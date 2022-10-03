Muốn con khỏe mạnh từ trong ra ngoài, tinh thần mạnh mẽ tinh anh, ba mẹ nhất định đừng quên một điều cực quan trọng này

Dưới đây là một số mẹo nhỏ giúp gia đình bạn chọn nước tốt hơn cho trẻ.

Cùng với sữa, nước lọc là thức uống tốt nhất cho trẻ. Nó siêu lành mạnh với không calo và không thêm đường. Nó tốt cho cơ thể, giữ cho khớp, xương và răng khỏe mạnh, giúp máu lưu thông và có thể giúp trẻ duy trì cân nặng hợp lý khi trưởng thành. Được cung cấp đủ nước giúp cải thiện tâm trạng, trí nhớ và sự chú ý ở trẻ em.

Khoảng 6 tháng tuổi, trẻ có thể được làm quen với nước. Chúng chỉ cần khoảng 118 - 234 ml mỗi ngày cho đến khi chúng được một tuổi vì phần còn lại của chất lỏng đến từ sữa mẹ hoặc sữa công thức.

Để luôn đủ nước, trẻ từ 1-3 tuổi cần khoảng 4 cốc đồ uống mỗi ngày, bao gồm cả nước hoặc sữa. Con số này tăng lên khoảng 5 cốc đối với trẻ 4-8 tuổi và 7-8 cốc đối với trẻ lớn hơn.

Cần lưu ý rằng những lượng này thay đổi theo từng cá nhân và có thể cần được điều chỉnh tùy thuộc vào mức độ hoạt động và điều kiện môi trường như nhiệt độ và độ ẩm.

Cách giúp gia đình bạn chọn nước an toàn cho con

Có rất nhiều cách để lôi kéo mọi người trong gia đình uống đồ uống lành mạnh và cung cấp đủ nước cho cả ngày. Bản thân trở thành một tấm gương tốt là một cách tuyệt vời để giúp biến nước thành một phần trong thói quen của con bạn và tạo cho chúng thói quen uống nước trước khi khát. Dưới đây là một số điều chỉnh để thêm phần thú vị:

Pha nước với chanh, quả mọng, dưa chuột hoặc bạc hà để tăng thêm hương vị. Đây là một cách dễ dàng để giữ cả gia đình quay trở lại để nạp năng lượng.

Ảnh minh họa: Internet

Để sẵn trái cây và rau có hàm lượng nước cao. Một số loại rau tốt nhất để lựa chọn là dưa chuột, bí xanh, rau diếp, cần tây và cà chua. Các loại trái cây hàng đầu bao gồm dưa hấu, dưa đỏ, dâu tây, quả việt quất và bưởi.

Trẻ em thích thú với những chai hoặc cốc nước đặc biệt. Cho dù đó là một chai thể thao được cá nhân hay một chiếc cốc lạ mắt có ô hoặc ống hút xoáy, việc tạo thêm nét độc đáo qua ly đồ uống sẽ thu hút trẻ.

Làm kem que của riêng bạn với trái cây xay nhuyễn cho một buổi chiều mát mẻ. Hãy biến nó thành một hoạt động gia đình vui vẻ bằng cách sử dụng những chiếc cốc giấy nhỏ. Hãy để con bạn trang trí chúng trước khi lấp đầy hoặc tìm kiếm những khuôn kem que có hình dạng và màu sắc vui nhộn.

Đồ uống cần hạn chế

Nước và sữa là tất cả những thức uống mà trẻ em cần. Vì vậy, đừng tin vào tất cả những lời thổi phồng xung quanh nhiều loại đồ uống khác được bán cho trẻ em. Những loại này thường chứa nhiều đường hơn mức trẻ em cần trong một ngày và có thể góp phần gây ra tình trạng sức khỏe kém. Đây là những điều cần tránh:

Đồ uống có đường : Không nên cho con uống đồ uống có đường khi con bạn dưới 2 tuổi. Và cố gắng hạn chế chúng cho trẻ lớn nhiều nhất có thể. Điều này bao gồm đồ uống thể thao, cocktail nước trái cây, sô-đa, nước chanh và nước ngọt. Những thức uống này không khuyến khích. Chúng cũng có thể khiến con bạn bớt đói và không ăn những thức ăn bổ dưỡng mà chúng thực sự cần. Đường bổ sung có thể dẫn đến tăng cân quá mức, sâu răng, bệnh tiểu đường.

Ảnh minh họa: Internet

Nước trái cây : Ngay cả uống 100% nước trái cây cũng nên được hạn chế nghiêm ngặt. Mặc dù nó có thể chứa một số vitamin, nhưng những thức uống này lại chứa nhiều đường và calo và ít chất xơ lành mạnh có trong trái cây nguyên chất. Vì vị ngọt của nó sẽ có hại, một khi trẻ được cho uống nước trái cây, có thể khó để trẻ uống nước lọc.

Sữa có hương vị : Mặc dù bạn nhận được lợi ích của canxi và vitamin có trong sữa, nhưng sữa có hương vị có thể có lượng đường cao hơn nhiều. Nên tránh những loại đường bổ sung này để không khuyến khích trẻ thích vị ngọt.

Dấu hiệu mất nước ở trẻ

Ngay cả với những thói quen và ý định tốt nhất, rắc rối vẫn có thể phát sinh. Điều quan trọng là phải biết các dấu hiệu mất nước để bạn có thể giải quyết chúng nhanh chóng.

Ảnh minh họa: Internet

Trẻ sơ sinh 0-6 tháng chỉ nên bú sữa mẹ hoặc sữa công thức. Nước bổ sung không được khuyến khích ở độ tuổi này. Khoảng 6 tháng, có thể bổ sung thức ăn bổ sung và một lượng nhỏ nước. Nếu bạn lo lắng rằng trẻ sơ sinh không bú đủ, hãy gọi cho bác sĩ nhi khoa ngay lập tức. Các triệu chứng mất nước đáng chú ý nhất ở lứa tuổi này là:

Ít tã ướt hơn

Quá hay buồn ngủ

Chỗ mềm bị lõm (thóp) trên đầu em bé

Không có nước mắt khi khóc

Khi trẻ lớn hơn, chúng có khả năng cho bạn biết cảm giác của chúng tốt hơn. Tuy nhiên, vẫn cần phải theo dõi chúng vì trẻ em khi chơi đùa thường rất khó dừng lại. Các triệu chứng ở trẻ lớn hơn bao gồm:

Môi khô hoặc miệng dính

Đi tiểu ít hoặc nước tiểu sẫm màu - hãy nhớ rằng nước tiểu phải có màu vàng nhạt, gần như trong

Buồn ngủ và cáu kỉnh

Da ửng đỏ

Ở thanh thiếu niên, mất nước là một nguy cơ lớn, đặc biệt nếu con tập luyện cường độ cao. Các dấu hiệu phổ biến nhất cho nhóm tuổi này là:

Khô môi hoặc miệng

Lâng lâng người

Chuột rút

Khát nước

Nước tiểu sẫm màu hoặc ít hơn

Đau đầu

Mạch đập nhanh

Da ửng đỏ

Cảm thấy nóng hoặc lạnh quá mức

Năng động là một lựa chọn quan trọng trong lối sống của mọi thành viên trong gia đình. Nhưng trong khi chơi thể thao hoặc các hoạt động thể chất khác, con bạn có thể cần bổ sung nước để ngăn ngừa mất nước. Ví dụ, khi tham gia các môn thể thao, hãy đảm bảo con bạn uống nước trước, trong và sau khi luyện tập hoặc chơi trò chơi.

Theo Healthychildren