Nha đam được biết đến như một thần dược làm đẹp, mang lại hiệu quả trắng sáng, mịn màng cho làn da của bạn. Vậy cách sử dụng nha đam như thế nào và bạn có biết đắp mặt nạ nha đam mấy lần một tuần là tốt không? Cùng tìm hiểu ngay!

Đắp mặt nạ nha đam mấy lần một tuần thì tốt là câu hỏi mà nhiều chị em thường băn khoăn mỗi khi sử dụng nha đam để làm đẹp cho da. Trong bài viết dưới đây, Phụ nữ và Gia đình sẽ giúp bạn giải đáp vấn đề này. Đắp mặt nạ nha đam mấy lần một tuần là hiệu quả nhất? - Ảnh minh họa: Internet Tác dụng của nha đam với da mặt Chất nhầy trong nha đam giúp cho da thêm độ ẩm và xóa mờ các nếp nhăn trên mặt đồng thời ngăn ngừa lão hóa da. Hơn thế nữa, chất gel trong nha đam còn đánh bay các nốt mụn và se khít lỗ chân lông. Dưới đây là những tác dụng cụ thể của nha đam đối với da mặt:

Làm dịu mát da: khi tiếp xúc với chất nhầy của nha đam, bạn luôn có cảm giác mịn màng và dịu mát. Nha đam giúp da dịu mát, chữa rám nắng và trị mụn - Ảnh minh họa: Internet Chữa da rám nắng: Gel nha đam có tính mát, chống viêm, có thể chữa sạm da cho cháy nắng. Chất oxy hóa trong nha đam có thể chữa lành những tổn thương do các tia UV gây ra cho da.

Dưỡng ẩm cho da: Chất nhầy khiến da ẩm và mềm hơn.

Chữa lành vết thương: Nha đam có khả năng làm khô những vết bỏng, vết xước hoặc mụn, đồng thời thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào da non, hạn chế sẹo thâm nhờ chất chống oxy hóa.

Chống lão hóa: Vitamin E và vitamin C có trong nha đam giúp làn da mờ nếp nhăn, hạn chế nám, tàn nhang, giúp da luôn căng mịn. Mặt nạ nha đam chống lão hóa cho da - Ảnh minh họa: Internet Ngăn ngừa và trị mụn: Nhờ tính kháng viêm và kháng khuẩn cực tốt của nha đam mà nó được sử dụng để ngăn ngừa và trị mụn hiệu quả. Đắp mặt nạ nha đam mấy lần một tuần là tốt? Có nhiều chị em thích sử dụng nha đam để làm đẹp và thấy tốt quá nên ngày nào cũng dùng vậy liệu có nên đắp mặt nạ nha đam hằng ngày không và đắp mặt nạ nha đam mấy lần một tuần sẽ phát huy hiệu quả tốt nhất thì không phải ai cũng biết. Câu trả lời dành cho bạn là chỉ nên đắp mặt nạ nha đam 2-3 lần/tuần là đủ. Làn da của bạn khá mỏng, nha đam đã loại bỏ bớt tế bào chết trên da do đó nó cần thời gian để phục hồi và tái tạo lại tế bào mới. Nếu sử dụng mặt nạ nha đam quá nhiều lần trong tuần, vô tình bạn đã và đang làm mòn đi lớp tế bào bảo vệ da khiến cho da thêm tổn thương và yếu hơn.

Chỉ nên đắp mặt nạ nha đam 2-3 lần/tuần - Ảnh minh họa: Internet Nếu sử dụng mặt nạ nha đam quá ít như vài tuần 1 lần hay 1 lần/tuần thì không thể cung cấp đủ dưỡng chất và độ ẩm cho da suốt 1 tuần. Cách làm mặt nạ nha đam chăm sóc da Chất bradykinin có trong nha đam khi tiếp xúc với các vết thương hở có thể gây ra dị ứng. Dưới đây là cách làm nha đam đắp mặt không bị ngứa để chăm sóc da an toàn dành cho bạn: Cách 1: Gọt sạch vỏ nha đam, rửa sạch. Dùng dao cạo lấy lớp gel trong suốt và thoa trực tiếp lên da.

Cách 2: Ép phần thịt của nha đam tươi lấy nước. Sau đó, dùng gạc mỏng lọc lấy nước nha đam nguyên chất. Pha tinh chất này với nước theo tỷ lệ 1:2 hoặc 3:5 rồi thoa đều lên mặt.

Cách 3: Rửa sạch lá nha đam sau đó dùng dao cắt ngang thành từng lát mỏng rồi đắp trực tiếp lên vùng da bị nám tương tự như mặt nạ dưa leo. Đắp mặt nạ nha đam giúp làn da bạn đẹp rạng ngời - Ảnh minh họa: Internet Bạn nên thực hiện những cách đắp mặt nạ trên trước khi đi ngủ để làn da được thư giãn và hấp thụ dưỡng chất tốt nhất. Bạn có thể kết hợp nha đam với sữa chua, sữa tươi, dầu dừa, chanh hoặc mật ong để mang lại hiệu quả tuyệt vời hơn. Bạn có thể làm mặt nạ nha đam dùng dần để tiết kiệm thời gian và một vài lá nha đam không thể dùng hết một lần bằng cách cho toàn bộ hỗn hợp tinh chất mặt nạ vào trong hộp đậy kín lại và cất vào tủ lạnh. Thời gian tối đa bạn có thể dùng lại là 1 tháng. >>> Xem thêm: - Công dụng của mặt nạ nha đam tươi - 9 loại mặt nạ nha đam trị mụn Mặt nạ nha đam có ăn nắng không? Nhiều người cũng thắc mắc không biết mặt nạ nha đam có ăn nắng không bởi có vài người nói rằng nha đam sẽ khiến da mỏng hơn và yếu dần đi. Câu trả lời là có nhiều trường hợp sử dụng nha đam không đúng cách sẽ khiến cho làn da của bạn bị rám nắng nghiêm trọng. Việc sử dụng mặt nạ nha đam đúng theo hướng dẫn và không quá 3 lần/tuần sẽ giúp cho làn da khỏe hơn và không bị bắt nắng. Nếu sử dụng mặt nạ đúng cách thì da khỏe hơn và không bắt nắng - Ảnh minh họa: Internet Cách bảo quản nha đam để đắp mặt Bảo quản nha đam phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Cụ thể dưới đây: Nhiệt độ: Nên chọn cắt lá nha đam vào buổi sáng sớm hoặc chiều tối khi trời dịu mát và nhiệt độ không quá cao. Đây cũng là lúc lá nha đam tươi nhất và có thể bảo quản lâu nhất.

Khâu sơ chế: Khi cắt lá nha đam ra khỏi cây, nên sơ chế luôn nếu không nó sẽ bị mềm hoặc thối dần, khiến cho tác dụng làm đẹp bị giảm đi do biến chất.

Bảo quản nha đam đã sơ chế xong: Khi sơ chế xong, nếu không dùng ngay thì nên cho nha đam vào lọ đậy nắp kín và cho vào tủ lạnh. Thực chất, bạn có thể bảo quản nha đam trong tủ lạnh tối đa 1 tháng, tuy nhiên bạn chỉ nên dùng nó trong vòng 1 tuần để đảm bảo chất lượng nha đam tốt nhất. Hy vọng những kiến thức chia sẻ trên đây sẽ giúp bạn trả lời được câu hỏi đắp mặt nạ nha đam mấy lần một tuần là tốt nhất. Từ đó, bạn có thể sử dụng nha đam để làm đẹp đúng cách và mang lại hiệu quả như ý muốn. Chúc bạn luôn có một làn da đẹp và tươi sáng.

Hé lộ 6 công thức mặt nạ yến mạch mật ong chuẩn công hiệu như những thương hiệu lớn! Thay vì mua những loại mỹ phẩm đắt đỏ, hãy thử tự làm ngay 6 công thức mặt nạ yến mạch mật ong thường được ứng dụng bởi các nhãn hiệu mỹ phẩm nổi tiếng dưới đây nhé.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dap-mat-na-nha-dam-may-lan-mot-tuan-la-hieu-qua-nhat-346912.html