Đừng để thuốc kháng sinh 'hoành hành' cơ thể bé, mẹ có thể dùng các biện pháp này để giảm triệu chứng cảm cúm của trẻ

Nuôi dạy con 24/09/2022 08:40

Là cha mẹ, rất xót khi nhìn thấy con bạn ốm vì thời tiết thay đổi. Bạn thử mọi cách có thể để con bớt đau và khó chịu. Đa số phụ huynh đến gặp bác sĩ, nơi trẻ em được kê đơn thuốc kháng sinh. Cho trẻ uống thuốc kháng sinh trị cảm lạnh và cảm cúm có thể khiến con bạn dễ mắc các vấn đề lâu dài và làm suy yếu hệ thống miễn dịch.

Hãy cùng thảo luận chi tiết lý do tại sao không nên cho trẻ dùng kháng sinh khi bị cảm lạnh và cảm cúm.

Thuốc kháng sinh hoạt động như thế nào?

Trẻ em ở mọi lứa tuổi đều dễ bị cảm lạnh, đau họng và nhiễm vi rút. Là cha mẹ, chúng ta thường đưa con đi khám bác sĩ, mong đợi rằng con mình sẽ được kê đơn thuốc kháng sinh - thứ mà nhiều người trong chúng ta coi là bắt buộc để chống lại các bệnh nhiễm trùng như vậy.

Mặc dù kháng sinh giúp ích rất nhiều và cũng rất cần thiết trong một số trường hợp nhưng không phải trong các trường hợp cảm lạnh và cúm thông thường. Hai loại vi trùng có thể gây bệnh cho bạn là vi rút và vi khuẩn. Cả hai loại này có thể có các triệu chứng tương tự nhưng cách chúng sinh sôi và lây lan bệnh tật là khác nhau.

Đừng để thuốc kháng sinh 'hoành hành' cơ thể bé, mẹ có thể dùng các biện pháp này để giảm triệu chứng cảm cúm của trẻ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vi khuẩn: Có rất nhiều vi khuẩn đã có trong cơ thể chúng ta và rất hữu ích cho chúng ta. Nhưng một số vi khuẩn "xấu" xâm nhập cơ thể chúng ta và cản trở hoạt động bình thường của cơ thể. Thuốc kháng sinh tiêu diệt những vi khuẩn này và ngăn chặn sự sinh sản của chúng.

Vi-rút: Vi rút không sống và không thể tự sống. Chúng chỉ tồn tại trong cơ thể khi chúng xâm nhập vào các tế bào sống khác. Đây là những hạt chứa vật liệu di truyền được bọc trong một lớp áo protein.

Hệ thống miễn dịch của cơ thể có thể chống lại chúng ngay cả trước khi chúng gây ra bất kỳ bệnh tật nào nhưng một số mất thời gian của riêng mình để chống chọi, chẳng hạn như khi chống vi rút cảm lạnh. 

Các vấn đề do kháng sinh

Thuốc kháng sinh có thể gây ra các vấn đề như phản ứng dị ứng, tác dụng phụ và kháng kháng sinh.

Phản ứng dị ứng: Cứ 100 trẻ thì có 5 trẻ bị dị ứng với thuốc kháng sinh. Bé có thể phát triển các vết hàn sưng, ngứa và đỏ. Bạn nên hỏi ý kiến ​​bác sĩ ngay lập tức nếu trẻ bị phát ban trong quá trình dùng thuốc kháng sinh.

Đừng để thuốc kháng sinh 'hoành hành' cơ thể bé, mẹ có thể dùng các biện pháp này để giảm triệu chứng cảm cúm của trẻ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Các tác dụng phụ khác: 1/10 trẻ em có thể gặp các tác dụng phụ như buồn nôn, nôn mửa, đau bụng và tiêu chảy khi dùng kháng sinh. Cùng với việc tiêu diệt vi khuẩn xấu, thuốc kháng sinh cũng tiêu diệt vi khuẩn tốt có thể dẫn đến các vấn đề như vậy.

Kháng thuốc kháng sinh: Nếu thuốc kháng sinh được sử dụng trong nhiều năm, chúng sẽ mất tác dụng trong việc tiêu diệt một số vi khuẩn, khiến trẻ kháng thuốc. Trong một số trường hợp như vậy, thuốc kháng sinh mạnh hơn được đưa ra để điều trị vấn đề. Đây là một trong những lý do chính khiến các bác sĩ trở nên cảnh giác với việc kê đơn thuốc kháng sinh cho đến khi thực sự cần thiết.

Khi nào con bạn thực sự cần kháng sinh?

Đừng để thuốc kháng sinh 'hoành hành' cơ thể bé, mẹ có thể dùng các biện pháp này để giảm triệu chứng cảm cúm của trẻ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chúng ta  không cố gắng nói rằng kháng sinh là xấu và cần phải tránh bằng mọi giá. Chúng cần thiết trong một số trường hợp và cũng có thể cứu sống. Có một số trường hợp trẻ cần dùng kháng sinh với các triệu chứng bao gồm ho kéo dài hơn 14 ngày, viêm phổi do vi khuẩn hoặc ho dữ dội, sốt cao kèm theo nước mũi vàng xanh, được chẩn đoán là bị viêm họng, nhiễm trùng tai, nhiễm trùng tiểu và nhiễm trùng bàng quang. 

Trẻ dùng kháng sinh phải cẩn thận với chế độ ăn

Thuốc kháng sinh tiêu diệt vi khuẩn gây nhiễm trùng nhưng cùng với đó, nó cũng giết chết các vi khuẩn tốt mà cơ thể cần để hấp thụ các chất dinh dưỡng quan trọng bao gồm Vitamin K và Vitamin B. Các bác sĩ cho biết điều quan trọng là phải lấy lại các chất dinh dưỡng đã mất thông qua vitamin tổng hợp hoặc thực phẩm giàu chất dinh dưỡng. Để có được lợi ích tối đa, hãy đảm bảo con bạn tiêu thụ đủ liều lượng kháng sinh được chỉ định.

Các biện pháp khắc phục tại nhà cho cảm lạnh và cảm cúm

Dầu mù tạt với tép tỏi: Đun nóng dầu mù tạt (không đun sôi), thêm 2-3 tép tỏi vào. Xoa hỗn hợp này lên bàn chân, lưng và ngực của con bạn.

Nước gừng và mật ong: Bào một ít gừng và lấy nước cốt của nó. Trộn nước cốt với mật ong và cho trẻ uống.

Đừng để thuốc kháng sinh 'hoành hành' cơ thể bé, mẹ có thể dùng các biện pháp này để giảm triệu chứng cảm cúm của trẻ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Giữ căn phòng ấm cúng: Sử dụng máy tạo độ ẩm để giữ ẩm cho không khí trong phòng, điều này sẽ làm giảm nghẹt mũi và tức ngực.

Cho trẻ uống thêm nước: Cho trẻ uống nhiều nước để ngăn mất nước. Nó cũng làm loãng dịch mũi và tống chúng ra ngoài.

Súc miệng: Súc miệng bằng muối và nước ấm.

Mẹo để giảm đơn thuốc kháng sinh của con bạn

Đừng để thuốc kháng sinh 'hoành hành' cơ thể bé, mẹ có thể dùng các biện pháp này để giảm triệu chứng cảm cúm của trẻ - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Cung cấp cho chúng một chế độ ăn uống giàu chất dinh dưỡng lành mạnh.

Tập cho các em thói quen rửa tay sau khi đi học về, đi chơi về và trước khi ăn bữa ăn.

Cho chúng bổ sung dinh dưỡng (nhớ hỏi ý kiến ​​bác sĩ)

Hỗ trợ sức khỏe đường ruột của chúng bằng cách cho chúng ăn thức ăn lên men và chất xơ lên ​​men.

Theo Femina

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