Nguyên nhân nào dẫn đến thâm mắt? Có thể dùng mặt nạ trị thâm mắt từ thiên nhiên để điều trị hay không? Cùng giải đáp thắc mắc qua bài viết sau.

Thâm mắt là vấn đề luôn khiến chị em đau đầu bởi đôi mắt là cửa sổ tâm hồn và cũng là nơi dễ bị nhận ra nhất trên khuôn mặt. Trong bài viết dưới đây hãy cùng tìm hiểu nguyên nhân và những loại mặt nạ trị thâm mắt tại nhà từ thiên nhiên. Nguyên nhân dẫn đến quầng thâm mắt Mặt nạ trị thâm mắt tại nhà - Ảnh minh họa: Internet Mắc những loại bệnh dị ứng, đặc biệt là viêm mũi dị ứng Theo nghiên cứu của các chuyên gia, đa số những người bị viêm mũi dị ứng đều bị quầng thâm mắt. Nguyên nhân của việc này là do viêm mũi dị ứng làm cho khu vực tuần hoàn xung quanh mắt và mũi bị sưng phù từ đó khiến tuần hoàn máu bị ứ đọng và quầng mắt cũng thâm đậm hơn.

Chà xát quá mạnh làm mao mạch quanh mắt bị tổn thương Vùng da quanh mắt rất mỏng và nhạy cảm, so với những vùng da khác càng dễ bị tổn thương. Không chỉ như vậy, vùng da này còn chứa rất nhiều mạch máu khiến cho việc bạn dụi mắt hay chà xát mạnh tạo nên những nếp nhăn nhỏ, làm các mao mạch bị vỡ hay thậm chí làm mất đi collagen. Chính vì lý do này mà mắt bị thâm quầng. Tẩy trang mắt để tránh thâm - Ảnh minh họa: Internet Hơn thế nữa khi bạn hắt xì mạnh, tẩy trang dùng lực tay quá mạnh ở vùng da mắt đều có thể dẫn đến tình trạng mao mạch quanh mắt bị vỡ. Để tránh tình trạng này bạn nên hết sức nhẹ nhàng với vùng da quanh mắt.

Không tẩy trang sạch sẽ vùng da quanh mắt Khi bạn dùng quá nhiều mỹ phẩm để trang điểm vùng da mắt, các sản phẩm này để lâu ngày tích tụ sẽ dẫn đến việc lắng đọng sắc tố quanh mắt. Nếu nàng không tẩy trang vùng da mắt cẩn thận thì việc mắt bị quầng thâm là không thể tránh khỏi. Tuổi tác dẫn đến mắt bị quầng thâm Quầng thâm mắt cả hai bên - Ảnh minh họa: Internet Da bắt đầu quá trình lão hóa khi bạn đã có tuổi, lúc này da mỏng đi và xuất hiện nếp nhăn, quầng mắt cũng xuất hiện rõ hơn. Theo thời gian vùng mỡ xung quanh mắt bị xê dịch, bị nhão hay bị teo đi tạo thành hố dẫn đến việc hình thành quầng thâm mắt. Một số yếu tố khác Tia tử ngoại trong ánh nắng mặt trời làm tăng các sắc tố melanin khiến vùng da xung quanh mắt trở nên đậm màu hơn.

Phụ nữ trong thai kỳ nội tiết tố thay đổi khiến da trở nên xanh xao hơn. Từ đó dẫn đến việc các mạch máu màu xanh sẫm dưới vùng da quanh mắt xuất hiện.

Do yếu tố di truyền: theo các chuyên gia, tỷ lệ di truyền quầng thâm mắt từ cha mẹ sang con cái chiếm 85%

Do chế độ dinh dưỡng không hợp lý. Mặt nạ cho mắt thâm quầng từ cà chua Trị thâm mắt từ cà chua - Ảnh minh họa: Internet Cà chua là nguyên liệu từ thiên nhiên dễ tìm và dễ sử dụng bởi nó công dụng làm mềm da và trị thâm hiệu quả. Nguyên liệu cần chuẩn bị để làm mặt nạ trị thâm mắt từ cà chua như sau: Cà chua: nửa quả

Chanh: nửa quả Cách thực hiện: Bước đầu tiên bạn lấy cà chua và nước chanh đã chuẩn bị trước đó ép thành nước cốt.

Trộn đều hai nước cốt đã thu được ở bên trên lại sau đó thoa hỗn hợp lên quầng thâm mắt và giữ trong thời gian 10 phút sau đó rửa sạch lại với nước ấm.

Trong một ngày bạn nên thực hiện đắp mặt nạ mắt 2 lần để đạt được hiệu quả mong muốn. Mặt nạ thâm mắt từ khoai tây Dùng khoai tây trị thâm mắt - Ảnh minh họa: Internet Không chỉ làm trắng da khoai tây còn có công dụng trị thâm quầng mắt. Nguyên liệu làm mặt nạ trị thâm mắt từ khoai tây rất đơn giản vì chỉ cần dùng một củ khoai tây. Cách thực hiện: Đầu tiên bạn rửa sạch lột vỏ khoai tây rồi nghiền nát

Dùng một miếng vải mỏng cho phần thịt khoai tây đã nghiền nát vào và vắt lấy nước.

Sau khi đã có phần nước khoai tây bạn dùng bông thấm rồi thoa lên vùng da quanh mắt.

Sau 10 phút bạn rửa sạch lại với nước lạnh.

Để bảo quản phần nước khoai tây còn dư bạn nên cho vào tủ lạnh.

Thực hiện theo cách này từ 1 đến 2 lần mỗi ngày Mặt nạ giảm thâm mắt từ túi trà lạnh Túi trà để đắp trị quầng thâm - Ảnh minh họa: Internet Bạn cũng có thể dùng túi trà lạnh để đắp mặt trị quầng thâm. Trong túi trà có chứa thành phần oxy hóa có công dụng tuần hoàn lưu thông máu. Không chỉ vậy hợp chất tanin có trong trà còn làm se khít lỗ chân lông, loại bỏ vùng da bị sạm màu xung quanh mắt. Cách thực hiện: Đầu tiên bạn cần ngâm một túi trà hoa cúc hoặc một túi trà xanh sau đó bỏ vào ngăn mát tủ lạnh trong thời gian 20 phút

Sau khi lấy túi trà ra khỏi tủ lạnh bạn đắp lên mắt.

Thực hiện theo cách này trước khi đi ngủ để cải thiện tình trạng quầng thâm mắt. Mặt nạ xóa thâm quầng mắt bằng nước cam Nước cam là một trong những nguyên liệu từ thiên nhiên giúp cải thiện tình trạng thâm quầng mắt. Vitamin C có trong nước cam là thành phần quan trọng làm giảm quầng thâm mắt. Nguyên liệu làm mặt nạ: Cam: Nửa quả

Glycerin tự nhiên: 5 giọt Cách thực hiện: Đầu tiên bạn vắt nửa quả cam lấy nước sau đó trộn đều với glycerin.

Bạn dùng tăm bông để thoa hỗn hợp lên vùng da xung quanh mắt bị thâm

Giữ trong vòng 10 đến 15 phút sau đó rửa sạch lại với nước ấm

Bạn chỉ nên thực hiện theo cách này 3 lần 1 tuần. Bên trên là một số loại mặt nạ trị thâm mắt an toàn mà bạn có thể tự tay làm tại nhà và mang lại hiệu quả cao. Chúc các chị em có thể nhanh chóng cải thiện quầng thâm mắt của mình.

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