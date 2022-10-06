Béo phì ở trẻ em: 5 lời khuyên ba mẹ nhất định nên biết để đối phó tình trạng khủng hoảng thừa cân ở trẻ

Nuôi dạy con 06/10/2022 19:01

Một trong những vấn đề sức khỏe phổ biến nhất đã ảnh hưởng đến một bộ phận đáng kể dân số toàn cầu là béo phì. Vấn đề càng trở nên đáng lo ngại hơn vì nó không còn chỉ ảnh hưởng đến người lớn mà cả trẻ em cũng đang trở thành nạn nhân.

Béo phì ở trẻ em: 5 lời khuyên ba mẹ nhất định nên biết để đối phó tình trạng khủng hoảng thừa cân ở trẻ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Béo phì là một điều đáng sợ có thể hủy hoại cuộc sống của một người và đang gia tăng một cách đáng báo động đối với trẻ em. Các phương pháp phòng ngừa béo phì sớm là rất quan trọng.

Béo phì có liên quan đến một số rối loạn mãn tính và có thể cực kỳ nguy hiểm đối với sức khỏe của một người. Nó có thể gây ra bệnh tiểu đường và các tình trạng khác bao gồm bệnh tim và các rối loạn tim mạch khác như đột quỵ. Với sự gia tăng ngày càng tăng của bệnh béo phì ở trẻ em, điều quan trọng là phải bảo vệ trẻ chống lại căn bệnh này bằng cách thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp.

Hãy làm theo những mẹo này để ngăn ngừa khả năng thừa cân ở con bạn

Thay đổi lối sống

Béo phì ở trẻ em: 5 lời khuyên ba mẹ nhất định nên biết để đối phó tình trạng khủng hoảng thừa cân ở trẻ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giảm thời gian dành cho các hoạt động ít vận động như xem phim trên máy tính xách tay hoặc chơi trò chơi điện tử trên điện thoại. Hãy giúp con ăn mà không xem ti vi. Với những hoạt động bị công nghệ chiếm hữu này sẽ khiến thời gian dành cho gia đình có thể trở nên ít giá trị hơn.

Ăn uống lành mạnh

Béo phì ở trẻ em: 5 lời khuyên ba mẹ nhất định nên biết để đối phó tình trạng khủng hoảng thừa cân ở trẻ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Một đứa trẻ nên ăn nhiều trái cây tươi, rau, ngũ cốc nguyên hạt, đậu mà không tiêu thụ quá nhiều calo. Để ngăn ngừa tăng cân, hãy tránh xa thực phẩm chế biến sẵn, nhiều dầu mỡ, thực phẩm đóng gói và đồ ăn vặt.

Tập thể dục thường xuyên

Trẻ em có thể đốt cháy lượng calo dư thừa và xây dựng xương cũng như cơ chắc khỏe hơn bằng cách kết hợp tập thể dục vào thói quen hàng ngày của chúng. Tham gia các hoạt động thể chất như đi bộ, bơi lội hoặc đi xe đạp cũng giúp tránh béo phì ở trẻ em.

Cho con ngủ đủ giấc

Có thể tránh được một loạt các tình trạng sức khỏe, bao gồm bệnh tiểu đường loại 2, béo phì và rối loạn hành vi nếu bé ngủ đủ giấc. Trẻ dễ bị tăng cân khi thiếu ngủ hoặc ngủ không đủ giấc.

Hỗ trợ tinh thần

Béo phì ở trẻ em: 5 lời khuyên ba mẹ nhất định nên biết để đối phó tình trạng khủng hoảng thừa cân ở trẻ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Hãy hỗ trợ và giúp con luôn lạc quan. Một số trẻ cảm thấy khó chịu và xấu hổ vì ngoại hình của mình có thể dẫn đến nhiều hệ lụy đáng lo ngại.

Béo phì ở trẻ em khiến trẻ em phải đối mặt với các vấn đề sức khỏe như tiểu đường, tăng huyết áp, cholesterol cao, các vấn đề về tim và thận. Ngoài ra, trầm cảm, lo lắng, căng thẳng và tự ti có thể do thừa cân hoặc béo phì cũng khiến con gặp nhiều áp lực.  Hãy điều chỉnh những thay đổi này cho phù hợp với lối sống của con bạn và giúp con tránh xa hiện trạng thừa cân rất đáng báo động này nhé.

Theo India

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