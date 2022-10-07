Muốn con tự lập và trưởng thành mạnh mẽ, ba mẹ đừng nên làm thay bé những việc này

Một số điều sau đây chúng ta không bao giờ nên làm cho con cái của mình. Hãy tính đến những điều này và để con phát huy tính tự lập ba mẹ nhé.

Và cuối cùng chúng ta có gì? Chúng ta lấy từ những đứa trẻ cơ hội để tự trả lời. Bạn có thể gợi ý cho trẻ về những điều cần nói nếu chúng yêu cầu bạn. Nhưng bạn chắc chắn không bao giờ nên trả ời thay cho con.

Tất cả bắt đầu với những khoảnh khắc hạnh phúc khi một đứa trẻ nhỏ được hỏi, "Ồ, tên của con là gì?" và các bậc cha mẹ muốn trả lời, "Cháu nó là ...." Sẽ thật tuyệt nếu thói quen này chấm dứt khi một đứa trẻ học nói. Nhưng không, chúng ta quản lý để đưa ra câu trả lời ngay cả cho trẻ em tuổi teen của chúng ta ở khắp mọi nơi như trong cửa hàng, ở nhà và ở những nơi khác.

Lần tới khi bạn muốn nói thay con, hãy cố gắng ngăn bản thân lại. Hãy để con tự nói.

2. Làm bạn của con

Nhiều bậc cha mẹ cố gắng trở thành bạn của con cái họ, và họ không muốn con họ có bất kỳ bí mật nào với họ. Chúng ta có thể dễ dàng hiểu tại sao cha mẹ muốn điều này, nhưng chúng ta hãy thử xem xét điều này sâu hơn một chút.

Tuy nhiên, cha mẹ có một vai trò khác: ba mẹ là người quan tâm đến con và yêu thương con. Không cần phải cố gắng trở thành những người bạn rất thân. Hãy để trẻ tự tìm kiếm bạn bè giữa những người ở độ tuổi của chúng. Bố mẹ luôn ở bên khi con cái cần tình yêu và sự hỗ trợ.

Nói không với việc quá thân thiết trong một mối quan hệ nhất là đối với con để thiết lập sự tôn trọng và để bé hiểu khi con cần ba mẹ là chỗ dựa vững chắc ở phía sau. Học cách hỗ trợ và tôn trọng lẫn nhau là điều ba mẹ nên hướng cho con.

3. Muốn và cần

Chúng ta biết rất rõ rằng bông cải xanh tốt cho sức khỏe hơn nhiều so với kẹo và đôi giày thể thao mới hữu ích hơn búp bê. Vì vậy, chúng ta ra lệnh cho con cái để chọn những gì chúng nên muốn.

Những điều như vậy dẫn đến điều gì? Ba mẹ sẽ triệt tiêu “cái tôi” của một đứa trẻ, mong muốn và mục tiêu của chúng. Những điều như vậy cũng dẫn đến việc trở thành một nạn nhân vô tội vạ hoặc thậm chí là một cuộc nổi loạn chống lại mọi người của trẻ.

Ảnh minh họa: Internet

Ba mẹ nên tìm kiếm nhu cầu và mong muốn của đứa trẻ. Nếu bạn cần dạy chúng những thói quen tốt, đừng làm điều đó một cách thô bạo, hãy để con lựa chọn và giải thích vì sao con nên chọn cái này hơn cái kia thay vì ép con theo ý bạn.

4. Giúp đỡ con quá nhiều

Trẻ em 2 và 3 tuổi đã có thể tự mặc và cởi các loại quần áo khác nhau, rửa cốc và cho quần áo bẩn vào máy giặt. Hơn thế nữa, ở độ tuổi này, trẻ rất muốn tự mình làm.

Ảnh minh họa: Internet

Chúng ta mặc quần áo cho con gần như cho đến khi con trưởng thành hay kết hôn. Chúng ta ủng hộ hành vi này với lập luận "Con tôi không thể làm điều đó!" Chúng ta cho chúng ăn, chúng ta không để chúng tự làm và chúng ta không để chúng thử nghiệm. Và sau này, chúng ta ngạc nhiên khi một thiếu niên bừa bộn hoặc không muốn giúp đỡ ba mẹ của chúng.

Đừng để những sự việc như vậy khiến bạn đau đầu về sau này, ba mẹ hãy để đứa trẻ tự làm càng nhiều càng tốt.

5. Chọn luôn cho thị hiếu của con

Chúng ta thường cố gắng áp đặt sở thích âm nhạc, sở thích sách và phong cách quần áo của mình lên con cái. Đó là với mục đích tốt, nhưng nó làm giảm tính cá nhân của trẻ. Và trong nhiều trường hợp, nó dẫn đến một cuộc phản đối, nơi những đứa trẻ làm điều hoàn toàn ngược lại.

Xem những bộ phim yêu thích của bạn và nghe những bản nhạc mà bạn yêu thích và hãy để con bạn làm điều tương tự, đừng ép uổng con vì nó cũng không mang lại hiệu quả tích cực. Thay vào đó, ba mẹ có thể hảo luận về thần tượng của bạn với con cái của bạn, điều này sẽ thú vị hơn nhiều.

Theo Brightside