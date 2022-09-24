Nâng diu làn da bé bằng cách chăm sóc tự nhiên nhất mà các mẹ chớ bỏ qua

Nuôi dạy con 24/09/2022 20:10

Mẹ nào cũng muốn chăm sóc những đứa con nhỏ của mình theo cách tốt nhất có thể. Trẻ sơ sinh có làn da mềm mại và mỏng manh nhất, việc lựa chọn sản phẩm chăm sóc da phù hợp cho trẻ có thể làm các mẹ phân vân.

Nâng diu làn da bé bằng cách chăm sóc tự nhiên nhất mà các mẹ chớ bỏ qua - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Da của trẻ sơ sinh mỏng manh hơn da của người lớn. Nó nhạy cảm hơn với những thay đổi của môi trường, chẳng hạn như độ ẩm và nhiệt độ. Kết quả là, dị ứng, nhiễm trùng, phát ban và các chất kích ứng phổ biến hơn. Nhiều sản phẩm chăm sóc da có sẵn trên thị trường có chứa hương liệu tổng hợp và các thành phần có hại có thể gây phản ứng bất lợi, bao gồm kích ứng da, phát ban, các vấn đề về hô hấp, v.v. Do đó, ngày càng nhiều cha mẹ lựa chọn chăm sóc da trẻ em tự nhiên không chứa chất tổng hợp hoặc chất gây kích ứng. 

Nâng diu làn da bé bằng cách chăm sóc tự nhiên nhất mà các mẹ chớ bỏ qua - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là hướng dẫn để giúp cha mẹ học cách chăm sóc làn da nhạy cảm của bé bằng các sản phẩm tự nhiên.

 

Tắm cho con bằng bột thiên nhiên

Vì làn da của trẻ nhạy cảm và dễ bị khô, việc tắm cho trẻ bằng xà phòng thông thường có thể làm rối loạn cân bằng độ pH của trẻ, dẫn đến da bị kích ứng và bong tróc. đó là dưỡng ẩm cũng như nhẹ nhàng trên da. Để làm bột tắm, bạn cũng có thể làm một loại bột từ các nguyên liệu tự nhiên để giữ ẩm cho làn da của bé mà không gây hại gì.

Các thành phần sử dụng để làm bột tắm: Đậu gà, hạt cỏ cà ri, nghệ, cánh hoa hồng, vỏ cam,  lá neem, đậu lăng, gạo, hạnh nhân và bột multani mitti (bột đất sét). Bột tắm không hóa chất có thể được sử dụng đồng thời như sữa rửa mặt và tẩy tế bào chết, giúp làn da của bé luôn tươi trẻ, mềm mại, mịn màng và khỏe mạnh.

Mát-xa cho trẻ bằng dầu dừa

Nâng diu làn da bé bằng cách chăm sóc tự nhiên nhất mà các mẹ chớ bỏ qua - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Mát-xa cho trẻ sơ sinh bằng dầu rất quan trọng để nuôi dưỡng làn da và giữ cho xương khỏe mạnh. Dầu dừa đã được sử dụng để xoa bóp cho trẻ sơ sinh từ thời cổ đại do lợi ích điều trị, chống nấm, chống vi khuẩn và chống viêm.

Chất béo lành mạnh có trong dầu dừa giúp sửa chữa hàng rào bảo vệ da và giữ cho da luôn căng mọng và mịn màng. Lượng axit lauric dồi dào làm cho dầu dừa trở thành một tác nhân mạnh mẽ chống lại các mầm bệnh tiềm ẩn có xu hướng gây nhiễm trùng.

Bạn cũng có thể dùng dầu dừa thoa lên vùng tã lót để làm dịu các vết mẩn ngứa. Tuy nhiên, chỉ sử dụng dầu dừa ép lạnh vì nó giữ lại nhiều chất chống oxy hóa hơn, có lợi cho em bé hơnso với phiên bản tinh chế bằng nhiệt.

 

Giữ ẩm cho da với bơ hạt mỡ

Nâng diu làn da bé bằng cách chăm sóc tự nhiên nhất mà các mẹ chớ bỏ qua - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

cho làn da của trẻ sơ sinh Da của trẻ sơ sinh rất dễ bị khô và kích ứng. Vì vậy, cần phải dưỡng ẩm cho chúng ít nhất hai lần một ngày. Bơ hạt mỡ làm kem dưỡng ẩm tuyệt vời cho em bé của bạn vì nó giúp làm dịu ngay cả làn da nhạy cảm nhất. Hàm lượng cao các axit béo, vitamin và khoáng chất giúp thúc đẩy sản xuất collagen và tạo lớp bảo vệ trên da của bé.

Chống phát ban cho bé bằng nha đam

Kích ứng từ một sản phẩm mới, nhiễm trùng do vi khuẩn hoặc nấm, sử dụng thuốc kháng sinh, cọ xát hoặc đóng vảy, hoặc kích ứng từ phân hoặc nước tiểu có thể gây phát ban ở trẻ sơ sinh. Cách tốt nhất để loại bỏ mẩn ngứa ở trẻ sơ sinh là sử dụng gel lô hội tự nhiên, giúp làm dịu kích ứng mà không có bất kỳ tác dụng phụ nào.

Nâng diu làn da bé bằng cách chăm sóc tự nhiên nhất mà các mẹ chớ bỏ qua - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Các đặc tính chống oxy hóa của lô hội chống lại tác hại của các gốc tự do gây ra bởi các chất ô nhiễm có hại và do đó hỗ trợ chữa lành mô da và ngăn ngừa sự xuất hiện thêm của phát ban và nhiễm trùng.

Theo Femina

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