Công dụng thần kỳ của trái cây họ cam quýt trong việc giảm viêm và tăng tiết sữa cho các mẹ đang cho con bú

Nuôi dạy con 26/09/2022 05:01

Trái cây tươi và rau quả là một phần không thể thiếu trong chế độ ăn uống của phụ nữ đang cho con bú. Trong khi cho con bú, bạn có thể tự hỏi liệu bạn có thể ăn trái cây họ cam quýt như cam, chanh ngọt, amla hay không?

Vì có nhiều lầm tưởng khác nhau nói rằng việc tiêu thụ thực phẩm hoặc trái cây họ cam quýt có thể làm đông sữa của người mẹ, tính chất axit của trái cây họ cam quýt sẽ gây ra tính axit cho em bé hoặc vị sữa có thể thay đổi thành mùi thơm mà em bé không uống được. Nhưng thực tế là trái cây họ cam quýt là một nguồn giàu Vitamin C, flavonoid và chất xơ, ăn chúng có thể ngay lập tức cải thiện tâm trạng của bạn, làm cho bạn cảm thấy sảng khoái và cũng cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết.

Vitamin C đóng một vai trò quan trọng trong việc chữa lành vết thương, cải thiện chức năng tiêu hóa và năng lượng. Cơ thể không tự tạo ra vitamin C, vì vậy việc bổ sung hàng ngày là bắt buộc.

Công dụng thần kỳ của trái cây họ cam quýt trong việc giảm viêm và tăng tiết sữa cho các mẹ đang cho con bú - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đối với bà mẹ đang cho con bú, nên ăn 3-4 trái cây mỗi ngày, trong đó 2 trái cây họ cam quýt nên có vì những lợi ích dưới đây. Nhưng chúng ta cũng nên nhớ rằng lượng thức ăn dư thừa sẽ gây khó chịu cho em bé, vì vậy khẩu phần ăn cần được kiểm soát. 

Dưới đây là một số tác dụng của trái cây họ cam quýt đối với bà mẹ đang cho con bú:

  • Nó giúp tăng nồng độ hemoglobin của mẹ, bằng cách giúp hấp thu sắt.
  • Nó giữ cho người mẹ đủ nước, đặc biệt là khi cô ấy đang cho con bú
  • Nó giúp chữa lành vết thương sau sinh.
  • Nó giúp cải thiện chức năng miễn dịch của bạn để em bé có thể nhận được lượng chất chống oxy hóa và chống cơ thể tốt.
  • Nó cũng có thể đóng một vai trò trong việc ngăn ngừa rạn da sau sinh do đặc tính sản xuất collagen.
  • Nó giúp chữa các vấn đề tiêu hóa như đầy hơi khi dùng kết hợp như nước chanh với bạc hà, nước amla, v.v.
  • Nó cũng giúp giảm viêm trong cơ thể.
  • Uống nước cam quýt như nước chanh trong khi cho con bú không chỉ làm cho bạn cảm thấy sảng khoái mà còn cung cấp nước cho bạn. Điều này giúp tạo ra nguồn cung cấp sữa đầy đủ cho con bạn.
Công dụng thần kỳ của trái cây họ cam quýt trong việc giảm viêm và tăng tiết sữa cho các mẹ đang cho con bú - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Một số công thức nấu ăn có thể cải thiện sự tiết sữa của bạn và có thể cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho con của bạn:

Salad bưởi và kiwi: sự kết hợp giữa bưởi và kiwi là nguồn cung cấp vitamin C và chất xơ dồi dào. Nó giúp đẩy nhanh quá trình tiêu hóa và hệ thống miễn dịch, tăng cường trao đổi chất, giảm cholesterol và giúp chữa lành vết thương.

Nước chanh và bạc hà : Sự kết hợp này rất tốt cho tiêu hóa của chúng ta cũng như làm giảm các vấn đề đầy hơi gây ra sau khi sinh.

Công dụng thần kỳ của trái cây họ cam quýt trong việc giảm viêm và tăng tiết sữa cho các mẹ đang cho con bú - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sinh tố cam / kiwi / chanh ngọt: Sinh tố cho con bú là loại sinh tố tốt nhất để tiêu thụ vì dễ làm và chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng giúp cải thiện sữa mẹ, vì chúng dễ làm và chứa đầy chất dinh dưỡng. Các chất như chanh, amla, v.v. có thể là một lựa chọn tốt để tiêu thụ vitamin C hàng ngày. Điều này sẽ giúp bạn luôn đủ nước.

Theo Femina

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