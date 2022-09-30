Đừng dại cho trẻ ăn thường xuyên những thực phẩm này kẻo "tiền mất tật mang"

Nuôi dạy con 30/09/2022 07:48

Nhiều trẻ bắt đầu ăn thức ăn có chứa nhiều đường khi còn rất nhỏ. Điều này khiến vị giác của trẻ giảm độ nhạy cảm, vì vậy thức ăn bình thường có vẻ không còn hấp dẫn nữa. Cũng có những thực phẩm không nên cho trẻ ăn vì đặc điểm sinh lý của cơ thể trẻ.

Dù thoạt nghe có vẻ là những thức ăn lành mạnh nhưng ba mẹ nên lưu ý khi cho con ăn các món ăn sau đây.

1. Nước trái cây

 

Nước trái cây phổ biến ở trẻ em ở các độ tuổi khác nhau. Chúng rất tiện lợi và được sản xuất với rất nhiều mẫu mã tiện dụng. Nhưng đây là lúc những lợi thế của nước trái cây đóng gói kết thúc. Một ly nước trái cây chứa hơn 6 thìa cà phê đường. Đường hòa tan ngay lập tức được hấp thụ vào máu, có hại cho quá trình chuyển hóa carbohydrate.

Đừng dại cho trẻ ăn thường xuyên những thực phẩm này kẻo 'tiền mất tật mang' - Ảnh 1

Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ khuyến nghị ăn trái cây thay vì uống nước trái cây. Nhờ chất xơ trong trái cây, nước ép được trẻ hấp thụ dần dần các chất dinh dưỡng ấy nếu không có nhiều đường. Bạn cũng có thể cho chúng uống nước trái cây mới vắt hoặc sinh tố.

2. Sữa chua

Đừng dại cho trẻ ăn thường xuyên những thực phẩm này kẻo 'tiền mất tật mang' - Ảnh 2

 

Để chọn một loại sữa chua tốt cho sức khỏe, bạn cần đọc thành phần. Có điều, đừng mua những sản phẩm sữa chua nguy hiểm nhất không được bảo quản trong tủ lạnh mà để trên các kệ mở. Thứ hai, mua sữa chua tự nhiên thay vì sữa chua ngọt.

Các loại sữa chua có trái cây chứa nhiều đường, chất béo, calo khiến trẻ bị thừa cân, tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

3. Ngũ cốc

Đừng dại cho trẻ ăn thường xuyên những thực phẩm này kẻo 'tiền mất tật mang' - Ảnh 3

 

Ngũ cốc thanh, đóng gói và các loại thực phẩm tương tự khác trông rất lành mạnh trong các quảng cáo cho rằng chúng chứa nhiều vitamin và khoáng chất. Trên thực tế, những thực phẩm này không chứa bất kỳ yếu tố lành mạnh nào. Nhưng chúng chứa rất nhiều đường. Tất cả các yếu tố lành mạnh của ngô, lúa mì và yến mạch đều bị loại bỏ trong quá trình sản xuất và chỉ còn lại carbohydrate.

Loại thức ăn này rất khó để làm no bụng, vì vậy chỉ cần vài giờ sau, trẻ sẽ đói trở lại. Một sự thay thế tốt là bột yến mạch. Bạn có thể thêm trái cây và các loại hạt vào yến mạch để hấp dẫn trẻ hơn.

4. Mật ong

Đừng dại cho trẻ ăn thường xuyên những thực phẩm này kẻo 'tiền mất tật mang' - Ảnh 4

 

Trẻ em trước 2 tuổi không nên ăn mật ong. Đây không chỉ là phản ứng dị ứng có thể xảy ra mà đôi khi mật ong còn chứa vi khuẩn có thể dẫn đến một bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng gọi là ngộ độc thịt.

 

5. Nho

Đừng dại cho trẻ ăn thường xuyên những thực phẩm này kẻo 'tiền mất tật mang' - Ảnh 5

 

Nho chứa nhiều vitamin và khoáng chất mà trẻ em cần. Nhưng có một lý do tại sao không nên cho trẻ ăn chúng: chúng to và trơn khiến trẻ có thể bị nghẹn.

Ngoài ra, nho rất khó cho đường tiêu hóa của trẻ xử lý. Chuối là một sự thay thế tuyệt vời cho trẻ em dưới 2 tuổi.

6. Vitamin tổng hợp cho trẻ em

Đừng dại cho trẻ ăn thường xuyên những thực phẩm này kẻo 'tiền mất tật mang' - Ảnh 6

 

Vitamin là một chủ đề gây tranh cãi khá nhiều. Có điều, cha mẹ thường dựa vào kiến ​​thức và kinh nghiệm của mình thay vì tham khảo ý kiến ​​chuyên gia, điều này hoàn toàn sai lầm và thậm chí có thể gây nguy hiểm. Cho dù vitamin có hình thù được sản xuất đáng yêu và vô hại như thế nào, chúng cũng chỉ nên được sử dụng khi bác sĩ kê đơn.

Trẻ em nên được bổ sung các loại vitamin cần thiết từ thực phẩm, như vậy sẽ không cần phải cho trẻ uống bất kỳ loại thuốc bổ sung nào.

7. Sữa lắc

 

Đứng trước sự lựa chọn giữa soda và sữa lắc, chắc chắn bất kỳ bậc cha mẹ nào cũng sẽ chọn sữa lắc. Nhưng hóa ra, chúng cũng nguy hiểm như soda và chứa rất nhiều chất béo và đường.

Nghiên cứu mới nhất nói rằng uống một loại đồ uống béo như vậy thường xuyên có thể dẫn đến sự phát triển của các bệnh tim mạch. Sản phẩm này nguy hiểm ngay cả với người lớn chứ chưa nói đến trẻ em.

Đừng dại cho trẻ ăn thường xuyên những thực phẩm này kẻo 'tiền mất tật mang' - Ảnh 7

Không thể không cho trẻ ăn đường nhưng phải thật chú ý khi sử dụng đường cho trẻ. Điều thực sự quan trọng là hình thành thái độ đúng đắn đối với thức ăn ngọt. Giải thích cho trẻ rằng đồ ngọt là món tráng miệng và chúng không thể thay thế thức ăn bình thường. Nếu một người có thói quen ăn kiêng tốt khi còn nhỏ, thì khả năng cao là họ sẽ ăn thức ăn lành mạnh khi trưởng thành.

Theo Brightside

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