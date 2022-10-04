Những điều ba mẹ cần biết để điều trị triệt để táo bón cho trẻ

Nuôi dạy con 04/10/2022 16:40

Đa số trẻ em đều có thể bị táo bón. Một số phàn nàn phổ biến nhất là đau bụng dai dẳng, phân cứng khó tống ra ngoài.

Hầu hết các bậc cha mẹ có xu hướng tin rằng táo bón chỉ là đi ngoài phân cứng. Nhưng về mặt y tế, chủ yếu có ba khả năng gây táo bón: Thứ nhất là khó đi tiêu, thứ hai là không đi tiêu hàng ngày và thứ ba là trẻ đi ngoài ra những viên sỏi nhỏ, khô như phân hoặc phân có số lượng ít không đi tiêu trong một lần. 

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Ảnh minh họa: Internet

Các dấu hiệu khác của táo bón mãn tính là đau khi đi tiêu, đau dạ dày, phân nhão trong quần lót của trẻ, về cơ bản có nghĩa là phân của trẻ bị dồn xuống trực tràng. Một dấu hiệu đáng lo ngại khác là máu trên bề mặt phân cứng.

Nếu ruột cứ bị tích tụ bên trong khiến trẻ chán ăn. Trong một số trường hợp nghiêm trọng, trẻ em còn bị các vết cắt và bầm tím xung quanh khu vực ngồi bô. Nỗi sợ hãi đó khiến concảm giác đau đỡn khi đi vệ sinh, điều này càng nguy hiểm hơn. Táo bón không được giám sát có thể khiến trẻ bị suy dinh dưỡng, trẻ biếng ăn và không khỏe mạnh.

Bạn nên giúp con mình như thế nào nếu trẻ bị táo bón?

Theo bác sĩ nhi khoa, phụ huynh nên tránh cho trẻ uống thêm sữa. Trẻ càng bú nhiều sữa thì trẻ càng không muốn ăn các thức ăn bổ dưỡng khác. Đồ ăn khó tiêu như bánh quy cũng là thủ phạm lớn gây táo bón. Hơn nữa, nhiều bậc cha mẹ cho con cái họ ăn gạo tẻ. Chế độ ăn ít rau thường dẫn đến ruột cứng.

Những điều ba mẹ cần biết để điều trị triệt để táo bón cho trẻ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm ngăn ngừa và điều trị táo bón

Nếu con bạn bị táo bón, có một số thay đổi chế độ ăn uống có thể giúp giảm bớt các triệu chứng:

  • Cho trẻ ăn một chế độ ăn giàu chất xơ.
  • Thêm một số loại trái cây vào chế độ ăn của trẻ như chuối, mận khô.
  • Đảm bảo chúng hoạt động và tập thể dục hàng ngày.
  • Bé phải uống nhiều nước.
Những điều ba mẹ cần biết để điều trị triệt để táo bón cho trẻ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nếu vấn đề không giải quyết, bạn có thể dùng thuốc theo toa. Hầu hết mọi người sợ thuốc nhuận tràng nghĩ rằng nó có thể có tác dụng phụ hoặc khiến cơ thể phụ thuộc vào nó nhưng điều đó không đúng.

Theo Times of India

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