Lợi ích của những loại mặt nạ có thể đắp hàng ngày

Đắp mặt nạ là một bước khá quan trọng trong chu trình skincare của chị em phụ nữ. Vậy có nên đắp mặt nạ giấy hàng ngày hay không? Theo như nhiều nghiên cứu của các chuyên gia da liễu, đắp mặt nạ là một phương pháp làm đẹp rất tốt. Tuy nhiên nếu đắp mặt nạ quá nhiều với mật độ liên tục và dày đặc sẽ phản tác dụng.

Đắp mặt nạ là một thói quen cực kỳ tốt hỗ trợ công cuộc tút tát nhan sắc của chị em phụ nữ. Tuy nhiên đắp mặt nạ thường xuyên liệu có tốt không? Những loại mặt nạ có thể đắp hàng ngày có phát huy tối đa hiệu quả không hay lại mang đến những tác dụng ngược? Bài viết dưới đây sẽ giải đáp tất cả thắc mắc xoay quanh vấn đề đắp mặt nạ hàng ngày của chị em phụ nữ.

Tuy nhiên nhiều người cho rằng có rất nhiều loại mặt nạ có thể đắp hàng ngày chính vì thế việc đắp mặt nạ với tần suất liên tục không ảnh hưởng gì đến sức khỏe làn da. Cũng có khá nhiều dẫn chứng là các ca sĩ, ngôi sao nổi tiếng thường duy trì thói quen này hàng ngày và làn da của họ trắng mịn, hồng hào không tì vết. Tuy nhiên đó phải là những loại mặt nạ cao cấp, mặt nạ giấy nguồn gốc thiên nhiên hoặc các loại mặt nạ từ nguyên liệu thiên nhiên.

Vì làn da của bạn cần được nghỉ ngơi, các dưỡng chất cũng cần thời gian để thẩm thấu. Hơn nữa, nếu bổ sung dưỡng chất liên tục, da không kịp hấp thụ lại dễ tích tụ, làm cho hoạt động của tuyến bã nhờn bị rối loạn. Tệ hơn là việc hình thành nên các loại mụn, nhẹ thì mụn ẩn, mụn cám, còn nặng thì mụn bọc mụn mủ.

Cần phải cân nhắc kỹ trước khi quyết định đắp mặt nạ thường xuyên - Ảnh minh họa: Internet

Bật mí những loại mặt nạ có thể đắp hàng ngày

Các loại mask giấy có nguồn gốc chiết xuất tự nhiên

Trên thị trường hiện nay tất cả các hãng mỹ phẩm lần lượt trình làng vô số những loại mặt nạ khác nhau. Nếu muốn duy trì thói quen đắp mặt nạ hàng ngày, bạn nên lựa chọn các loại mặt nạ giấy có chiết xuất từ thiên nhiên. Đặc biệt là rà soát lại một lượt bảng thành phần để xem có sự xuất hiện của nhiều thành phần hóa học, cồn hoặc các chất bảo quản hay không.

Tốt nhất nên tự ý thức được da của mình khỏe đến mức nào, tốc độ hấp thụ ra sao để điều chỉnh thói quen cho hợp lý. Lịch đắp mặt nạ trong tuần khoa học nhất đối với tất cả các loại mặt nạ là 2 đến 3 lần trong 1 tuần.

Chọn những loại mặt nạ có chiết xuất tự nhiên - Ảnh minh họa: Internet

Mặt nạ tự nhiên đắp hàng ngày

Nhiều chị em phụ nữ không có nhiều thời gian cũng như điều kiện kinh tế hạn hẹp, không thể đến chăm sóc da tại các spa đắt tiền, cũng không thể mua được những loại mask chất lượng. Chính vì thế họ lựa chọn cách tự mình tạo nên những loại mặt nạ dưỡng da từ thiên nhiên.

Mặt nạ thiên nhiên tuy không có tác dụng nhanh chóng như các loại mặt nạ đã qua điều chế, nhưng lại an toàn và lành tính tuyệt đối. Đặc biệt là với những cô nàng sở hữu làn da nhạy cảm. Tuy nhiên không phải loại mặt nạ tự nhiên nào cũng có thể đắp thường xuyên. Dưới đây là những loại mặt nạ có thể đắp hàng ngày từ tự nhiên cho bạn tham khảo:

Mặt nạ từ thực vật tự nhiên - Ảnh minh họa: Internet

Mặt nạ dưa leo

Trong dưa leo có chứa một hàm lượng các loại vitamin E, C, B1. Hàm lượng vitamin C trong dưa leo rất nhỏ, chính vì thế bạn không phải lo lắng việc sử dụng thường xuyên sẽ dẫn đến việc bào mòn da.

Dưa leo có tính hàn, có khả năng cấp nước cấp ẩm rất tốt. Vả lại đây là một loại thực vật lành tính, ít sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật. Vì thế rất an toàn cho làn da, đặc biệt là với những chị em sở hữu làn da nhạy cảm.

Dưa leo còn có công hiệu làm dịu da rất tốt. Vào mùa hè nếu da bị bắt nắng hoặc mụn nhọt, bạn chỉ cần đắp miếng dưa leo cắt mỏng lên, cảm giác sẽ cực kỳ dễ chịu.

Mặt nạ dưa chuột giúp làm dịu làn da - Ảnh minh họa: Internet

Đắp mặt nạ là thói quen cực kỳ tốt. Tuy nhiên nên cân đối thời gian và tần suất áp dụng. Mức độ lý tưởng nhất là từ 2 đến 3 lần trên 1 tuần đối với tất cả các loại từ mặt nạ giấy đến mặt nạ tự nhiên.

Làm đẹp là công cuộc trường kỳ, chính vì thế chị em hãy thật kiên nhẫn để nhanh chóng cải thiện nhan sắc của mình.

Bên trên là những giải đáp về lợi ích, ảnh hưởng và cách đắp mặt nạ đúng của những loại mặt nạ có thể đắp hàng ngày. Hãy theo dõi website Phụ nữ và Gia đình để có thêm nhiều bí quyết làm đẹp cho mình.