Da là vấn đề luôn được các chị em quan tâm bởi chúng cần được chăm sóc cẩn thận mỗi ngày để không bị tổn thương hay lão hóa. Trong bài viết hôm nay hãy cùng tìm hiểu các loại mặt nạ chống lão hóa da tự làm tại nhà cho các loại da.

Mặt nạ chống lão hóa da tại nhà cho da khô

Mặt nạ chống lão hóa da từ mật ong

Dùng mật ong làm mặt nạ chống lão hóa - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu gồm có để làm mặt nạ như sau: