Mẹ bầu nên bổ sung chất béo Omega-3 như thế nào để lợi mẹ bổ con?

Axit béo Omega-3 là chất béo thiết yếu. Nếu bạn đang mang thai, chất dinh dưỡng có thể có mức độ "cần thiết" nhiều hơn.

Axit alpha-linolenic hoặc ALA và axit linoleic chỉ có thể được lấy từ chế độ ăn uống của bạn nhưng chúng có thể giúp tạo ra hai loại axit béo khác, axit eicosapentaenoic, EPA, axit docosahexaenoic, hoặc DHA. Nhiều nghiên cứu cho thấy những chất béo này, đặc biệt là EPA và DHA, mang lại một số lợi ích cho cả bà mẹ sắp sinh và trẻ sơ sinh. Ảnh minh họa: Internet Cá là nguồn thực phẩm giàu DHA và EPA nhất. Hướng dẫn Chế độ ăn uống 2020-2025 khuyến nghị phụ nữ đang mang thai hoặc đang cho con bú tiêu thụ ít nhất 226 và tối đa 340 gam mỗi tuần các loại hải sản giàu DHA, ít thủy ngân. Số lượng này có liên quan đến cải thiện kết quả sức khỏe của trẻ sơ sinh. Quá nhiều thủy ngân trong cơ thể khi mang thai có thể gây hại cho não và hệ thần kinh đang phát triển của thai nhi.

Lợi ích khi tiêu thụ thực phẩm giàu omega-3 Ảnh minh họa: Internet Hải sản là một nguồn protein tuyệt vời, cung cấp một số vitamin và khoáng chất, ít chất béo bão hòa, tất cả đều là những đặc tính tốt cho một loại thực phẩm có lợi cho sức khỏe. Omega-3 tăng cường các khía cạnh sức khỏe cho phụ nữ mang thai bằng cách có khả năng cải thiện sự phát triển trí não và thị lực ở em bé.

Phụ nữ mang thai phải làm gì? Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ và Cơ quan Bảo vệ Môi trường đã phát hành một biểu đồ, "Lời khuyên về việc ăn cá" để giúp phụ nữ và cha mẹ hiểu rõ hơn về các lựa chọn hải sản. Sáng kiến ​​khuyến nghị tất cả phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, đặc biệt là những phụ nữ đang mang thai hoặc đang cho con bú nên tiêu thụ 2 đến 3 khẩu phần cá mỗi tuần trong danh sách "lựa chọn tốt nhất", bao gồm cá da trơn, cá tuyết, cá hồi và cá mòi. Các lựa chọn cần tránh có hàm lượng thủy ngân cao nhất bao gồm cá mập và cá kiếm. Ảnh minh họa: Internet Còn những người ăn chay thì sao? Do tác dụng có lợi của DHA trong việc cải thiện sự phát triển trí não và thị lực của trẻ sơ sinh, người ăn chay mang thai nên chọn thực phẩm bổ sung DHA hoặc trứng từ gà mái được cho ăn vi tảo giàu DHA hoặc sử dụng thực phẩm bổ sung DHA có nguồn gốc từ vi tảo. Để biết thêm thông tin về việc sử dụng bổ sung thích hợp, bạn hãy tham khảo ý kiến ​​bác sĩ để tốt nhất cho bạn và em bé. Theo Eatright

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