Top những thực phẩm là "cao thủ tạo vitamin A": Cực tốt cho trẻ nhỏ, bảo vệ thị lực, tăng cường sức khỏe mắt

Nuôi dạy con 02/10/2022 07:56

Từ xương đến não, dinh dưỡng tốt giúp phát triển cơ thể khỏe mạnh bao gồm cả đôi mắt của chúng ta! Tìm hiểu về những loại thực phẩm thân thiện với trẻ em này có thể giúp bảo vệ thị lực và tăng cường sức khỏe của mắt.

Thực phẩm màu xanh

Top những thực phẩm là 'cao thủ tạo vitamin A': Cực tốt cho trẻ nhỏ, bảo vệ thị lực, tăng cường sức khỏe mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chất lutein và zeaxanthin, có liên quan đến vitamin A và beta-carotene, cũng có thể giúp bảo vệ các mô mắt khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời. Các nguồn cung cấp các chất dinh dưỡng này bao gồm các loại rau lá xanh đậm như cải xoăn, rau cải thìa, củ cải xanh và rau bina, cũng như bông cải xanh, kiwi, bí vàng, cam và đu đủ.

Vì cơ thể cần chất béo để hấp thụ lutein và zeaxanthin, hãy cho trẻ ăn những món này với một ít dầu ô liu, lát bơ hoặc trứng luộc chín cắt nhỏ (cũng chứa lutein và zeaxanthin trong lòng đỏ).

Thực phẩm giàu Beta-Carotene

Cơ thể chúng ta chuyển đổi beta-carotene (chất tạo ra một số loại rau ăn củ và có màu cam) thành vitamin A, một chất dinh dưỡng quan trọng đối với thị lực, đặc biệt là khả năng nhìn trong bóng tối.

Top những thực phẩm là 'cao thủ tạo vitamin A': Cực tốt cho trẻ nhỏ, bảo vệ thị lực, tăng cường sức khỏe mắt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thưởng thức khoai lang, cà rốt và bí ngô, cùng với các loại thực phẩm màu xanh lá cây đậm bao gồm rau bina và rau cải thìa se rất tốt cho trẻ. Sữa và trứng cũng là nguồn cung cấp vitamin A. Tương tự như lutein và zeaxanthin, beta-carotene và vitamin A được hấp thụ tốt nhất khi ăn cùng với một ít chất béo lành mạnh.

Thực phẩm bổ sung vitamin C 

Dâu tây tươi ngon ngọt không chỉ là món khoái khẩu của trẻ em mà còn chứa nhiều vitamin C, một chất chống oxy hóa giúp hỗ trợ sức khỏe của mắt. Xiên miếng dâu tây với nhiều loại thực phẩm giàu vitamin C yêu thích của con bạn như các miếng dưa đỏ và lát cam sẽ rất bổ dưỡng cho con.

Top những thực phẩm là 'cao thủ tạo vitamin A': Cực tốt cho trẻ nhỏ, bảo vệ thị lực, tăng cường sức khỏe mắt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chất béo lành mạnh: Bao gồm các nguồn Omega-3

Ngoài việc giúp cơ thể hấp thụ lutein, zeaxanthin, beta-carotene và vitamin A, một số chất béo lành mạnh cũng chứa omega-3. Cá hồi và các loại cá béo khác là nguồn cung cấp axit béo omega-3 tuyệt vời, có thể có lợi cho sức khỏe của mắt. Nhiều loại cá có hàm lượng thủy ngân thấp hơn được khuyến khích cho trẻ nhỏ. Các loại thực phẩm khác bao gồm loại chất béo lành mạnh này là quả óc chó (cũng chứa vitamin E tốt cho mắt), hạt lanh và hạt chia.

Theo Eatright

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