Muốn con khỏe mạnh từ trong ra ngoài, tinh thần mạnh mẽ tinh anh, ba mẹ nhất định đừng quên một điều cực quan trọng này

Nuôi dạy con 03/10/2022 05:01

Việc bổ sung nước cho trẻ rất cần thiết để suy trì sức khỏe và tình thần nhạy bén cho con. Có những loại thức uống ba mẹ nên ưu ái hơn, bên cạnh đó cũng cần để tâm một số loại có nguy cơ gây hại cho trẻ.

Cùng với sữa, nước lọc là thức uống tốt nhất cho trẻ. Nó siêu lành mạnh với không calo và không thêm đường. Nó tốt cho cơ thể, giữ cho khớp, xương và răng khỏe mạnh, giúp máu lưu thông và có thể giúp trẻ duy trì cân nặng hợp lý khi trưởng thành. Được cung cấp đủ nước giúp cải thiện tâm trạng, trí nhớ và sự chú ý ở trẻ em. 

Muốn con khỏe mạnh từ trong ra ngoài, tinh thần mạnh mẽ tinh anh, ba mẹ nhất định đừng quên một điều cực quan trọng này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là một số mẹo nhỏ giúp gia đình bạn chọn nước tốt hơn cho trẻ.

Trẻ em cần bao nhiêu nước?

Khoảng 6 tháng tuổi, trẻ có thể được làm quen với nước. Chúng chỉ cần khoảng 118 - 234 ml mỗi ngày cho đến khi chúng được một tuổi vì phần còn lại của chất lỏng đến từ sữa mẹ hoặc sữa công thức.

Để luôn đủ nước, trẻ từ 1-3 tuổi cần khoảng 4 cốc đồ uống mỗi ngày, bao gồm cả nước hoặc sữa. Con số này tăng lên khoảng 5 cốc đối với trẻ 4-8 tuổi và 7-8 cốc đối với trẻ lớn hơn.

Cần lưu ý rằng những lượng này thay đổi theo từng cá nhân và có thể cần được điều chỉnh tùy thuộc vào mức độ hoạt động và điều kiện môi trường như nhiệt độ và độ ẩm.

Cách giúp gia đình bạn chọn nước an toàn cho con

Có rất nhiều cách để lôi kéo mọi người trong gia đình uống đồ uống lành mạnh và cung cấp đủ nước cho cả ngày. Bản thân trở thành một tấm gương tốt là một cách tuyệt vời để giúp biến nước thành một phần trong thói quen của con bạn và tạo cho chúng thói quen uống nước trước khi khát. Dưới đây là một số điều chỉnh để thêm phần thú vị:

  • Pha nước với chanh, quả mọng, dưa chuột hoặc bạc hà để tăng thêm hương vị. Đây là một cách dễ dàng để giữ cả gia đình quay trở lại để nạp năng lượng.
Muốn con khỏe mạnh từ trong ra ngoài, tinh thần mạnh mẽ tinh anh, ba mẹ nhất định đừng quên một điều cực quan trọng này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet
  • Để sẵn trái cây và rau có hàm lượng nước cao. Một số loại rau tốt nhất để lựa chọn là dưa chuột, bí xanh, rau diếp, cần tây và cà chua. Các loại trái cây hàng đầu bao gồm dưa hấu, dưa đỏ, dâu tây, quả việt quất và bưởi.
  • Trẻ em thích thú với những chai hoặc cốc nước đặc biệt. Cho dù đó là một chai thể thao được cá nhân hay một chiếc cốc lạ mắt có ô hoặc ống hút xoáy, việc tạo thêm nét độc đáo qua ly đồ uống sẽ thu hút trẻ.
  • Làm kem que của riêng bạn với trái cây xay nhuyễn cho một buổi chiều mát mẻ. Hãy biến nó thành một hoạt động gia đình vui vẻ bằng cách sử dụng những chiếc cốc giấy nhỏ. Hãy để con bạn trang trí chúng trước khi lấp đầy hoặc tìm kiếm những khuôn kem que có hình dạng và màu sắc vui nhộn.

Đồ uống cần hạn chế

Nước và sữa là tất cả những thức uống mà trẻ em cần. Vì vậy, đừng tin vào tất cả những lời thổi phồng xung quanh nhiều loại đồ uống khác được bán cho trẻ em. Những loại này thường chứa nhiều đường hơn mức trẻ em cần trong một ngày và có thể góp phần gây ra tình trạng sức khỏe kém. Đây là những điều cần tránh:

  • Đồ uống có đường : Không nên cho con uống đồ uống có đường khi con bạn dưới 2 tuổi. Và cố gắng hạn chế chúng cho trẻ lớn nhiều nhất có thể. Điều này bao gồm đồ uống thể thao, cocktail nước trái cây, sô-đa, nước chanh và nước ngọt. Những thức uống này không khuyến khích. Chúng cũng có thể khiến con bạn bớt đói và không ăn những thức ăn bổ dưỡng mà chúng thực sự cần. Đường bổ sung có thể dẫn đến tăng cân quá mức, sâu răng, bệnh tiểu đường.
Muốn con khỏe mạnh từ trong ra ngoài, tinh thần mạnh mẽ tinh anh, ba mẹ nhất định đừng quên một điều cực quan trọng này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
  • Nước trái cây : Ngay cả uống 100% nước trái cây cũng nên được hạn chế nghiêm ngặt. Mặc dù nó có thể chứa một số vitamin, nhưng những thức uống này lại chứa nhiều đường và calo và ít chất xơ lành mạnh có trong trái cây nguyên chất. Vì vị ngọt của nó sẽ có hại, một khi trẻ được cho uống nước trái cây, có thể khó để trẻ uống nước lọc. 
  • Sữa có hương vị : Mặc dù bạn nhận được lợi ích của canxi và vitamin có trong sữa, nhưng sữa có hương vị có thể có lượng đường cao hơn nhiều. Nên tránh những loại đường bổ sung này để không khuyến khích trẻ thích vị ngọt.

Dấu hiệu mất nước ở trẻ

Ngay cả với những thói quen và ý định tốt nhất, rắc rối vẫn có thể phát sinh. Điều quan trọng là phải biết các dấu hiệu mất nước để bạn có thể giải quyết chúng nhanh chóng.

Muốn con khỏe mạnh từ trong ra ngoài, tinh thần mạnh mẽ tinh anh, ba mẹ nhất định đừng quên một điều cực quan trọng này - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Trẻ sơ sinh 0-6 tháng chỉ nên bú sữa mẹ hoặc sữa công thức. Nước bổ sung không được khuyến khích ở độ tuổi này. Khoảng 6 tháng, có thể bổ sung thức ăn bổ sung và một lượng nhỏ nước. Nếu bạn lo lắng rằng trẻ sơ sinh không bú đủ, hãy gọi cho bác sĩ nhi khoa ngay lập tức. Các triệu chứng mất nước đáng chú ý nhất ở lứa tuổi này là:

  • Ít tã ướt hơn
  • Quá hay buồn ngủ
  • Chỗ mềm bị lõm (thóp) trên đầu em bé
  • Không có nước mắt khi khóc

Khi trẻ lớn hơn, chúng có khả năng cho bạn biết cảm giác của chúng tốt hơn. Tuy nhiên, vẫn cần phải theo dõi chúng vì trẻ em khi chơi đùa thường rất khó dừng lại. Các triệu chứng ở trẻ lớn hơn bao gồm:

  • Môi khô hoặc miệng dính
  • Đi tiểu ít hoặc nước tiểu sẫm màu - hãy nhớ rằng nước tiểu phải có màu vàng nhạt, gần như trong
  • Buồn ngủ và cáu kỉnh
  • Da ửng đỏ

Ở thanh thiếu niên, mất nước là một nguy cơ lớn, đặc biệt nếu con tập luyện cường độ cao. Các dấu hiệu phổ biến nhất cho nhóm tuổi này là:

  • Khô môi hoặc miệng
  • Lâng lâng người
  • Chuột rút
  • Khát nước
  • Nước tiểu sẫm màu hoặc ít hơn
  • Đau đầu
  • Mạch đập nhanh
  • Da ửng đỏ
  • Cảm thấy nóng hoặc lạnh quá mức

Năng động là một lựa chọn quan trọng trong lối sống của mọi thành viên trong gia đình. Nhưng trong khi chơi thể thao hoặc các hoạt động thể chất khác, con bạn có thể cần bổ sung nước để ngăn ngừa mất nước. Ví dụ, khi tham gia các môn thể thao, hãy đảm bảo con bạn uống nước trước, trong và sau khi luyện tập hoặc chơi trò chơi.

Theo Healthychildren

Loại bỏ chấy "trú ngụ" trên da đầu cho bé với liệu pháp "triệt hạ" đỉnh cao từ nguyên liệu tự nhiên

Loại bỏ chấy "trú ngụ" trên da đầu cho bé với liệu pháp "triệt hạ" đỉnh cao từ nguyên liệu tự nhiên

Vấn đề chấy đối với chúng ta chắc hẳn không kém gì một cơn ác mộng. Ai cũng sẽ ngại nếu liên tục gãi đầu ở nơi công cộng. Thật khó chịu do ngứa ngáy trên da đầu dẫn đến lở loét. Hơn nữa, chấy có thể lây lan khi tiếp xúc với quần áo như mũ và áo khoác, hoặc các vật dụng cá nhân như bàn chải và khăn tắm. Làm sạch da đầu bị chấy là điều rất cần thiết khi chăm sóc tóc.

Xem thêm
Từ khóa:   bổ sung chất lỏng cho trẻ nên cho trẻ uống gì thức uống nguy hại cho trẻ

TIN MỚI NHẤT

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 2 giờ 0 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 2 giờ 30 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 3 giờ 30 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 4 giờ 0 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 4 giờ 30 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 5 giờ 30 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 45 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 6 giờ 0 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 6 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?