Mặt nạ chống lão hóa da tại nhà

Làm đẹp 27/02/2020 16:55

Mặt nạ chống lão hóa cho da thường, da khô, da hỗn hợp hay da nhờn có thể làm tại nhà không? Những nguyên liệu thiên nhiên nào được dùng để làm mặt nạ?

Da là vấn đề luôn được các chị em quan tâm bởi chúng cần được chăm sóc cẩn thận mỗi ngày để không bị tổn thương hay lão hóa. Trong bài viết hôm nay hãy cùng tìm hiểu các loại mặt nạ chống lão hóa da tự làm tại nhà cho các loại da.

Mặt nạ chống lão hóa da tại nhà cho da khô

Mặt nạ chống lão hóa da từ mật ong

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Dùng mật ong làm mặt nạ chống lão hóa - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu gồm có để làm mặt nạ như sau:

  • Bí đỏ: ¼ quả
  • Mật ong nguyên chất: 1 muỗng 
  • Tinh dầu trà xanh: 2 giọt

Cách thực hiện:

  • Đầu tiên bạn gọt vỏ bí đỏ, cắt thành miếng sau đó cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn
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Làm mặt nạ chống lão hóa từ bí đỏ - Ảnh minh họa: Internet
  • Bước tiếp theo đổ bí đỏ vừa xay được ra bát và cho thêm mật ong cùng tinh dầu trà xanh vào
  • Sau khi đã có được hỗn hợp bạn trộn đều rồi đắp lên mặt, để từ 15 đến 20 phút thì rửa lại mặt với nước ấm rồi rửa sạch lại một lần nữa với nước lạnh.
  • Thực hiện theo cách trên từ 2 đến 3 lần trong 1 tuần.

Mặt nạ chống lão hóa da từ dầu dừa

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Làm mặt nạ chống lão hóa da từ dầu dừa - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu để làm mặt nạ gồm:

  • Dầu dừa: 10ml
  • Chanh: nửa quả
  • Trứng gà: 1 quả

Cách thực hiện:

  • Đầu tiên bạn trộn đều 10ml dầu dừa với nước cốt chanh đã vắt được
  • Trứng gà tách lấy lòng đỏ và trộn đều với hỗn hợp bên trên
  • Thoa đều hỗn hợp vừa có lên mặt sau đó nhúng khăn mặt vào nước ấm, vắt khô và đắp lên mặt để giúp da hấp thụ dưỡng chất tốt hơn
  • Để như vậy trong thời gian 15 phút rồi rửa sạch lại với nước
  • Thực hiện từ 3 đến 4 lần 1 tuần.

Mặt nạ chống lão hóa cho da nhờn

Mặt nạ chống lão hóa từ trứng gà

Nguyên liệu cần chuẩn bị như sau:

  • Dưa chuột: 1 quả
  • Trứng gà ta: 1 quả

Cách thực hiện như sau:

  • Bước đầu tiên bạn gọt vỏ dưa chuột sau đó cắt nhỏ mang đi xay nhuyễn rồi lọc lấy phần nước
  • Tiếp theo bạn lấy 20ml nước cốt dưa chuột, phần còn lại bạn có thể uống trực tiếp
  • Trộn nước cốt dưa leo cùng với lòng trắng trứng gà để có được hỗn hợp mặt nạ.
  • Thoa hỗn hợp mặt nạ lên mặt và để trong thời gian 20 phút rồi rửa sạch lại với nước ấm.

Mặt nạ lòng đỏ trứng và cà rốt

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Dùng lòng đỏ trứng làm mặt nạ chống lão hóa - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu làm mặt nạ chống lão hóa cho danh nhờn:

  • Trứng gà ta: 1 quả
  • Cà rốt: 1 củ

Cách thực hiện:

  • Đầu tiên bạn rửa sạch cà rốt sau đó gọt vỏ và ép lấy nước
  • Trứng gà bạn tách lấy lòng đỏ và đánh tan
  • Sau đó bạn trộn đều lòng đỏ và nước ép cà rốt đã thu được trước đó 
  • Dùng hỗn hợp này thoa đều lên da mặt và thư giãn từ 15 đến 20 phút sau đó rửa sạch mặt lại với nước lạnh.

Mặt nạ chống lão hóa cho da nhạy cảm

Da nhạy cảm là làn da rất khó trong việc chăm sóc, nó cũng là loại da kén từ các loại mỹ phẩm đến các nguyên liệu thiên nhiên. Để làm mặt nạ lão hóa cho loại da này bạn lựa chọn thích hợp nhất chính là sữa chua không đường, một nguyên liệu lành tính không gây kích ứng và có khả năng làm mềm dịu da.

Nguyên liệu thực hiện:

  • Sữa chua không đường: ¼ hũ
  • Mật ong: 1 thìa cà phê
  • Bột ca cao: 1 thìa cà phê

Cách thực hiện:

  • Đầu tiên bạn trộn đều tất cả các nguyên liệu đã có thành hỗn hợp mịn
  • Bước tiếp theo bạn thỏa hỗn hợp trên lên da và giữ trong thời gian 20 phút
  • Sau thời gian đó bạn rửa sạch lại mặt với nước lạnh
  • Thực hiện đều đặn từ 2 đến 3 lần 1 tuần để thấy hiệu quả rõ rệt

Mặt nạ chống lão hoá da với da thường

Dạ thường là loại da mà bất cứ ai cũng mong được sở hữu, đây là loại da cân bằng, không bị quá khô hay nhờn, da mặt tương đối mịn màng, lỗ chân lông nhỏ và đặc biệt rất ít vết nhăn. Tuy nhiên chị em sở hữu làn da này cũng đừng vì vậy mà không chú ý chăm sóc da vì loại da nào cũng bị lão hoá nên không được chăm sóc.

Với da thường, mặt nạ từ sữa tươi và cam vắt là lý tưởng nhất. Nguyên liệu cần chuẩn bị như sau:

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Sữa tươi làm mặt nạ chống lão hóa da - Ảnh minh họa: Internet
  • Sữa tươi không đường: ½ muỗng
  • Nước cốt cam: ½ muỗng
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Dùng nước cốt cam làm mặt nạ chống lão hóa - Ảnh minh họa:Internet

 Cách thực hiện:

  • Đầu tiên bạn trộn đều hai nguyên liệu đã có sau đó thoa hỗn hợp lên da
  • Giữ trong thời gian 20 phút
  • Thực hiện đều đặn từ 2 đến 3 lần để thấy được hiệu quả

Mặt nạ chống lão hóa cho da thường, da nhờn, da khô hay da nhạy cảm bạn đều có thể tự làm tại nhà. Nếu thực hiện kiên trì bạn sẽ thấy hiệu quả chống lão hóa ngay khi làn da mềm mại và trắng sáng hơn.

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