám vào hình thành mụn.

Rửa mặt là bước rất quan trọng trong chăm sóc da nhờn - Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng bông tẩy trang

Tạm biệt khăn mặt và dùng bông tẩy trang để lau mặt sau khi rửa. Như vậy da mặt bạn sẽ sạch hơn và lượng dầu thừa cũng được lấy đi nhẹ nhàng.

Có chế độ ăn uống phù hợp

Cách trị da nhờn tận gốc mà bạn nên thực hiện đó là điều chỉnh chế độ ăn uống của mình. Không nên ăn các loại thực phẩm cay, nóng dễ làm giãn các mạch máu trên da. Bổ sung các loại thực phẩm chứa nhiều vitamin A để kiểm soát lượng dầu tiết ra. Đặc biệt cần phải bổ sung đủ nước cho cơ thể.

Sử dụng giấy thấm dầu

Cách kiềm dầu trên mặt tức thời đó là sử dụng giấy thấm dầu. Nên thấm từ từ, đặt giấy lên vùng da cố định và dùng ngón tay ấn nhẹ chứ không chà sát. Không nên dùng quá nhiều giấy thấm dầu vì chúng sẽ khiến cho lượng dầu trên da tiết ra nhiều hơn, khiến da khô, dễ bị kích ứng.

Giấy thấm dầu là bạn đồng hành không thể thiếu đối với người da nhờn - Ảnh minh họa: Internet

Dưỡng ẩm đầy đủ cho da

Nhiều người nghĩ rằng da dầu là da thừa ẩm và không cần dưỡng ẩm tuy nhiên đó hoàn toàn là một suy nghĩ sai lầm. Kem dưỡng ẩm sẽ cung cấp các dưỡng chất, giúp da của bạn đàn hồi cũng như duy trì độ ẩm cần thiết. Tuy nhiên, không nên sử dụng quá nhiều và nên sử dụng các sản phẩm chiết xuất từ tự nhiên để không gây kích ứng và nghẽn lỗ chân lông.

Tẩy tế bào chết cho da

Thực hiện tẩy tế bào chết cho da nhờn từ 1 đến 2 lần/tuần để lấy đi những bụi bẩn có trên da – nguyên nhân gây bít lỗ chân lông.

Dùng kem chống nắng hằng ngày

Hãy lựa chọn các loại kem chống nắng không chứa dầu để sử dụng. Chúng cũng sẽ giúp kiểm soát lượng dầu trên da mặt của bạn.

Lựa chọn các loại phấn phủ dạng bột

Nếu bạn là một người thích trang điểm hoặc bắt buộc phải trang điểm khi làm việc thì hãy lựa chọn phấn phủ dạng bột kiềm dầu để khóa lại các lớp dưỡng da, trang điểm. Loại phấn này không khiến cho lỗ chân lông bị bết mà sẽ thông thoáng hơn, giúp lớp trang điểm giữ được lâu hơn.

Dùng phấn phủ dạng bột khi trang điểm - Ảnh minh họa: Internet

Dùng các loại mặt nạ dành cho da nhờn

Mặt nạ dưỡng da cũng là một phần không thể thiếu đối với da nhờn. Hãy tham khảo một số loại mặt nạ tự nhiên dưới đây:

Mặt nạ táo và mật ong.

Mặt nạ nước cốt chanh cùng với lòng trắng trứng gà.

Mặt nạ nước cốt chanh kết hợp với dưa leo.

Mặt nạ cà chua.

Mặt nạ muối.

Mặt nạ sữa chua, khoai tây và tinh dầu bạc hà.

Mặt nạ dưa leo và chanh dây.

Mặt nạ trà xanh.

Mặt nạ sữa chua và bột mì.

Dùng đá massage mặt

Lỗ chân lông to là một đặc điểm của da dầu. Để thu nhỏ lỗ chân lông, thư giãn hằng ngày, bạn có thể massage bằng đá. Tuy nhiên không để lâu quá trên da nếu không bạn sẽ bị bỏng lạnh.

Dùng đá massage để thu nhỏ lỗ chân lông - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy, có rất nhiều cách làm hết chất nhờn trên da mặt mà bạn có thể thực hiện tại nhà. Lựa chọn những phương pháp phù hợp để cho hiệu quả tốt nhất.