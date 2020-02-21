Bí quyết đắp mặt nạ giấy đúng cách để nàng tự tin tỏa sáng

Không có gì bất ngờ khi mặt nạ giấy là một trong những vật bất ly thân của “đại hoa đán” hay các “đại minh tinh”. Lợi ích của mặt nạ giấy đối với làn da là thực tế không cần bàn cãi. Vậy đắp mặt nạ giấy đúng cách như thế nào để mang lại lợi ích tối ưu cho làn da? Cùng tìm hiểu trong bài viết sau!

Việc làm sạch da mặt và tẩy da chết nhẹ nhàng sẽ giúp cho làn da của bạn có thể thẩm thấu nhanh dưỡng chất từ mặt nạ giấy. Những chuyên gia chăm sóc sắc đẹp hàng đầu chia sẻ việc tẩy da chết trước khi đắp mặt nạ giấy sẽ giúp cho mặt nạ giấy tăng thêm 20% công hiệu đối với làn da.

Không phải sữa rửa mặt hay sản phẩm tẩy da chết nào cũng có tác dụng cân bằng độ pH cho làn da. Việc dùng toner giúp cân bằng độ pH trên da, giúp cho mặt nạ giấy phát huy được tác dụng tối ưu.

Bước 3: Đắp mặt nạ

Trước tiên, bạn hãy giữ thẳng khuôn mặt, căn chỉnh sao cho miếng mặt nạ giấy khớp với mắt và môi. Đắp trong thời gian tối đa 20 phút, sau đó gỡ miếng mặt nạ ra. Dùng tay massage trên da mặt, sau đó rửa sạch lại bằng nước.

Chỉ nên đắp trong thời gian 20 phút - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Cấp ẩm cho da sau khi đắp mặt

Dưỡng chất trong mặt nạ lúc này đã thấm sâu vào da mặt, dùng một chút kem dưỡng ẩm trên da mặt sẽ giúp khóa ẩm, khóa dưỡng chất. Từ đó sẽ giúp cho làn da mềm mượt hơn.

Khóa ẩm cho da bằng kem dưỡng ẩm sau khi đắp mặt nạ giấy - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi đắp mặt nạ giấy

Việc thực hiện đủ quy trình đắp mặt nạ đúng cách sẽ giúp bạn tối ưu hóa được tác dụng của mặt nạ giấy đối với da mặt. Tuy nhiên, cần chú ý những điều sau trong hướng dẫn cách đắp mặt nạ:

Lâu hơn không tốt hơn

Rất nhiều bạn sẽ cho rằng nếu đắp mặt nạ giấy đúng cách trong 20 phút sẽ thu được một số lợi ích cho làn da. Vậy nếu đắp trong một giờ chắc hẳn lợi ích sẽ nhân lên gấp ba. Thật không may, logic này không đúng với việc đắp mặt nạ giấy.

Các thành phần dưỡng ẩm và dưỡng da trong mặt nạ giấy sẽ dần dần thâm nhập và làn da. Nhưng nếu để mặt nạ giấy tự khô, nó sẽ bắt đầu hút hết ẩm ra khỏi da bạn, khiến da còn bị khô hơn lúc chưa đắp. Thời gian khuyến nghị cho việc đắp mặt nạ giấy là 20 phút. Đồng thời các chuyên gia hàng đầu cũng chia sẻ nguyên tắc “Không bao giờ ngủ cùng với mặt nạ giấy” nếu bạn không muốn thức dậy với làn da khô như giấy.

Hãy quan tâm đến danh sách thành phần

Tại sao mặt nạ giấy lại mang đến hiệu quả thần kỳ cho làn da? Về nguyên tắc, mặt nạ giấy “ép” làn da của bạn “thẩm thấu” một lượng lớn các dưỡng chất trong thời gian ngắn. Loại mặt nạ giấy phổ biến nhất hiện nay là mặt nạ giấy làm từ sợi tổng hợp không nhuộm có cấp paraben và dầu khoáng.

Tuy nhiên, loại mặt nạ giấy làm từ vật liệu thế hệ mới mới là “đỉnh của đỉnh”, ví dụ như mặt nạ giấy hydrogel, mặt nạ giấy tảo biển siêu hữu cơ,... Điều tuyệt vời về những loại mặt nạ giấy này là chúng không chỉ được thấm đẫm dưỡng chất, mà bản thân mặt nạ đã được làm từ những thành phần rất có lợi cho làn da. Bạn hãy cân nhắc để chọn loại mặt nạ giấy tốt nhất cho làn da của mình.

Cần kiểm tra kỹ thành phần trong mặt nạ giấy để chọn loại phù hợp nhất cho da - Ảnh minh họa: Internet

Hãy tận dụng dưỡng chất có trong gói mặt nạ giấy

Nếu bạn chú ý sẽ thấy trong gói mặt nạ giấy có rất nhiều dưỡng chất. Hãy tận dụng triệt để như dùng để massage cằm, cổ, tay hay thậm chí cả bàn chân.

Cách dùng mặt nạ giấy nén

Tóm tắt các bước dùng mặt nạ giấy nén - Ảnh minh họa: Internet

Bước 1 – Chuẩn bị

Dung dịch dưỡng ẩm lotion/ toner/ emulsion/ essence/ serum mà bạn yêu thích. Chú ý lotion trong mỹ phẩm Nhật Bản tương đương với Toner trong mỹ phẩm Hàn Quốc

Xịt khoáng/nước khoáng: bạn có thể dùng nước khoáng đóng chai, nhưng tốt nhất là nên dùng nước xịt khoáng dành cho da mặt.

Mặt nạ giấy nén

Bước 2 - Cách làm hỗn hợp đắp mặt nạ giấy nén

Dùng nước xịt khoáng hoặc nước khoáng thấm ướt mặt nạ giấy nén

Nhỏ vài giọt dung dịch dưỡng ẩm lên mặt nạ giấy nén và để cho dưỡng chất thấm đều

Bước 3 – Đắp mặt nạ giấy nén trong 3 phút

Chỉ nên đắp trong thời gian 3 phút. Nếu đắp quá lâu sẽ khiến cho các chất dưỡng ẩm bị thấm ngược lại và gây phản tác dụng.

Bạn có thể thực hiện 2 lần/ngày và không nên dùng các loại dưỡng ẩm có chứa cồn.

Nhanh, đẹp và hợp túi tiền là một trong những lý do khiến cho mặt nạ giấy “làm mưa làm gió” trong suốt thời gian qua trong giới làm đẹp và đến nay vẫn không ngừng hạ nhiệt. Mong rằng những chia sẻ về cách đắp mặt nạ giấy đúng cách trong bài viết này sẽ giúp bạn sớm chinh phục được sản phẩm làm đẹp này ở cấp độ cao nhất.