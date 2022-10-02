Loại bỏ chấy "trú ngụ" trên da đầu cho bé với liệu pháp "triệt hạ" đỉnh cao từ nguyên liệu tự nhiên

Một số phương pháp điều trị tại nhà sau đây được biết đến không chỉ ngăn ngừa chấy mà còn giúp tóc bạn khỏe mạnh hơn.

Dầu ô liu thực hiện một công việc tuyệt vời trong việc tiêu diệt chấy. Nó cũng là một công cụ tuyệt vời để giúp loại bỏ trứng chấy khỏi sợi tóc. Do độ đặc của dầu ô liu, chấy được cho là sẽ chết ngạt và chết khi chất rỉ này bịt kín lỗ thở của chúng. Điều này cần được áp dụng qua đêm dưới mũ tắm vì chấy có thể tồn tại mà không cần thở trong nhiều giờ.

Sử dụng phương pháp này hàng tuần.

Mayonaise

Ngoài việc là chất kết dính tuyệt vời cho món salad mì ống, mayonnaise còn rất tốt để điều trị chấy. Thoa đều hỗn hợp lên đầu và ủ trong mũ tắm ít nhất 3-4 giờ. Gội đầu và chải sau đó cho trứng chấy rơi ra. Lặp lại một tuần sau đó để diệt bất kỳ chấy nào nở ra từ trứng chấy sống sót sau quá trình điều trị.

Dầu tràm trà

Trong tất cả các loại tinh dầu, dầu cây tràm trà được coi là một trong những loại tinh dầu hữu hiệu nhất để điều trị chấy. Người ta đã phát hiện ra rằng 1% dung dịch dầu cây tràm trà có khả năng tiêu diệt 100 % chấy trong vòng 30 phút.

Trước khi bắt đầu sử dụng tinh dầu, hãy thử một giọt nhỏ lên mu bàn tay của để loại trừ các phản ứng dị ứng có thể xảy ra. Không thấy phát ban hoặc phản ứng ngứa với bạn thì nó an toàn khi sử dụng.

Sử dụng nó trong khi chải tóc và trộn với dầu oải hương để có kết quả tốt hơn.

Muối ăn

Muối có thể được sử dụng để diệt trừ chấy bằng cách sấy khô mạnh.

Trộn đều 1/4 cốc muối và 1/4 cốc giấm.

Xịt nhẹ dung dịch lên tóc để tóc hơi ướt. Đội mũ tắm và để nó trong khoảng 2 giờ. Sau đó gội sạch và ủ tóc.

Lặp lại điều này 3 ngày một lần để nhận được kết quả tích cực.

Tỏi

Tỏi chứa nhiều chất kháng khuẩn và chống viêm giúp loại bỏ chấy rận. Nó là một phương thuốc tuyệt vời cho chấy nhưng không an toàn để sử dụng cho trẻ nhỏ.

Xay một ít tỏi thành bột nhão mịn và trộn với một vài giọt nước cốt chanh. Thoa hỗn hợp lên vùng da đầu bị chấy, để trong 30 phút, gội lại và làm sạch thật sạch. Lặp lại quá trình này trong một tuần cho đến khi tóc của bạn hết chấy và hết ngứa ngáy.

Thạch dầu khoáng

Dầu khoáng có thể có tác dụng ngăn chấy chuyển vùng. Đầu tiên, thoa một lớp dầu khoáng dày lên da đầu trước khi đi ngủ. Đậy chặt đầu bằng mũ tắm hoặc khăn tắm và để qua đêm. Vào buổi sáng, bạn có thể sử dụng dầu em bé để loại bỏ mỡ dầu khoáng trơn và chải tóc kỹ để loại bỏ chấy.

Lặp lại quá trình này trong vài ngày.

Theo Brightside