Chiến lược đơn giản cùng ba mẹ vượt qua khủng hoảng tuổi lên 3 của con trẻ

Nuôi dạy con 03/10/2022 05:01

Vào một số giai đoạn, trẻ sẽ có những thay đổi trong tâm lý, đặc biệt là với độ tuổi lên 3. Các chuyên gia sẽ chi sẻ một số cách hướng dẫn các bậc cha mẹ chuẩn bị ứng phó với khủng hoảng theo những cách giúp con cái kiên cường hơn.

Lắng nghe

Lắng nghe là một cách quan trọng để cha mẹ thể hiện tình yêu thương và sự chấp nhận cũng như giúp trẻ tìm ra những tình huống khó xử. Trong bối cảnh khủng hoảng, lắng nghe đóng một vai trò quan trọng khác.

Chiến lược đơn giản cùng ba mẹ vượt qua khủng hoảng tuổi lên 3 của con trẻ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bởi vì trẻ em phản ứng với các cuộc khủng hoảng khác nhau, chúng ta phải tìm kiếm manh mối từ chúng về những gì chúng biết, cách chúng giải thích các sự kiện và những gì chúng cần từ những người lớn xung quanh. Sau những cái ôm, hãy hỏi trẻ những gì chúng hiểu về những gì đã xảy ra và những thắc mắc hoặc mối quan tâm của chúng. Lắng nghe bất kỳ sự hiểu lầm tiềm ẩn nào.

Thông thường trẻ em có nỗi sợ hãi dựa trên thông tin hạn chế hoặc do không hiểu những gì chúng được kể về sự kiện này. Trước tiên, bạn phải lắng nghe mối quan tâm của con để bạn có thể sắp xếp cuộc thảo luận của mình về tình huống một cách thích hợp. Khi con nói xong, hãy hỏi họ xem con đang làm như thế nào và bạn có thể giúp đỡ con như thế nào.

Giúp con bộc bạch nỗi sợ hãi và lo lắng

Chiến lược đơn giản cùng ba mẹ vượt qua khủng hoảng tuổi lên 3 của con trẻ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chỉ hỏi trẻ những gì chúng hiểu hoặc chúng cảm thấy như thế nào có thể không đủ để khiến chúng nói lên cảm xúc của mình. Đôi khi, chỉ cần ngồi với chúng khi chúng vẽ một bức tranh hoặc chơi với đồ chơi của chúng sẽ giúp chúng tìm ra cách để truyền đạt những gì chúng đang cảm thấy, ngay cả khi chúng không nhận thức được đầy đủ về điều đó.

Chiến thuật tâm lý với trẻ nhỏ

Trẻ nhỏ có thể cần sự giúp đỡ của bạn để tìm ra các từ để diễn đạt cảm xúc của chúng. Đưa ra cho con những từ để con lựa chọn bằng cách nói với bé rằng con đang cảm thấy buồn, khó chịu hoặc bối rối là điều bình thường.

Hãy là một hình mẫu tốt bằng cách chia sẻ cảm giác của bạn và giải thích những gì bạn đang làm để giúp bản thân cảm thấy tốt hơn. Khuyến khích con bày tỏ cảm xúc thông qua chơi, vẽ, kể chuyện hoặc các hoạt động sáng tạo khác.

 

Đừng bao giờ ép con bạn nói chuyện

Một số trẻ sẽ hành động như thể chúng không muốn bị làm phiền. Con dường như không đặc biệt quan tâm hoặc không cảm động trước sự kiện này. Nếu vậy, không có lý do gì để thúc giục con bày tỏ bất cứ điều gì vào lúc này.

Chiến lược đơn giản cùng ba mẹ vượt qua khủng hoảng tuổi lên 3 của con trẻ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đừng bao giờ ép trẻ nói mà hãy nói với chúng rằng bạn đang ở đó để lắng nghe. Con cái của bạn có thể rất xúc động hoặc khó chịu nhưng thực sự cần cảm giác bình tĩnh. Mô hình hóa rằng cách của riêng bạn để đạt được sự thoải mái là nói về tình huống. Hãy để con bạn thấy bạn nói chuyện với những người lớn khác và quan sát sự nhẹ nhõm của bạn khi bạn kết nối với những người khác. Để ngỏ cánh cửa cho những cuộc trò chuyện trong tương lai. Chúng có thể sẽ tìm đến bạn để bày tỏ bất cứ lúc nào.

Chiến lược đơn giản cùng ba mẹ vượt qua khủng hoảng tuổi lên 3 của con trẻ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 

Khả năng giao tiếp tốt là khi chúng ta cảm thấy an toàn thông qua ngôn ngữ cơ thể và giọng điệu có thể quan trọng hơn lời nói chính xác của chúng ta. Khi đối mặt với khủng hoảng, hãy quây quần cả gia đình lại nơi bạn ở cùng nhau, hoặc đi dạo đến một địa điểm yêu thích sẽ gợi cho trẻ sự thoải mái. Bạn có thể muốn bắt đầu cuộc trò chuyện với mọi người có mặt để cảm thấy yên tâm hơn khi tất cả cùng ở bên nhau. Tùy thuộc vào độ tuổi và mức độ phát triển của con bạn, các cuộc trò chuyện chuyên sâu hơn có thể xảy ra với chỉ một đứa trẻ và một hoặc cả hai cha mẹ.

Theo Healthychildren

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