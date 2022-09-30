Điều gì có thể xảy ra nếu cha mẹ không xin phép trước khi ôm hoặc hôn con?

Nuôi dạy con 30/09/2022 14:32

Mong muốn được ôm cháu gái, cháu trai hoặc con của bạn có lẽ là một trong những cảm xúc thuần khiết và tự nhiên nhất có thể đến trong tâm trí của một người trưởng thành.

Ở một số quốc gia, một cái ôm hoặc một nụ hôn trên má đã trở thành một cử chỉ phổ biến và một lời chào vui vẻ. Nhưng trong khi nhiều người trong chúng ta coi âu yếm chỉ là một hành động thiện chí và tình cảm vô hại thì lại có một điểm đáng quan tâm đối với các nhà trị liệu tâm lý mà họ muốn chia sẻ với tất cả các bậc cha mẹ.

“Câu hỏi về cái ôm” đã trở thành một chủ đề tranh luận sôi nổi

 

Gần đây, đã xuất hiện một bài đăng trên Twitter được viết bởi chuyên gia truyền thông Rituparna Chatterjee. Nó ngay lập tức khiến mọi người thảo luận về cách dạy sự đồng ý cho học sinh mầm non và trung học cơ sở.

Điều gì có thể xảy ra nếu cha mẹ không xin phép trước khi ôm hoặc hôn con? - Ảnh 1

Rituparna viết, “Một cô bé mà tôi biết không thích được ôm hoặc bế, theo những gì tôi quan sát được lại khác với cha mẹ của cô ấy. Đứa con 6 tuổi của tôi cố gắng thoát khỏi vòng tay của những người lạ, và ngoảnh mặt đi khi được yêu cầu ôm ai đó. Tôi đã tập cho mình cách hỏi bọn trẻ: "Ba/Mẹ có thể ôm con một cái được không?" và tôi không ôm hôn nếu con từ chối ”.

Nhiều bậc cha mẹ đã tham gia vào chủ đề này và nhiều người nhận thấy vấn đề trong việc xin phép trẻ em trước khi thể hiện sự quan tâm của họ thông qua những cái ôm hoặc nụ hôn. Và các chuyên gia đã cân nhắc về cuộc tranh luận sôi nổi này.

Con có thể còn nhot, nhưng sự cho phép của con là hoàn toàn quan trọng

 

 

Các chuyên gia sức khỏe tâm thần, cũng như nhiều bậc cha mẹ, chắc chắn rằng điều quan trọng là làm cho một đứa trẻ cảm thấy thoải mái và an toàn. Ngay cả khi điều đó đạt được bằng cách khiến người lớn cảm thấy thiếu thốn.

Điều gì có thể xảy ra nếu cha mẹ không xin phép trước khi ôm hoặc hôn con? - Ảnh 2

Điều gì có thể xảy ra nếu cha mẹ không xin phép trước khi ôm hoặc hôn con? - Ảnh 3

Nhà tâm lý học lâm sàng Seema Hingoranny nói , "Trẻ em, ngay cả khi còn nhỏ đang học về ý tưởng đồng ý. Vì vậy, cha mẹ và người lớn tuổi nên xin phép bọn trẻ trước khi thể hiện tình cảm, và nếu chúng không thoải mái thì chúng nên lùi lại và từ chối."

Seema tin rằng bằng cách làm theo chiến lược này, bạn dạy trẻ tự tin. Con tìm hiểu về ranh giới cá nhân và yêu cầu bạn tôn trọng con khi bạn chấp nhận bất kỳ hình thức từ chối “không” của con.

 

Yêu cầu trẻ đồng ý hay không là một phần của việc xây dựng mối quan hệ an toàn giữa cha mẹ và con cái

 

Jessica MacNair, một nhà trị liệu được cấp phép từ Arlington, Virginia, người có hơn 20 năm kinh nghiệm, chia sẻ ý kiến ​​của mình về chủ đề này. Cô ấy đã chia sẻ 10 lời khuyên dành cho cha mẹ mà cô ấy thề sẽ giúp các bậc cha mẹ xây dựng một mối quan hệ an toàn với con cái của họ. Trong số đó có "không bao giờ dùng thức ăn làm phần thưởng", "không bao giờ nhận xét về loại cơ thể" và "luôn tìm kiếm sự đồng ý trước khi ôm con của bạn."

Điều gì có thể xảy ra nếu cha mẹ không xin phép trước khi ôm hoặc hôn con? - Ảnh 4

Cô giải thích lời khuyên của mình bằng cách nói: "Để con tự vận động và trở thành người lớn, con phải học cách đưa ra sự đồng ý. Làm mẫu điều đó từ khi còn trẻ là điều quan trọng, thế hệ cũ không có điều đó, vì vậy họ không nhận ra mình có thể nói không để từ chối."

Cô ấy nói thêm, "Nó có thể cảm thấy như một lời từ chối xúc phạm, nhưng tôi luôn nhớ rằng con không nợ bạn bất cứ điều gì và con phải có khả năng tự vận động cho mình ngay cả khi đó không phải là điều bạn muốn."

Một lời khuyên về cách dạy con bạn ý tưởng về sự đồng ý

 

Nhà tâm lý học lâm sàng Seema Hingoranny khuyên bạn nên giảng dạy và thảo luận về ý tưởng đồng ý với sự trợ giúp của việc kể chuyện. Cha mẹ có thể làm điều đó bằng cách sử dụng các nhân vật động vật trong các tình huống khác nhau.

Điều gì có thể xảy ra nếu cha mẹ không xin phép trước khi ôm hoặc hôn con? - Ảnh 5

Heena Ubaid, chủ một trung tâm giữ trẻ đã chia sẻ kinh nghiệm của bản thân trong việc sử dụng kể chuyện như một cách để dạy và giải thích ý tưởng về sự đồng ý cho trẻ em.

Cô ấy nói, "Tôi có 2 đứa con. Trong khi con gái tôi biểu cảm và không ngại ôm hay vỗ vào má thì con trai tôi sẽ không ổn nếu ai khác ngoài chồng tôi hoặc tôi hôn hoặc âu yếm con. Tôi chắc chắn tin rằng xin phép một đứa trẻ là một cách tốt để bắt đầu bất kỳ tương tác nào, vì bạn đang làm cho chúng cảm thấy an toàn và thoải mái. Tôi sử dụng cách kể chuyện như một cách để dạy sự đồng ý, vì bọn trẻ dễ tiếp thu điều đó hơn."

Điều gì có thể xảy ra nếu cha mẹ không xin phép trước khi ôm hoặc hôn con? - Ảnh 6

Là cha mẹ, bạn hãy chú ý hơn đến suy nghĩ và cảm xúc của con, đặc biệt là khi đụng chạm cơ thể và thể hiện cảm xúc. Đứa trẻ nào cũng có quyền nhận hoặc từ chối vì đó là cách con học việc xây dựng sự an tâm và hình thành tư duy cho bản thân.

Theo Brightside

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