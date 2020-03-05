Trẻ ngủ hay giật mình có sao không? Cách khắc phục là gì?

Trẻ ngủ hay giật mình và không sâu giấc là hiện tượng thường gặp ở các bé sơ sinh. Tuy nhiên, đây cũng có thể là biểu hiện bất thường ảnh hưởng đến sức khỏe của bé. Vậy nguyên nhân chính là gì và làm cách nào để bé ngủ không giật mình? Hãy cùng tìm hiểu tại bài viết dưới đây.

Trẻ ngủ hay giật mình là một hiện tượng thường gặp - Ảnh minh hoạt: Internet

Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng trẻ ngủ hay giật mình

Trẻ sơ sinh hay bị giật mình lúc ngủ khiến con ngủ không được sâu giấc, hay tỉnh và quấy khóc khiến ba mẹ cực kỳ lo lắng và mệt mỏi. Vậy, nguyên nhân do đâu dẫn đến hiện tượng này?

Nguyên nhân sinh lý và môi trường tự nhiên

Do phản xạ tự nhiên: Trẻ ngủ hay giật mình hoảng hốt là một trong những phản xạ tự nhiên rất hay gặp ở các bé sơ sinh. 9 tháng 10 ngày nằm trong bụng mẹ, quá quen thuộc với không gian chật hẹp, nay chuyển ra môi trường khác nên bé chưa kịp thích nghi được. Chính vì thế, nhiều lúc bé tự tạo phản xạ giật mình để bảo vệ bản thân. Đó là một hiện tượng sinh lý bình thường ở trẻ sơ sinh và sẽ biến mất khi trẻ được 3 đến 6 tháng tuổi.

Bé hay vặn mình dẫn đến giật mình - Ảnh minh hoạt: Internet

Bất an từ trong giấc mơ: Trẻ ngủ hay giật mình có thể là do tâm lý bất an, lo lắng hoặc mơ những giấc mơ kỳ lạ và cảm thấy không an toàn.

Tiếng ồn xung quanh: Giác quan của trẻ sơ sinh khá nhạy cảm. Chính vì thế, những tiếng ồn nhỏ như mở cửa, đồ vật rơi,... cũng rất dễ khiến cho bé giật mình tỉnh giấc, ngủ không ngon.

Có thể do tiếng ồn xung quanh - Ảnh minh hoạt: Internet

Nguyên nhân về bệnh lý

Trẻ ngủ hay giật mình tỉnh giấc cũng có thể do những nguyên nhân về bệnh lý, cụ thể: