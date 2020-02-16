Không ai phủ nhận việc đắp mặt nạ là rất tốt cho làn da. Tuy nhiên, nếu như có quá nhiều dưỡng chất trong một tấm mặt nạ sẽ ảnh hưởng xấu đến làn da. Cùng tìm hiểu xem liệu có nên đắp mặt nạ hàng ngày hay không?

Từ ngày minh tinh Hoa ngữ Phạm Băng Băng chia sẻ bí quyết trẻ mãi không già là đắp mặt nạ mỗi ngày, nhiều người tìm đến phương pháp làm đẹp này hơn. Câu hỏi được nhiều chị em thắc mắc là “có nên đắp mặt nạ hàng ngày?”. Một số lý giải dưới đây hy vọng sẽ là thông tin bổ ích cho bạn. Có nên đắp mặt nạ hàng ngày? Đắp mặt nạ mỗi ngày có thực sự tốt không? - Ảnh minh họa: Internet Có nên đắp mặt nạ giấy hàng ngày? Mặt nạ giấy được cấu tạo lên từ giấy và dưỡng chất, thường làm bằng chất liệu bông cotton. Giá thành sản phẩm cũng như những chất liệu tạo nên mặt nạ rất đa dạng. Đối với những thương hiệu cao cấp, mặt nạ giấy cũng mềm mại và có khả năng thẩm thấu dưỡng chất tốt hơn.

Trong một gói mặt nạ giấy có khoảng 15-20ml serum mà làn da không thể hấp thụ hết, bạn có thể bôi thêm ra cổ, ngực và tay để thẩm thấu dễ dàng. Ngoài ra, mặt nạ giấy cũng có nhiều loại tùy thuộc vào mục đích sử dụng của chị em như dưỡng ẩm, dưỡng trắng, chống lão hoá… Bí quyết giữ gìn nhan sắc của Phạm Băng Băng - Ảnh minh họa: Internet Nhiều chị em luôn tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi “Có nên đắp mặt nạ giấy hàng ngày không?". Các chuyên gia da liễu cũng như những nhà sản xuất đều khuyến cáo bạn không nên đắp mặt nạ giấy mỗi ngày. Điều này chỉ khả thi đối với những trường hợp da quá khô hay phải thức khuya thường xuyên. Đối với những làn da thông thường, việc đắp mặt nạ giấy thường xuyên khiến làn da bị dư thừa chất và có khả năng gây mụn.

Đắp mặt nạ giấy mỗi ngày có tốt không? - Ảnh minh họa: Internet Những loại mặt nạ thiên nhiên có thể đắp hàng ngày Nếu không thể sử dụng mặt nạ giấy hàng ngày, chị em có thể tham khảo một số loại mặt nạ thiên nhiên lành tính dưới đây. Vừa tiết kiệm chi phí vừa dễ sử dụng: Mặt nạ dưa chuột: Chỉ cần dùng một quả dưa chuột cắt thành từng miếng mỏng rồi để lên mặt, cổ và nằm yên thư giãn trong vòng 20 phút và rửa lại thật sạch bằng nước. Chăm đắp mặt nạ dưa chuột cùng hội chị em - Ảnh minh họa: Internet Mặt nạ nghệ: Trộn một ít bột nghệ và vài giọt mật ong thành một hỗn hợp sền sệt đủ độ kết dính để đắp lên mặt. Dùng tay thoa đều kết hợp với massage nhẹ nhàng. Để yên trong vòng 20 phút rồi rửa lại bằng nước ấm. Đây là loại mặt nạ đặc biệt phù hợp với những người có làn da dầu mụn.

Mặt nạ mật ong: Lấy một lượng mật ong nguyên chất rồi thoa đều lên khắp mặt cùng với những động tác massage mặt nhẹ nhàng trong vòng vài phút. Để đến khi khô lại đem rửa mặt bằng nước ấm. Mặt nạ mật ong tốt cho da - Ảnh minh họa: Internet Đối với các phương pháp đắp mặt trên, bạn cần vệ sinh mặt sạch sẽ trước khi đắp. Sau khi đắp mặt nạ xong, cần rửa lại bằng nước ấm rồi thực hiện các bước dưỡng da thông thường. Một số lưu ý khi đắp mặt nạ Cần đề ra lịch đắp mặt nạ trong tuần để việc thực hiện được đều đặn và có hiệu quả.

Chủ động kiểm tra mặt nạ trước khi đắp, đặc biệt là đối với lần đầu tiên xem có bị kích ứng với làn da hay không. Điều này càng cần thiết đối với những làn da nhạy cảm.

Như đã chia sẻ ở trên, không nên quá lạm dụng việc đắp mặt nạ, có thể gây tác dụng phụ.

Chú ý thoa đều trên da khi đắp mặt nạ, cẩn thận với vùng mắt và vùng môi.

Các chuyên gia da liễu khuyên bạn nên đắp mặt nạ vào buổi tối, khi có thời gian nghỉ ngơi và thư giãn.

Đối với các loại mặt nạ thiên nhiên, bạn nên sử dụng ngay để tránh mất đi các chất dinh dưỡng hoặc bị oxy hóa, nhiễm khuẩn gây biến chất và nguy hiểm cho làn da.

Luôn vệ sinh da sạch sẽ trước khi đắp mặt nạ. Nếu không làm vậy, bụi bẩn sẽ bám chặt trên da rất khó xử lý. Rửa mặt sạch sẽ trước khi đắp mặt nạ - Ảnh minh họa: Internet Không nên để mặt nạ ở trong nhà tắm bởi độ ẩm cao sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng mặt nạ.

Thời gian đắp mặt nạ tùy vào từng đặc tính của sản phẩm, tuy nhiên cũng không được quá 30 phút. Bạn cũng không nên để mặt nạ bị khô quá dễ làm da mặt bạn có những tác động xấu.

Sau khi đắp mặt xong, nên rửa lại bằng nước rồi thực hiện các bước dưỡng để khoá ẩm mỗi tối. Trên đây là những thông tin đã thu thập được để giúp bạn giải đáp luận điểm “có nên đắp mặt nạ hàng ngày”. Hy vọng những kiến thức về làm đẹp sẽ giúp các bạn nữ luôn xinh tươi và rạng rỡ trong bất cứ hoàn cảnh nào. Cùng theo dõi những bài viết tiếp theo trên website này để đón đọc những bài viết bổ ích tiếp theo về làm đẹp nhé!

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