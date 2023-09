Trước tiên, chúng ta sẽ phân tích những tác nhân phổ biến phát sinh từ vấn đề môi trường bên ngoài trước. Dưới đây là danh sách những lý do khiến trẻ 2 tuổi ngủ hay giật mình phát sinh từ bên ngoài:

Có rất nhiều lý do khiến trẻ 2 tuổi ngủ hay giật mình , đa phần chúng đến từ những tác nhân bên ngoài nhưng nhiều trường hợp cũng xuất hiện do các nguyên nhân bệnh lý. Để biết chính xác tình trạng của bé xuất hiện từ nguyên nhân nào các vị phụ huynh nên có sự theo dõi kỹ càng và các hiểu biết cần thiết để giúp bé yêu sớm chấm dứt được vấn đề này.

Giấc ngủ không thỏa mái:

Giấc ngủ không thỏa mái sinh ra do nơi bé nằm ngủ khiến bé khó chịu, bé nằm ngủ trong từ thế không thư giãn, hoặc cũng có thể do nơi bé nằm ngủ có những loại đồ vật hay thứ gì đó khiến bé sợ hãi. Ví dụ như có nhiều bé sợ bóng tối, bố mẹ không biết nên không thắp đèn ngủ cho bé, điều này làm bé ôm tâm lý bất an khi đi ngủ.

Nơi ngủ không thỏa mái có thể là một nguyên nhân khiến trẻ 2 tuổi ngủ hay giật mình - Ảnh minh họa: Internet

Tiếng ồn:

Tiếng ồn là một trong những lý do hàng đầu khiến bé bị khó ngủ và hay giật mình khi đang ngủ, ngay cả chúng ta khi đang ngủ nếu có âm thanh quấy nhiễu cũng sẽ bị giật mình, đó là một loại phản xạ tự nhiên của cơ thể con người.