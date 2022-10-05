5 dấu hiệu "tinh tế" cho thấy chị em đang vào "thời điểm vàng" của chu kỳ rụng trứng và cơ hội thụ thai cao

Nuôi dạy con 05/10/2022 10:46

Các bác sĩ sinh sản có nhiều cuộc trò chuyện với bệnh nhân nữ của họ về việc rụng trứng, vì đó là một phần quan trọng trong mong muốn mang thai và sinh con của họ.

Điều đáng ngạc nhiên là sự rụng trứng có thể đoán trước không chỉ quan trọng đối với những phụ nữ đang cố gắng thụ thai mà nó còn đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe tổng thể của người phụ nữ, cho dù trứng của người phụ nữ có được thụ tinh hay không. Tuy có rất nhiều thiết bị và bộ dụng cụ đặc biệt để phát hiện khả năng sinh sản, nhưng có một số cách khác để biết phụ nữ đã sẵn sàng thụ thai hay chưa, và đáng ngạc nhiên là chính cơ thể và tâm trí của cô ấy lại gửi cho cô ấy những dấu hiệu sống động nhất.

1. Mọi người thấy bạn hấp dẫn hơn

5 dấu hiệu 'tinh tế' cho thấy chị em đang vào 'thời điểm vàng' của chu kỳ rụng trứng và cơ hội thụ thai cao - Ảnh 1

Các nghiên cứu cho rằng khi phụ nữ rụng trứng, đàn ông thấy cô ấy hấp dẫn hơn. Tất cả là do nội tiết tố. Mức độ progesterone của phụ nữ thấp và mức độ estrogen cao trong giai đoạn này, và đây là những gì làm cho phụ nữ trông thậm chí có vẻ hấp dẫn hơn đối với đàn ông trong giai đoạn này.

Tác giả chính của nghiên cứu, David Puts, phó giáo sư nhân chủng học tại Đại học Bang Pennsylvania, cho biết: "Thời điểm duy nhất trong chu kỳ khi mức estradiol cao và mức progesterone đồng thời thấp là giai đoạn cuối của nang trứng, gần rụng trứng, khi khả năng sinh sản cao nhất."

2. Khứu giác của bạn có thể nhạy hơn rất nhiều

Cảm giác thèm ăn và tâm trạng của phụ nữ có mối liên hệ rõ ràng với chu kỳ kinh nguyệt. Nhưng có những thay đổi khác, tinh tế hơn trong suy nghĩ và hành vi của cô ấy.

5 dấu hiệu 'tinh tế' cho thấy chị em đang vào 'thời điểm vàng' của chu kỳ rụng trứng và cơ hội thụ thai cao - Ảnh 2

Một trong số đó là sự thay đổi khứu giác của cô ấy. Nó tăng dần khi khả năng sinh sản của phụ nữ đạt đỉnh vào nửa sau của chu kỳ. Đây là lý do tại sao phụ nữ có thể nhận thấy rằng vào một số ngày họ thích một mùi hương phong phú và phức tạp, trong khi vào những ngày khác, ngay cả một làn hương thoảng nhẹ cũng có thể là quá nhiều và gây khó chịu. Hoặc họ có thể bị thu hút bởi một số mùi nhất định, nhưng sau đó các mùi khác nhau bắt đầu thu hút họ vào những thời điểm khác.

3. Giọng nói của bạn có thể thay đổi khi bạn đến gần thời điểm "vàng" thụ thai

5 dấu hiệu 'tinh tế' cho thấy chị em đang vào 'thời điểm vàng' của chu kỳ rụng trứng và cơ hội thụ thai cao - Ảnh 3

Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng phụ nữ nói giọng the thé, nữ tính hơn khi rụng trứng. Âm vực giọng cao hơn ở phụ nữ cho thấy họ có hormone nữ tính và nó cũng liên quan đến việc trẻ ra hơn. Cả hai điều này đều có liên quan đến khả năng sinh sản cao, vì vậy nam giới tự nhiên bị thu hút bởi những tín hiệu này.

4. Bạn bắt đầu mua nhiều sản phẩm hơn khi bạn rụng trứng

Khi chúng ta nghĩ về lý do tại sao phụ nữ lại có xu hướng mua sắm nhiều hơn nam giới, các nhà khoa học có một câu trả lời đơn giản: đó là tất cả ảnh hưởng của hormone buồng trứng.

5 dấu hiệu 'tinh tế' cho thấy chị em đang vào 'thời điểm vàng' của chu kỳ rụng trứng và cơ hội thụ thai cao - Ảnh 4

Các nhà khoa học đã chứng minh rằng phụ nữ lý trí và kiểm soát hơn sau khi rụng trứng nhưng lại có hành vi bốc đồng, lo lắng và cáu kỉnh trong giai đoạn trước kỳ kinh nguyệt. Các nghiên cứu chỉ ra rằng phụ nữ có xu hướng chi tiêu quá mức, thiếu kiểm soát và cảm thấy hối hận khi tiêu dùng quá mức ở đỉnh cao của khả năng sinh sản.

5. Ưa chuộng hơn với quần áo màu đỏ và hồng trong thời kỳ rụng trứng

5 dấu hiệu 'tinh tế' cho thấy chị em đang vào 'thời điểm vàng' của chu kỳ rụng trứng và cơ hội thụ thai cao - Ảnh 5

Các nhà nghiên cứu khẳng định, phụ nữ ăn mặc để gây ấn tượng khi họ ở thời điểm sinh nở nhất. Nhưng, đáng ngạc nhiên, nó không hoàn toàn là về thời trang hay đeo nhiều phụ kiện hơn và thậm chí không phải về việc để lộ nhiều khe ngực hơn.

Các nhà khoa học khẳng định rằng phụ nữ có xu hướng chọn quần áo màu đỏ hoặc hồng khi họ đang rụng trứng. Họ giải thích điều đó là do đàn ông bị thu hút bởi phụ nữ mặc đồ màu đỏ, vì màu này liên quan đến việc phụ nữ đỏ mặt khi ngại ngùng trước đàn ông. Vì vậy, đây có thể là một mong muốn bản năng để trở nên hấp dẫn hơn đối với những người khác giới.

Theo Brightside

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